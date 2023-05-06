«Милан» одержал победу над «Лацио» в Серии А

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сегодня, 17:54

«Милан» выиграл у «Лацио» в матче 34-го тура Серии А (2:0).

На 17-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Исмаэль Беннасер. На 29-й защитник «россонери» Тео Эрнандес забил 2-й гол команды.

«Милан» поднялся на 4-е место в чемпионате Италии, набрав 61 очко. «Лацио» находится на 2-й строчке, у римлян 64 балла.