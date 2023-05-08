Тренер «Нортгемптона» выбежал на поле, чтобы успокоить фанатов

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вчера, 19:16

«Нортгемптон Таун» победил в гостях «Транмер Роверс» (1:0) и вышел в английскую Лигу 1.

В параллельной игре «Стокпорт Каунти» сыграл вничью с «Хартлпул Юнайтед» (1:1), благодаря этому «Нортгемптон Таун» заработал повышение в классе. «Каунти» не смогли реализовать пенальти в своем матче, это стало преимуществом «сапожников» в борьбе за выход в Лигу 1. Болельщики «Нортгемптона» следили за ходом этого поединка, нереализованный пенальти «Стокпорта» их так обрадовал, что те в конце встречи вырвались на поле до окончания матча своей команды. Такой расклад поединка был в пользу этого коллектива.

Главный тренер «Нортгемптон Таун» в ярости выбежал на поле, чтобы призвать болельщиков к соблюдению порядка. Жестами он просил их вернуться на трибуны. Затем игра продолжилась, а через какое-то время фанаты вновь вернулись на поле, но уже после финального свистка. Их команда в следующем сезоне будет играть в Лиге 1.