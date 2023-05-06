«Енисей» победил КАМАЗ в матче Первой лиги

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сегодня, 13:33

«Енисей» обыграл КАМАЗ в поединке 30-го тура Первой лиги (2:1).

Андрей Окладников открыл счет на 27-й минуте. Он мог оформить дубль на 40-й, но не реализовал пенальти. Свой второй мяч в данной встрече этот футболист забил на 69-й минуте. Гости на 81-й ответили голом Александра Гаглоева.

После игры «Енисей» идет на 4-м месте (48 очков), КАМАЗ занимает 10-ю строчку (38 баллов).