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«Манчестер Сити» обыграл «Лидс» и укрепил лидерство в АПЛ

сегодня, 18:56
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

«Манчестер Сити» выиграл у «Лидса» в матче 35-го тура АПЛ (2:1).

Дубль в игре оформил Илкай Гюндоган, забив на 19-й и 27-й минуте встречи. На 85-й игрок не реализовал пенальти. Родриго на 85-й отметился голом у гостей.

«Горожане» набрали 82 очка и сохраняют лидерство в чемпионате Англии. «Лидс» занимает 17-е место с 30 очками.

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Стадион «Этихад Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Манчестер Сити»
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Все комментарии
karnager
karnager ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 22:24
А как вы обычно празднуете победу Сити? С семьей, один, в кабаке, в клубе? Просто интересно
Брулин
Брулин
сегодня в 21:07
Холланд сегодня три верняка запорол. С полузащитой Сити он должен по 80 голов за чемпионат забивать. Мяч вылаживают как на блюдечке, легче забить, чем не забить.
drug01
drug01
сегодня в 19:53
Всё идёт по плану, волноваться не надо..
собакин6762
собакин6762
сегодня в 19:44
А где Холанд ?
Остался один интерес - сколько забъет Холанд !
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 19:15
Верю, что это должен быть год Манчестер Сити. Есть все, чтобы оформить требл и покорить этот олимп! Всякое конечно может быть, но надеюсь, что все карты лягут в пользу Манчестер Сити. Все причастные люди заслуживают этот праздник.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 19:02
Без неожиданностей..
Elliada
Elliada
сегодня в 19:02
Другого результата быть не могло. Сити играл в эконом режиме, поэтому выиграли со скромным счетом вместо обычного разгрома. 3 очка есть, хотя концовка была нервной. Поздравляю Гюндогана с дублем! Мог забить третий, но не получилось забить с пенальти.

Сити упрочнил свое преимущество. Сейчас +4 очка отрыва от Арсенала. Впереди 4 игры. Календарь не сложный, но участие в ЛЧ немного усложняет задачу. Тем не менее, Сити станет чемпионом. Поздравляю всех с победой!
r7m4zhzxkm9d
r7m4zhzxkm9d
сегодня в 18:57
Уже понятно, что МС чемпион.
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