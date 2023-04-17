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Даниэль Алвес не смог вовремя явиться в суд

вчера, 14:45

Экс-защитник «Барселоны» Даниэль Алвес не явился на заседание суда вовремя. Ведущая передачи El programa de Ana Rosa Майка Наварро рассказала о причинах опоздания футболиста.

После некоторой неопределенности адвокат жертвы Эстер Гарсия подтвердила, что заседание приостановлено, поскольку, вероятно, была допущена ошибка в письме из суда в тюрьму с просьбой об освобождении, что помешало Алвесу приехать сюда точно в 10:30 утра.

Нам сказали, что этот вопрос уже разрешен, примерно через час бразильский игрок будет здесь, чтобы дать показания по собственному желанию.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:30
Хорошо, что по ошибке не пустили под гильотину...
Алвесу нужен толковый адвокат. Лапорта подошел бы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:55
Алвес и тут понты колотит!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:28
Женщины подавшие на алименты...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:27
Кто же по своей воле в суд спешить будет?
Гость
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