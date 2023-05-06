«Манчестер Сити» обыграл «Лидс» и укрепил лидерство в АПЛ

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сегодня, 18:56

«Манчестер Сити» выиграл у «Лидса» в матче 35-го тура АПЛ (2:1).

Дубль в игре оформил Илкай Гюндоган, забив на 19-й и 27-й минуте встречи. На 85-й игрок не реализовал пенальти. Родриго на 85-й отметился голом у гостей.

«Горожане» набрали 82 очка и сохраняют лидерство в чемпионате Англии. «Лидс» занимает 17-е место с 30 очками.