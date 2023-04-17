Даниэль Алвес не смог вовремя явиться в суд

Экс-защитник «Барселоны» не явился на заседание суда вовремя. Ведущая передачи El programa de Ana Rosa Майка Наварро рассказала о причинах опоздания футболиста.

После некоторой неопределенности адвокат жертвы Эстер Гарсия подтвердила, что заседание приостановлено, поскольку, вероятно, была допущена ошибка в письме из суда в тюрьму с просьбой об освобождении, что помешало Алвесу приехать сюда точно в 10:30 утра.

Нам сказали, что этот вопрос уже разрешен, примерно через час бразильский игрок будет здесь, чтобы дать показания по собственному желанию.