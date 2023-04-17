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Влут подал апелляцию на свой приговор по делу о ДТП

вчера, 16:50

Полузащитник «Урала» Рай Влут подал апелляцию на свой приговор в Нидерландах по делу о ДТП в 2021 году.

Футболист сделал это несколько дней назад в ответ на аналогичные действия потерпевшей стороны. Дело будет отправлено на новое рассмотрение. До суда в следующей инстанции Влут будет иметь право оставаться на свободе на законных основаниях, на его передвижение никаких ограничений не наложено.

Отмечается, что игрок готов к любому исходу.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:54
Можно приговор обжаловать, но при этом постараться всеми возможными способами загладить свою вину перед потерпевшими. На зоне такое сделать будет труднее.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:00
Рай в рай уже точно не попадёт...
протон
протон
вчера в 19:58
Как вообще совесть может позволить, убив ребёнка, обжаловать приговор?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:27
Да здравствует самый гуманный суд в мире!
Свободу Раю!
dok66
dok66
вчера в 18:38
Подал , и хорошо . Влут нужен Уралу , теперь точно доиграет сезон . А дальше - как карта ляжет .
DEIVID_335
DEIVID_335
вчера в 18:34, ред.
Какая может быть апелляция??? Ты, мразь, ребёнка убил, находясь за рулём в нетрезвом состоянии.
Да и срок очень маленький ему дали.
memphis
memphis
вчера в 18:17
Успеет паспорт сделать
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 18:04
Ну всё - не бывать тебе в Спартаке. Только отрицалово!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 17:29
И вообще за границей тоже. Промес не даст соврать...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:23
А нечего в Нидерландах делать....
Гость
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