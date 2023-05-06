«Енисей» победил КАМАЗ в матче Первой лиги

«Енисей» обыграл КАМАЗ в поединке 30-го тура Первой лиги (2:1).
Андрей Окладников открыл счет на 27-й минуте. Он мог оформить дубль на 40-й, но не реализовал пенальти. Свой второй мяч в данной встрече этот футболист забил на 69-й минуте. Гости на 81-й ответили голом Александра Гаглоева.
После игры «Енисей» идет на 4-м месте (48 очков), КАМАЗ занимает 10-ю строчку (38 баллов).
Ранее в туре «СКА-Хабаровск» и «Алания» сыграли вничью.
У меня к вам вопрос. Этот матч начнётся в 16:00 , а у меня почему-то нет вариантов изменить мои ставки на этот матч, крестик который может удалить ставки уже отсутствует, как будто до матча осталось меньше часа . Посмотрите пожалуйста в чём проблема.
У меня к вам вопрос. Этот матч начнётся в 16:00 , а у меня почему-то нет вариантов изменить мои ставки на этот матч, крестик который может удалить ставки уже отсутствует, как будто до матча осталось меньше часа . Посмотрите пожалуйста в чём проблема.