Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыБельгия. Про-Лига 2022/2023

Болельщик «Генка» угрожал семье и дочери Алдервейрелда

вчера, 12:23
АнтверпенЛоготип футбольный клуб Антверпен2 : 1Логотип футбольный клуб ГенкГенкМатч завершен

Защитник «Антверпена» Тоби Алдервейрелд, который реализовал пенальти в матче второго тура плей-офф чемпионата Бельгии против «Генка» (2:1), в своих соцсетях показал сообщения с угрозами от одного из болельщиков команды соперника.

В сообщениях анонимный болельщик писал футболисту, что «на этой неделе его дочь исчезнет», желал смерти его семье и заявлял, что «Антверпен» не может победить без помощи судей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фанаты «Блэкберна» спели гимн «Вест Хэма» на игре с «Миллуоллом»
Вчера, 22:14
«Вы недостойны этой футболки!» Фанаты «Лестера» — игрокам
Вчера, 19:56
Тренер «Нортгемптона» выбежал на поле, чтобы успокоить фанатов
Вчера, 19:16 Фото
Матч «Зенит» — «Спартак» установил рекорд посещаемости при Fan ID
07 мая Фото
Болельщики атаковали автобус «Беневенто», гнавшись за ним на фургонах
07 мая
Фанаты «Наполи» продают газон с чемпионского матча команды
06 мая
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:04
Давайте просто признаем, что если бы так белый бельгиец христианин написал игроку мусульманину, то его ему бы запретили на всю жизнь ходить на стадионы и еще бы штраф какой-нибудь впаяли, а в интернете развернулся бы очередной флэшмоб против расизма и в защиту бедных и невинных меньшинств.
5wexht94vvhd
5wexht94vvhd
вчера в 14:07
Надо болельщикам Саньке и Витьке набить за это морду болельщику Генке
5hmm29epj9sj
5hmm29epj9sj
вчера в 12:37
Как говориться дураков хватает.
Скорее всего это "компьютерный генерал", который с клавой в руках самый влиятельный мафиози в мире и вообще поработитель галактики, вот только надо быть дураком в квадрате, что бы не знать, что сейчас при новых технологиях вычислить анонима пару пустяков.
В суде по любому будет плакаться, что и мухи не обидит, а это всего лишь слова, но получит срок и будет в следующий раз умнее, хотя если дурак, то это на всю жизнь.
Но и недооценивать таких нельзя, надо сразу отлавливать и наказывать по всей строгости закона.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:24
Неадекватов везде хватает...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 