Влут подал апелляцию на свой приговор по делу о ДТП

Полузащитник «Урала» Рай Влут подал апелляцию на свой приговор в Нидерландах по делу о ДТП в 2021 году.
Футболист сделал это несколько дней назад в ответ на аналогичные действия потерпевшей стороны. Дело будет отправлено на новое рассмотрение. До суда в следующей инстанции Влут будет иметь право оставаться на свободе на законных основаниях, на его передвижение никаких ограничений не наложено.
Отмечается, что игрок готов к любому исходу.
Свободу Раю!
Свободу Раю!
Да и срок очень маленький ему дали.
Да и срок очень маленький ему дали.