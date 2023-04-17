Влут подал апелляцию на свой приговор по делу о ДТП

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вчера, 16:50

Полузащитник «Урала» подал апелляцию на свой приговор в Нидерландах по делу о ДТП в 2021 году.

Футболист сделал это несколько дней назад в ответ на аналогичные действия потерпевшей стороны. Дело будет отправлено на новое рассмотрение. До суда в следующей инстанции Влут будет иметь право оставаться на свободе на законных основаниях, на его передвижение никаких ограничений не наложено.

Отмечается, что игрок готов к любому исходу.