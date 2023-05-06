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Гол с пенальти помог «Динамо» обыграть «Химки»

сегодня, 16:03
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Химки» уступили «Динамо» в поединке 26-го тура РПЛ (0:1).

Гол забил Федор Смолов на 90+6-й минуте с пенальти.

После игры «Химки» идут на 15-м месте (17 очков), «Динамо» занимает 5-ю строчку (42 балла).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 22:19
Читайте мой предыдущий пост. Для мну это однозначно.
Capral
Capral ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 21:29
Устроил, возможно потому, что он- один из немногих, кто дорожит именем клуба! А с Фоминым- разговор особый. Как по мне, это как раз та овца, что всё "стадо" портит...
Брулин
Брулин
сегодня в 20:51
Шунин устроил перепалку с Лаксальтом и Фоминым после игры с «Химками». У вратаря «Динамо» был конфликт со Скопинцевым в матче с «Факелом»
Храневец
Храневец ответ Джефри Лайкер (раскрыть)
сегодня в 20:51
Да Вальбуэна был игроком супер класса ,таких в Динамо сейчас и близко нет !!! Его пасы дриблинг одним словом мастер !!!А кого сейчас набрали ?????? Вспоминаю времена Лаки Изибора и Манише А Матье ушел в Лион ,потом Фенербахче ,сейчас вроде в Олимпиакосе Но уже старик ,думаю лучшие годы увы позади !!!
minai
minai ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 20:48
Мне нечего возразить, Вы правы.
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 20:07
С равным успехом завтра не будет никакого имени.
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 20:06
Верят, опять же. Это что-то вроде Крестного Хода.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 19:05
Если я правильно понял- мы приблизительно одногодки, а значит, помним и любим наше советское футбольное прошлое. Будьте здоровы!
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 19:03
Да, у вас, ЦЗ, также как и у нас- проходной двор. Но вся наша ЦЗ трусливо сбежала вместе с тренером еще в прошлом году. У вас же, защиты не было никогда, даже при Бескове. Романцев, Поздняков, Хидиятуллин- все они номинальные защитники, но больше тяготели к атаке. Даже, если посмотреть таблицы прошлых лет, можно легко убедиться, что при великолепной полузащите и атаке, Спартак пропускал очень много...
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:03
Спасибо, что уделил столько внимания моей команде. Вижу, что искренне любишь футбол. Уважение. Будь здоров.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 18:59
Всё верно, свистели, но приходили! И скажу больше, Н.Н.Озеров- фанатичный болельщик Спартака, лично приехал в Киев на последнюю, решающую игру КБ, и по телевизору комментировал репортаж, а после игры, так расстроился поражением Спартака, что даже не попрощался с телезрителями.... Я очень хорошо помню его репортаж.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:57
Ответ очень прост. Сегодня у команды нет центральных защитников. Завтра я тоже не надеюсь на ноль в наши ворота.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:54
Да, но 1976г., когда Спартак тренеровал и А.Крутиков и Г.Хусаинов на стадион люди приходили и свистели.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 18:51
Полностью согласен. Но дело в том, что надо уметь видеть очевидное, а именно. У Спартака нет конструктива в игре. Частые провалы в атаке, приводят к острейшим контpвыпадам соперников и голам в ворота Спартака. Так был в Оренбурге, в Тольятти и тд. Я говорил и говорю- Спартак играет исключительно за счет грозной атаки, a системы, в игре команды- нет.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:47
Если на сегодня у человека нет громкого имени, не значит, что его не будет у него завтра. Только время главный судья.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 18:46, ред.
На Спартак, люди шли всегда- потому что это Спартак. На Спартак, шли даже тогда, когда команда в 1977г., играла в 1-й лиге, и тысячи болельщиков Спартака приветствовали возвращение команды в вышку в 1978!!!
На ДИНАМО, тоже шли, в прошлом году, ну и, чем всё кончилось???
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 18:42
Пекрасится, переобуется. Всё это мы проходили.
Главное, что на Спартак люди идут.
112910415
112910415
сегодня в 18:41
не дотерпели чуть ...
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 18:40
Думаете будет?
Мне, он, напоминает самозванца из Герты- очень много общего.... Не находите?
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 18:39
Верите, что для рыжего будет следующий сезон? Это, если он в брюнета перекрасится.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 18:38
Возможно, даже ежечасно...
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:37
Это он делает ежедневно.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:37
Мы в рыжего верим. Будет ещё и следующий сезон.
pomor45
pomor45
сегодня в 18:31
Не придирайтесь к ребятам из Динамо. Если им не светят ни призы, ни вылет из лиги, то почему бы и не отдохнуть?
Dinamo
Dinamo ответ Джефри Лайкер (раскрыть)
сегодня в 18:30, ред.
+100
Помнится, я скептически отнёсся к этому трансферу. Но стоило ему выйти на замену в своём первом матче за Динамо против Спартака - влюбил сразу. По футбольному :))
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 18:28
И переобуется...
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:27
Рыжий не умрёт - он перекрасится.
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 18:26
Ещё не вечер, ребята напомнят.
Джефри Лайкер
Джефри Лайкер ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 18:26
Точно, Вальбуэна, низкого роста, но какого футбольного интеллекта человек, какие пасы он раздавал! Мне он очень нравился, как игрок.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 18:25
Конечно дело в тренере! Вот, смотрите, Герта. После увольнения идиота, команда постепенно приходит в себя. Неплохо сыграла в Мюнхене- сражалась, боролась и пропустила в самом конце. И что любопытно, перед игрой, ГТ Т.Тухель заявил, что не понимает, как можно было довести команду до такого состояния, а после игры, немецкая пресса, несмотря на поражение берлинцев, дала достаточно высокую оценку действиям Герты. Так что, вы абсолютно правы- тренер всему Голова!!!
Гость
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