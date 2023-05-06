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«Милан» одержал победу над «Лацио» в Серии А

сегодня, 17:54
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Милан» выиграл у «Лацио» в матче 34-го тура Серии А (2:0).

На 17-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Исмаэль Беннасер. На 29-й защитник «россонери» Тео Эрнандес забил 2-й гол команды.

«Милан» поднялся на 4-е место в чемпионате Италии, набрав 61 очко. «Лацио» находится на 2-й строчке, у римлян 64 балла.

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Стадион «Джузеппе Меацца»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Милана»
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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 19:26
Лацио очень часто проваливает концовку сезона.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:47
С победой Милан и всех болельщиков!!! Очень важная победа Милана, после нескольких непонятных матчей за последнее время. Милан рискует не попасть в Лигу Чемпионов УЕФА следующего сезона. Поэтому, все оставшиеся матчи для Милана своего рода финалы. А Лацио вообще делать нечего в Лиге Чемпионов УЕФА. Пусть Наполи, Милан, Интер и Рома выйдут в Лигу Чемпионов УЕФА! Тео Эрнандес хорошо проявляет себя в миланском клубе. Его бы вернуть в Реал Мадрид, вместо Ферлана Менди. И Исмаэль Беннасер становится важным игроком полуфиналиста Лиги Чемпионов УЕФА.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:39
Непонятно во что играли Лацио... не были на себя похожими.
5zdmqtngc2qw
5zdmqtngc2qw
сегодня в 18:33
После нескольких удачных матчей Лацио взлетел на второе место, что было полной неожиданностью, причём он демонтировали приличный футбол и казалось бы вот уж точно серебряный призёр. До Наполи конечно им было недостать, но второе место железно их.
Но в последних матчах Лацио словно подменили и уже под вопросом не только их второе место, а вообще путёвка в ЛЧ, а если провалят концовку, то сезон вообще будет провальным.
Последние соперники намного слабее Лацио, так что всё в их руках, но у команды явный спад.
УрсХох
УрсХох
сегодня в 18:00
Такое ощущение,что Лацио слили матч.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:57
Прилично идет Милан! Удачи!
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