Матч «Зенит» — «Спартак» установил рекорд посещаемости при Fan ID

В Санкт-Петербурге проходит матч 26-го тура РПЛ, в котором встречаются «Зенит» и «Спартак».
На игре присутствует 48 893 человека. Это рекордный показатель посещаемости матчей при Fan ID. Встречу принимает «Газпром Арена».
Наличие карты болельщика (Fan ID) обязательно для посещения всех встреч Российской Премьер-Лиги после возобновления чемпионата.
Если честно, то к таким фанам нет никакого уважения, бросают свои команды.
сегодня на стадионе были настоящие болельщики, большое уважение к ним.
Думаю в перерыве после сезона многое пересмотриться и народ будет заполнять стадионы. А подстрекатели не нужны футболу.
Если честно, то к таким фанам нет никакого уважения, бросают свои команды.
сегодня на стадионе были настоящие болельщики, большое уважение к ним.
Думаю в перерыве после сезона многое пересмотриться и народ будет заполнять стадионы. А подстрекатели не нужны футболу.