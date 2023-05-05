«Челси» не сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы

«Челси» не примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это произошло с клубом впервые за 7 лет.
«Брайтон» победил «Манчестер Юнайтед» (1:0), «синие» не смогут теперь занять 6-е место в таблице чемпионата Англии. В зависимости от результата финала Кубка Англии, где встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», и итогового положения команд в таблице Премьер-Лиги, оно может позволить выйти в Лигу Европы. У «Челси» есть шансы занять 7-ю строчку и сыграть в Лиге Конференций.
Челси, на момент изгнания русских из команды, а по другому это русофобское действие не назовёшь, являлся лучшей командой мира, победителем ЛЧ и клубного кубка мира.
Изгнали, а на помощь пришли америкосы и вот он результат. Челси превратился в середняка, а новости про то как Челси не попал ни туда, ни сюда.
Как то хочется говорить о футболе, но правда жизни она такова.
А ведь они кричат в футболе, спорте нет место расизму и политике, а сами...
Челси, на момент изгнания русских из команды, а по другому это русофобское действие не назовёшь, являлся лучшей командой мира, победителем ЛЧ и клубного кубка мира.
Изгнали, а на помощь пришли америкосы и вот он результат. Челси превратился в середняка, а новости про то как Челси не попал ни туда, ни сюда.
Как то хочется говорить о футболе, но правда жизни она такова.
А ведь они кричат в футболе, спорте нет место расизму и политике, а сами...