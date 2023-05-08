Болельщик «Генка» угрожал семье и дочери Алдервейрелда

Защитник «Антверпена» Тоби Алдервейрелд, который реализовал пенальти в матче второго тура плей-офф чемпионата Бельгии против «Генка» (2:1), в своих соцсетях показал сообщения с угрозами от одного из болельщиков команды соперника.
В сообщениях анонимный болельщик писал футболисту, что «на этой неделе его дочь исчезнет», желал смерти его семье и заявлял, что «Антверпен» не может победить без помощи судей.
Скорее всего это "компьютерный генерал", который с клавой в руках самый влиятельный мафиози в мире и вообще поработитель галактики, вот только надо быть дураком в квадрате, что бы не знать, что сейчас при новых технологиях вычислить анонима пару пустяков.
В суде по любому будет плакаться, что и мухи не обидит, а это всего лишь слова, но получит срок и будет в следующий раз умнее, хотя если дурак, то это на всю жизнь.
Но и недооценивать таких нельзя, надо сразу отлавливать и наказывать по всей строгости закона.
Скорее всего это "компьютерный генерал", который с клавой в руках самый влиятельный мафиози в мире и вообще поработитель галактики, вот только надо быть дураком в квадрате, что бы не знать, что сейчас при новых технологиях вычислить анонима пару пустяков.
В суде по любому будет плакаться, что и мухи не обидит, а это всего лишь слова, но получит срок и будет в следующий раз умнее, хотя если дурак, то это на всю жизнь.
Но и недооценивать таких нельзя, надо сразу отлавливать и наказывать по всей строгости закона.