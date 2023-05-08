Болельщик «Генка» угрожал семье и дочери Алдервейрелда

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вчера, 12:23

Защитник «Антверпена» , который реализовал пенальти в матче второго тура плей-офф чемпионата Бельгии против «Генка» (2:1), в своих соцсетях показал сообщения с угрозами от одного из болельщиков команды соперника.

В сообщениях анонимный болельщик писал футболисту, что «на этой неделе его дочь исчезнет», желал смерти его семье и заявлял, что «Антверпен» не может победить без помощи судей.