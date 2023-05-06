«Ахмат» в гостях разгромил «Торпедо».

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сегодня, 18:26

«Торпедо» проиграло «Ахмату» в матче 26-го тура РПЛ (1:5).

Счёт на 12-й минуте встречи открыл Дарко Тодорович, выведя гостей вперёд. На 19-й Мохамед Конате удвоил преимущество грозненцев. На 38-й Владислав Камилов забил 3-й мяч команды. Хозяева ответили голом Ильи Стефановича на 74-й. Заим Диванович увеличил разрыв в счёте на 77-й, а Гамид Агаларов на 90-й поставил точку, отметившись 5-м голом в ворота «автозаводцев».

«Торпедо» занимает 16-е место в чемпионате России с 13 очками. «Ахмат» поднялся на 5-ю строчку, набрав 43 балла.