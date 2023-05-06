«Ахмат» в гостях разгромил «Торпедо».

«Торпедо» проиграло «Ахмату» в матче 26-го тура РПЛ (1:5).
Счёт на 12-й минуте встречи открыл Дарко Тодорович, выведя гостей вперёд. На 19-й Мохамед Конате удвоил преимущество грозненцев. На 38-й Владислав Камилов забил 3-й мяч команды. Хозяева ответили голом Ильи Стефановича на 74-й. Заим Диванович увеличил разрыв в счёте на 77-й, а Гамид Агаларов на 90-й поставил точку, отметившись 5-м голом в ворота «автозаводцев».
«Торпедо» занимает 16-е место в чемпионате России с 13 очками. «Ахмат» поднялся на 5-ю строчку, набрав 43 балла.
Всех болельщиков Ахмата с заслуженной Победой !
Тут даже и обсуждать нечего. Игра, как говорится, в одну калитку. Просматривается аналогия с командой лифтом в лице команды Торпедо. Московский бомонд вытягивает за уши команду Торпедо с историей из ФНЛ в надежде на какое-то чудо, что команда должна опять возродиться как птица Феникс. Но из года в год одно и то же, картина не меняется в лучшую сторону никак, от слова Абсолютно. По большому счёту у клуба просто нет достойного руководства, такое складывается ощущение что качественный менеджерский состав обходит стороной клуб Торпедо.
У клуба до сих пор нет своей футбольной арены , своего дома 🏟 . Постоянная смена руководства, спонсоров, тренерского штаба. Ну какой может быть итоговый результат в таких условиях. Если дальше так пойдёт, то и в ФНЛ может затеряться такой некогда именитый клуб. Очень жаль болельщиков Торпедо, которые из года в год ждут каких-то изменений в лучшую сторону. Ну вот как-то так.
Всех болельщиков Ахмата с заслуженной Победой !
Тут даже и обсуждать нечего. Игра, как говорится, в одну калитку. Просматривается аналогия с командой лифтом в лице команды Торпедо. Московский бомонд вытягивает за уши команду Торпедо с историей из ФНЛ в надежде на какое-то чудо, что команда должна опять возродиться как птица Феникс. Но из года в год одно и то же, картина не меняется в лучшую сторону никак, от слова Абсолютно. По большому счёту у клуба просто нет достойного руководства, такое складывается ощущение что качественный менеджерский состав обходит стороной клуб Торпедо.
У клуба до сих пор нет своей футбольной арены , своего дома 🏟 . Постоянная смена руководства, спонсоров, тренерского штаба. Ну какой может быть итоговый результат в таких условиях. Если дальше так пойдёт, то и в ФНЛ может затеряться такой некогда именитый клуб. Очень жаль болельщиков Торпедо, которые из года в год ждут каких-то изменений в лучшую сторону. Ну вот как-то так.