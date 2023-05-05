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«Челси» не сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы

сегодня, 14:28

«Челси» не примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это произошло с клубом впервые за 7 лет.

«Брайтон» победил «Манчестер Юнайтед» (1:0), «синие» не смогут теперь занять 6-е место в таблице чемпионата Англии. В зависимости от результата финала Кубка Англии, где встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», и итогового положения команд в таблице Премьер-Лиги, оно может позволить выйти в Лигу Европы. У «Челси» есть шансы занять 7-ю строчку и сыграть в Лиге Конференций.

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Челси
Источник: soccer.ru Фото: Сайт chelsea-news.co
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:48
Развалили 2-кратного победителя Лиги Чемпионов УЕФА.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:11
Доигрались ребята,развалилось Челси!
drug01
drug01
сегодня в 16:55
Просто не верится как могла развалится команда гордость Абрамовича!!!!
sova147
sova147 ответ yzt54b8vwmfc (раскрыть)
сегодня в 16:53
Его будут вспоминать ещё долго...
wmjhd6j67shs
wmjhd6j67shs
сегодня в 16:17
Но это было ясно уже давно
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 16:08
Зато управление клубом и главный тренер-идеальные.
dok66
dok66
сегодня в 15:50
Челси при нынешнем менеджменте долго придется возвращаться в Европу . А на этот сезон стоит задача - не вылететь в Чемпионшип , что вполне возможно .
m98jaussg5ac
m98jaussg5ac
сегодня в 15:28
Весь футбольный мир борется с расизмом, ФИФА УЕФА, а вот русофобия в порядке вещей.
Челси, на момент изгнания русских из команды, а по другому это русофобское действие не назовёшь, являлся лучшей командой мира, победителем ЛЧ и клубного кубка мира.
Изгнали, а на помощь пришли америкосы и вот он результат. Челси превратился в середняка, а новости про то как Челси не попал ни туда, ни сюда.

Как то хочется говорить о футболе, но правда жизни она такова.
А ведь они кричат в футболе, спорте нет место расизму и политике, а сами...
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 15:26
Только на это и приходится уповать теперь. Но объективно предпосылок для улучшения не много. Плюс ко всему в топ-4 невероятная конкуренция будет.
По большому счету Челси сейчас надо начинать с самого начала. На вскидку команды, которые хотят и могут играть в ЛЧ:
МС
Арсенал
Ливерпуль
МЮ
Ньюкасл
Тоттенхем
Челси
Т.е. 7 клубов на 4 места. Рубка будет знатная, но за этим мы и смотрим АПЛ
shlomo
shlomo
сегодня в 15:19
Если за лето сделают правильные выводы и наведут порядок, то будет им Щасте...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:01
Терпение и труд всё перетрут. Но в Челси не знают эту поговорку.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:00
Зато игроки будут полноценно отдыхать.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:59
Каждому своё.
4ecTHbIu
4ecTHbIu
сегодня в 14:57
Как мне видится в самом ближайшем времени все у Челси наладится. Боули обучится себя вести, закончит энергично тупить. В клуб придёт адекватный менеджер, а уйдут игроки, коих сейчас аж некуда девать. Запаса крепости у Челси несомненно хватит скоро очухаться, подняться на ноги и сражаться за четверку, вне зависимости от чудачеств Боули. Ну а чтобы вернуться в ЛЧ и борьбу за чемпионство придётся уже основательно поднапрячься и реально поправить систему.
nnp5umwpjxxa
nnp5umwpjxxa
сегодня в 14:55
Есть надежда на Лигу Конференций))
yzt54b8vwmfc
yzt54b8vwmfc
сегодня в 14:55
При Абрашке так же было?
Rupertt
Rupertt
сегодня в 14:46
Ожидаемая новость, но всё же для Челси это нонсенс, давно такого не было. Амбрамович, наверняка позвонил Боэли и высказал всё, что он о нём думает, ведь он конкретно угробил любимый клуб Романа, просто раздавил тапком, как окурок. Не факт, что и Лига Конференций будет доступна для синих. Пришедшие игроки в этом сезоне в шоке, у них челюсти отвисли, многим даже не давали достаточного времени для игры, выпуская только под конец матча, а им обещали хорошее будущее в этом клубе, а нет ребятки, теперь в следующем сезоне только АПЛ и кубок, довольствуйтесь тем, что есть. Положительные моменты всё равно имеются, Челси всё так же остается в Премьер Лиге, Чемпионшип прошёл мимо.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:42
Остаётся надеяться , что следующий сезон для Челси будет значительно лучше.
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