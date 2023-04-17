Даниэль Алвес не смог вовремя явиться в суд

Экс-защитник «Барселоны» Даниэль Алвес не явился на заседание суда вовремя. Ведущая передачи El programa de Ana Rosa Майка Наварро рассказала о причинах опоздания футболиста.
После некоторой неопределенности адвокат жертвы Эстер Гарсия подтвердила, что заседание приостановлено, поскольку, вероятно, была допущена ошибка в письме из суда в тюрьму с просьбой об освобождении, что помешало Алвесу приехать сюда точно в 10:30 утра.
Нам сказали, что этот вопрос уже разрешен, примерно через час бразильский игрок будет здесь, чтобы дать показания по собственному желанию.
Алвесу нужен толковый адвокат. Лапорта подошел бы.
Алвесу нужен толковый адвокат. Лапорта подошел бы.