«Челси» не сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы

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сегодня, 14:28

«Челси» не примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это произошло с клубом впервые за 7 лет.

«Брайтон» победил «Манчестер Юнайтед» (1:0), «синие» не смогут теперь занять 6-е место в таблице чемпионата Англии. В зависимости от результата финала Кубка Англии, где встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», и итогового положения команд в таблице Премьер-Лиги, оно может позволить выйти в Лигу Европы. У «Челси» есть шансы занять 7-ю строчку и сыграть в Лиге Конференций.