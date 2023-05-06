Гол с пенальти помог «Динамо» обыграть «Химки»

«Химки» уступили «Динамо» в поединке 26-го тура РПЛ (0:1).
Гол забил Федор Смолов на 90+6-й минуте с пенальти.
После игры «Химки» идут на 15-м месте (17 очков), «Динамо» занимает 5-ю строчку (42 балла).
«Химки» уступили «Динамо» в поединке 26-го тура РПЛ (0:1).
Гол забил Федор Смолов на 90+6-й минуте с пенальти.
После игры «Химки» идут на 15-м месте (17 очков), «Динамо» занимает 5-ю строчку (42 балла).
Гагнидзе, Фомин, Захарян - вас надо судить!!! Не дорожите своим именем- вспомните за какой клуб вы играете! Обсуждать игру нет смысла, пока у команды такой состав. Химки, даже в меньшинстве, мне понравились больше.
Гагнидзе, Фомин, Захарян - вас надо судить!!! Не дорожите своим именем- вспомните за какой клуб вы играете! Обсуждать игру нет смысла, пока у команды такой состав. Химки, даже в меньшинстве, мне понравились больше.
Ну и почти выстрадали заветное очёчко, однако Тюкавин всё же решил вопрос, заработав пенальти)
Кроме того, вновь у Динамо за матч 2 отменённых гола, второй раз подряд уже.
Особые вопросы вызывает отмена гола Ярика Гладышева в первом тайме.
И сам гол отличный- точный удар в касание, без обработки, причём с довольно неудобной для такого удара позиции..
Хотя бы ради красоты момента могли бы и засчитать))
Это, конечно, шутка.
Но если серьёзно, то равно такую же банку, забитую нам в Краснодаре, судьи спокойно засчитали. Причём, если мне не изменяет память, потом ведь ЭСК рассматривала тот эпизод и подвердила законность гола.
И что она скажет теперь, интересно?
Только ради этого, несмотря на победу, стоит туда обратиться и насладиться тем, как она будет кочевряжиться..
Ну а в принципе-то, матч катился к привычному уже разочаровывающему исходу всё по той же по факту сложившейся конструкции:
владение мячом- много позиционных атак- умирание атакующего конструктива на уровне подходов.
И хроническая болезнь- неспособность извлечь пользу из удаления у соперника и игры в большинстве в течение длительного времени- тоже никуда не делась..
Так что в целом ничего нового, хотя ребятам спасибо конечно, за то что поборолись до конца. Особенно Костику)
СораДников- с тремя очками.
Ну и почти выстрадали заветное очёчко, однако Тюкавин всё же решил вопрос, заработав пенальти)
Кроме того, вновь у Динамо за матч 2 отменённых гола, второй раз подряд уже.
Особые вопросы вызывает отмена гола Ярика Гладышева в первом тайме.
И сам гол отличный- точный удар в касание, без обработки, причём с довольно неудобной для такого удара позиции..
Хотя бы ради красоты момента могли бы и засчитать))
Это, конечно, шутка.
Но если серьёзно, то равно такую же банку, забитую нам в Краснодаре, судьи спокойно засчитали. Причём, если мне не изменяет память, потом ведь ЭСК рассматривала тот эпизод и подвердила законность гола.
И что она скажет теперь, интересно?
Только ради этого, несмотря на победу, стоит туда обратиться и насладиться тем, как она будет кочевряжиться..
Ну а в принципе-то, матч катился к привычному уже разочаровывающему исходу всё по той же по факту сложившейся конструкции:
владение мячом- много позиционных атак- умирание атакующего конструктива на уровне подходов.
И хроническая болезнь- неспособность извлечь пользу из удаления у соперника и игры в большинстве в течение длительного времени- тоже никуда не делась..
Так что в целом ничего нового, хотя ребятам спасибо конечно, за то что поборолись до конца. Особенно Костику)
СораДников- с тремя очками.