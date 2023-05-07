Матч «Зенит» — «Спартак» установил рекорд посещаемости при Fan ID

1683477423

сегодня, 19:37

В Санкт-Петербурге проходит матч 26-го тура РПЛ , в котором встречаются «Зенит» и «Спартак».

На игре присутствует 48 893 человека. Это рекордный показатель посещаемости матчей при Fan ID. Встречу принимает «Газпром Арена».

Наличие карты болельщика (Fan ID) обязательно для посещения всех встреч Российской Премьер-Лиги после возобновления чемпионата.