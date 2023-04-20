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Недведа оправдали по делу о финансовых нарушениях «Ювентуса»

20 апреля 2023, 23:16

Бывший вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед оправдан по делу о финансовых нарушениях «бьянконери».

В январе суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, который требовал применить санкции в отношении клуба. Бывшие руководители туринского коллектива были отстранены от футбола. С команды сняли 15 очков, но в апреле их вернули.

Бывший президент клуба Андреа Аньелли и бывший генеральный директор Маурицио Арривабене получили двухлетнюю дисквалификацию, бывший вице-президент Павел Недвед – был отстранен на 8 месяцев, бывший спортивный директор Фабио Паратичи – на 2,5 года, спортивный директор «бьянконери» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.

Апелляции Недведа и других бывших членов совета директоров «Ювентуса» были удовлетворены. С них сняли запреты и дисквалификации, которые наложил суд FIGC.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 23:33
Рад за них, Хотя дела тёмные творятся...
протон
протон
20 апреля в 23:29
Беги, Пашка! Пока есть возможность. БЕГN!!!
Гость
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