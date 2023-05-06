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«Енисей» победил КАМАЗ в матче Первой лиги

сегодня, 13:33
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)2 : 1Логотип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)КАМАЗМатч завершен

«Енисей» обыграл КАМАЗ в поединке 30-го тура Первой лиги (2:1).

Андрей Окладников открыл счет на 27-й минуте. Он мог оформить дубль на 40-й, но не реализовал пенальти. Свой второй мяч в данной встрече этот футболист забил на 69-й минуте. Гости на 81-й ответили голом Александра Гаглоева.

После игры «Енисей» идет на 4-м месте (48 очков), КАМАЗ занимает 10-ю строчку (38 баллов).

Ранее в туре «СКА-Хабаровск» и «Алания» сыграли вничью.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:25
Похоже Енисей всё-таки попадет в стыке, где можно будет надеяться на везение.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:03
Добрый день. Проверили. Ставки на этот матч ещё можно изменить. Попробуйте снова, пожалуйста. Если не выйдет, просьба скинуть скриншот со страницей на которой можно отменять ставки для подтверждения что у Вас такой возможности нет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:55
Доброго времени суток Всем !
У меня к вам вопрос. Этот матч начнётся в 16:00 , а у меня почему-то нет вариантов изменить мои ставки на этот матч, крестик который может удалить ставки уже отсутствует, как будто до матча осталось меньше часа . Посмотрите пожалуйста в чём проблема.
gxjpg4hyvrb8
gxjpg4hyvrb8
сегодня в 13:55
Набор очков продолжается, так играть дальше
shlomo
shlomo
сегодня в 13:37, ред.
В лучшей лиге без сенсаций. Енисей спокойно забрал три очка ... Обидно только за Окладникова – мог и трешку сегодня положить КАМАЗу
Гость
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