«Манчестер Сити» обыграл «Лидс» и укрепил лидерство в АПЛ

«Манчестер Сити» выиграл у «Лидса» в матче 35-го тура АПЛ (2:1).
Дубль в игре оформил Илкай Гюндоган, забив на 19-й и 27-й минуте встречи. На 85-й игрок не реализовал пенальти. Родриго на 85-й отметился голом у гостей.
«Горожане» набрали 82 очка и сохраняют лидерство в чемпионате Англии. «Лидс» занимает 17-е место с 30 очками.
Остался один интерес - сколько забъет Холанд !
Остался один интерес - сколько забъет Холанд !
Сити упрочнил свое преимущество. Сейчас +4 очка отрыва от Арсенала. Впереди 4 игры. Календарь не сложный, но участие в ЛЧ немного усложняет задачу. Тем не менее, Сити станет чемпионом. Поздравляю всех с победой!
Сити упрочнил свое преимущество. Сейчас +4 очка отрыва от Арсенала. Впереди 4 игры. Календарь не сложный, но участие в ЛЧ немного усложняет задачу. Тем не менее, Сити станет чемпионом. Поздравляю всех с победой!