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«Ахмат» в гостях разгромил «Торпедо»

сегодня, 18:26
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 5Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Торпедо» проиграло «Ахмату» в матче 26-го тура РПЛ (1:5).

Счёт на 12-й минуте встречи открыл Дарко Тодорович, выведя гостей вперёд. На 19-й Мохамед Конате удвоил преимущество грозненцев. На 38-й Владислав Камилов забил 3-й мяч команды. Хозяева ответили голом Ильи Стефановича на 74-й. Заим Диванович увеличил разрыв в счёте на 77-й, а Гамид Агаларов на 90-й поставил точку, отметившись 5-м голом в ворота «автозаводцев».

«Торпедо» занимает 16-е место в чемпионате России с 13 очками. «Ахмат» поднялся на 5-ю строчку, набрав 43 балла.

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Все комментарии
dok66
dok66
сегодня в 21:16
Было ожидаемо , что Ахмат выиграет . Но такой разгром - даже сами игроки Ахмата не ожидал . Торпедо просто тонет .
1580556558
1580556558 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 21:09
После победы Факела уже можно считать вылет Торпедо состоявшимся. 4 игры и 9 очков отставания от зоны стыков это уже приговор
собакин6762
собакин6762
сегодня в 20:37
Ну что сказать , пятое колесо в московской телеге было и есть.
собакин6762
собакин6762
сегодня в 20:36
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 20:07, ред.
    «Ахмат» в гостях разгромил «Торпедо».

    Всех болельщиков Ахмата с заслуженной Победой !

    Тут даже и обсуждать нечего. Игра, как говорится, в одну калитку. Просматривается аналогия с командой лифтом в лице команды Торпедо. Московский бомонд вытягивает за уши команду Торпедо с историей из ФНЛ в надежде на какое-то чудо, что команда должна опять возродиться как птица Феникс. Но из года в год одно и то же, картина не меняется в лучшую сторону никак, от слова Абсолютно. По большому счёту у клуба просто нет достойного руководства, такое складывается ощущение что качественный менеджерский состав обходит стороной клуб Торпедо.

    У клуба до сих пор нет своей футбольной арены , своего дома 🏟 . Постоянная смена руководства, спонсоров, тренерского штаба. Ну какой может быть итоговый результат в таких условиях. Если дальше так пойдёт, то и в ФНЛ может затеряться такой некогда именитый клуб. Очень жаль болельщиков Торпедо, которые из года в год ждут каких-то изменений в лучшую сторону. Ну вот как-то так.
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 19:59
    Торпедо на полной скорости несётся в первую лигу.
    Аспект
    Аспект
    сегодня в 19:45
    Странно, с чего бы вдруг толстяку так поперло? Тренер не самый выдающийся, а надо же, что творит. Полагаю, что везуха скоро должна закончиться, и "Ахмат" вернется на более привычные позиции.
    pomor45
    pomor45 ответ 5awxtkvkp2uv (раскрыть)
    сегодня в 19:23
    Вряд ли он способен на такую акробатику. Скорее лёжа на спине.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 18:54
    С заслуженной Победой фк АХМАТ!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 18:51
    При всей моей симпатии к Тереку, третье место для них недостижимо. Но команда симпатичная, играет отлично! С победой!!!!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 18:48
    Изоляция не пошла на пользу, а даже наоборот. С этим поколением такие методы не пройдут.
    5awxtkvkp2uv
    5awxtkvkp2uv ответ pomor45 (раскрыть)
    сегодня в 18:47
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 18:45
    Торпедо стало просто посмешищем в Премьер-Лиге.
    pomor45
    pomor45 ответ 843he5kc2ph8 (раскрыть)
    сегодня в 18:45
    Он просто читает таблицу лёжа под ней: снизу вверх.
    843he5kc2ph8
    843he5kc2ph8
    сегодня в 18:43
    Интересно, а президент «Торпедо» Ярослав Савин присутствовал на матче?
    Намедни Савин сказал, что Торпедо находится в верхней части таблицы и готов бороться за медали и титул.

    Хотя наверное его просто вводят в заблуждения и сегодня сказали, что Торпедо играет в комбинированной бело-зелёной форме.
    И вправду футболисты в зелёной форме с белыми полосками впереди забили пять голов.
    Даже форму продемонстрировали, ну почти...
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 18:42
    Торпедо проявило редкое даже для кавказцев гостеприимство.
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 18:39
    Торпедо выступило на своём уровне. Какой спрос?
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 18:37
    Да уж... игра в одни ворота по ходу дела была и залетело все что летело.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 18:35
    С победой Терека всех чеченцев и тех, кто поддерживает наш клуб!!! Отличный матч провели. Мохаммед Конате лучший игрок матча. Диванович тоже отлично сыграл, особенно, в момент второго года Мохаммеда Конате. Очень рад за Гамида Агаларова, очень важно было забить гол. Хорошо разобрался с защитником, казалось бы в проигрышной ситуации. В следующем туре предстоит сыграть с Динамо Москва за третье место. Успехов и больших побед Тереку!!!
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear
    сегодня в 18:33
    Уважаемые пользователи, в июне в конкурсе прогнозов произойдут следующие изменения:

    1. Количество групп сократится с 12 до 10.

    2. В финал будут выходить все занявшие первые и вторые места в своих группах.

    3. Количество призов сократится до 11. Призы будут получать занявшие с первое по десятое место включительно в группе Яшина и победитель группы Заболотного.
    Гость
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