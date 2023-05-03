ЦСКА обыграл «Урал» и вышел в финал Кубка России

«Урал» уступил ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (1:2, 2:3 общий счет).
Хесус Медина открыл счет на 45+3-й минуте, ответный мяч забил Рай Влут на 51-й с пенальти. Победный гол оказался на счету Фёдора Чалова - взятие ворот произошло на 57-й минуте.
Сегодня в финале Пути регионов сыграют «Краснодар» и «Акрон». «Урал» встретится позднее с победителем данной пары, в этой игре с участием «шмелей» определится второй финалист Кубка России.
Ребята не подвели....победили по делу...
С победой всех Красно- Синих болельщиков.
Ребята не подвели....победили по делу...
С победой всех Красно- Синих болельщиков.
(вовремя сделанная замена). Дивеева на скамейку.
(вовремя сделанная замена). Дивеева на скамейку.
С победой армейцы.
С победой армейцы.
Урал боролся до конца и как мне кажется не заслуживал поражения, но ЦСКА полностью заслужил эту победу.
Кубок в этом году особенный и в финале ЦСКА может сыграть... опять с Уралом!
Это конечно интрига, но лучше вернуться к традиционной кубковой системе.
ЦСКА с победой и финалом, Уралу удачи в попытке попасть в финал к ЦСКА.
УХ, как всё запутано.
Урал боролся до конца и как мне кажется не заслуживал поражения, но ЦСКА полностью заслужил эту победу.
Кубок в этом году особенный и в финале ЦСКА может сыграть... опять с Уралом!
Это конечно интрига, но лучше вернуться к традиционной кубковой системе.
ЦСКА с победой и финалом, Уралу удачи в попытке попасть в финал к ЦСКА.
УХ, как всё запутано.
Очередь цска выигрывать Кубок, все шансы на это есть, учитывая, какие соперники остались в Пути регионов.
Очередь цска выигрывать Кубок, все шансы на это есть, учитывая, какие соперники остались в Пути регионов.