Недведа оправдали по делу о финансовых нарушениях «Ювентуса»

Бывший вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед оправдан по делу о финансовых нарушениях «бьянконери».
В январе суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, который требовал применить санкции в отношении клуба. Бывшие руководители туринского коллектива были отстранены от футбола. С команды сняли 15 очков, но в апреле их вернули.
Бывший президент клуба Андреа Аньелли и бывший генеральный директор Маурицио Арривабене получили двухлетнюю дисквалификацию, бывший вице-президент Павел Недвед – был отстранен на 8 месяцев, бывший спортивный директор Фабио Паратичи – на 2,5 года, спортивный директор «бьянконери» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.
Апелляции Недведа и других бывших членов совета директоров «Ювентуса» были удовлетворены. С них сняли запреты и дисквалификации, которые наложил суд FIGC.