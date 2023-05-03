ЦСКА обыграл «Урал» и вышел в финал Кубка России

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сегодня, 18:58

«Урал» уступил ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (1:2, 2:3 общий счет).

Хесус Медина открыл счет на 45+3-й минуте, ответный мяч забил Рай Влут на 51-й с пенальти. Победный гол оказался на счету Фёдора Чалова - взятие ворот произошло на 57-й минуте.

Сегодня в финале Пути регионов сыграют «Краснодар» и «Акрон». «Урал» встретится позднее с победителем данной пары, в этой игре с участием «шмелей» определится второй финалист Кубка России.