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ЦСКА обыграл «Урал» и вышел в финал Кубка России

сегодня, 18:58
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Урал» уступил ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (1:2, 2:3 общий счет).

Хесус Медина открыл счет на 45+3-й минуте, ответный мяч забил Рай Влут на 51-й с пенальти. Победный гол оказался на счету Фёдора Чалова - взятие ворот произошло на 57-й минуте.

Сегодня в финале Пути регионов сыграют «Краснодар» и «Акрон». «Урал» встретится позднее с победителем данной пары, в этой игре с участием «шмелей» определится второй финалист Кубка России.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 19:30
Не с Акроном, а с Уралом.
ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 19:21
про Дивеева согласен. третий привоз за 3 игры.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:21
Было предчувствие что пройдем Урал....
Ребята не подвели....победили по делу...
С победой всех Красно- Синих болельщиков.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:19
Поздравляю всех болел армейцев.... может кубок возьмут.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:18
С победой болельщиков ЦСКА. Гол Медины шикарный, а гол Чалова заслуга ВВФ,
(вовремя сделанная замена). Дивеева на скамейку.
Red blu
Red blu
сегодня в 19:17
Грамотный ход от Федотова, Чалов вышел во втором тайме и загонял защитников Урала.
С победой армейцы.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 19:12
Неожиданно, я уж думал Урал дальше пройдёт, ЦСКА молодцы, теперь в суперфинал придётся играть с Акроном.
7j7g6f8vvv5v
7j7g6f8vvv5v
сегодня в 19:11
Матч и собственно противостояние получилось боевым.
Урал боролся до конца и как мне кажется не заслуживал поражения, но ЦСКА полностью заслужил эту победу.

Кубок в этом году особенный и в финале ЦСКА может сыграть... опять с Уралом!

Это конечно интрига, но лучше вернуться к традиционной кубковой системе.
ЦСКА с победой и финалом, Уралу удачи в попытке попасть в финал к ЦСКА.
УХ, как всё запутано.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:09
Как они ещё не догадались назвать последнее действо этого турнира СУПЕРПУПЕРФИНАЛ-ума не приложу!!!
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:06
Это всё условности: финал пути РПЛ, финал пути регионов. По сути финальный матч тогда, когда по окончании победителю вручают Кубок. Остальное всё лирика.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Джефри Лайкер (раскрыть)
сегодня в 19:06
Я бы его вместо Карраскаля на лавку посадил.Тот так же плохо смог бы в защите сыграть.
Джефри Лайкер
Джефри Лайкер
сегодня в 19:05
Дивеев хочет продлить контракт на своих условиях? Может сразу в Серию А ему ехать?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:05
ЦСКА красавцы, молодцы, был уверен в победе !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:03
Чуть поправлю. В Суперфинале,тк финала 2 , сегодня финал РПЛ, а в Краснодаре финал регионов, а потом уже Суперфинал. С победой!!!
qkz6msa9794a
qkz6msa9794a
сегодня в 19:03
Матч понравился, команды боролись до конца.
makkie
makkie
сегодня в 19:02
Молодцы, поздравляю!
Очередь цска выигрывать Кубок, все шансы на это есть, учитывая, какие соперники остались в Пути регионов.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 19:02
В итоге всё по делу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:01
Судя по всему в Суперфинале будут играть ЦСКА и Краснодар. Поскольку Уралу теперь ехать в Краснодар (путь регионов) и там всего одна игра, Краснодар не отдаст Уралу суперфинал. Да и по игре быки боле достойный соперник ЦСКА! С победой, однополчане!!!
cska1948
cska1948
сегодня в 19:00
Ну вот мы и в финале, с чем и поздравляю всех красно-синих!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:59
Чудеса уже прошли, ждем победы Краснодара.
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