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Болельщики атаковали автобус «Беневенто», гнавшись за ним на фургонах

сегодня, 09:47
ЧиттаделлаЛоготип футбольный клуб Читтаделла3 : 1Логотип футбольный клуб БеневентоБеневентоМатч завершен

Неприятный эпизод произошёл после окончания матча Серии В, где «Беневенто» в гостях проиграл «Читтаделле» (1:3).

На участке автомагистрали Болонья-Флоренция автобус с футболистами «Беневенто», которые возвращались в город, был окружен несколькими фургонами и атакован людьми, которые били его железными прутьями, высовывались из окон и бросали тупые предметы. У автобуса были повреждены внешние стекла, но внутренние устояли. По данным источника, на фургонах, которые атаковали автобус, ехали болельщики «Беневенто». Через 20 минут после начала происшествия в дело вмешалась полиция, которая далее сопровождала клубный автобус до его возвращения в город. О пострадавших среди игроков «Беневенто» не сообщается.

Первоначальные планы предусматривали, что «Беневенто» должен будет вернуться домой на поезде, но огромные задержки, зафиксированные в течение дня на линиях между Миланом и Римом, привели к изменению планов в последнюю минуту и использованию автобуса.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:31
Играть в футбол в Италии становится проблематично!
lotsman
lotsman
сегодня в 10:21
Дошли до разбоя на дорогах.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:08
На мой взгляд это не фанаты, а обычные хулиганы... настоящие фанаты наоборот должны были поддержать команду.
drug01
drug01
сегодня в 10:02
Высока цена поражения, надо играть лучше
Гость
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