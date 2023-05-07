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Матч «Зенит» — «Спартак» установил рекорд посещаемости при Fan ID

сегодня, 19:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В Санкт-Петербурге проходит матч 26-го тура РПЛ, в котором встречаются «Зенит» и «Спартак».

На игре присутствует 48 893 человека. Это рекордный показатель посещаемости матчей при Fan ID. Встречу принимает «Газпром Арена».

Наличие карты болельщика (Fan ID) обязательно для посещения всех встреч Российской Премьер-Лиги после возобновления чемпионата.

Матч «Зенит» — «Спартак» установил рекорд посещаемости при Fan ID

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 22:02
Обновление зрительского состава на Газпром-арене идёт очень успешно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:49
Красивый заголовок, только вот реальность почитайте на питерских сайтах - бесплатные раздачи билетов (а дополнительно ещё бесплатный чай с булочками), обязательный привод ребят из спортшкол, на месте виража вообще нанятый хор, по 1000 рублей за матч людям платят за исполнение нужных кричалок)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:21
И у всех паспорта зрителей?
Gorasul
Gorasul
сегодня в 21:09
Болотные никогда и не были болельщиками. Просто газовый мешок с плебеями.
kinderpingui
kinderpingui ответ 7pysfsabgmsp (раскрыть)
сегодня в 21:02
Нет уважение к таким фанам?? Они отстаиваюи свои взгляды. Они больше понимают в футболе, чем те кто принимают жти 56ьные законы. А остальные кто принимают, просто всё сглатывают, как некоторые из древнейших профессий
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 20:44
Не удивлюсь ,что согнали студентов, школьников, бюджетников. Да еще и заплатили. С чего это такой всплеск посещаемости ?? 5 подряд чемпионство ?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:41, ред.
Неудивительно, что на матче присутствовало такое количество зрителей. Во-первых сама афиша, на которой названия двух столиц, плюс названия двух самых популярных клубов в этих столицах. Во-вторых возможность для истинных и преданных болельщиков местной команды, претендующей на титул чемпионата в случае победы над принципиальнейшим соперником стать свидетелем этого события. И пусть награждение золотыми медалями и вручение заветного Кубка отложено на следующий домашний матч, те кто сегодня был на Газпром-Арене пришли не зря, их любимцы не обманули ожиданий питерских любителей футбола. Что-то мне подсказывает, что в субботу в матче с Краснодаром на трибунах будет снова аншлаг, ведь там независимо от исхода матча состоится чествование десятикратного чемпиона, с чем и поздравляю всех болельщиков клуба с берегов Невы. Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman ответ Футболян (раскрыть)
сегодня в 20:38
Болельщиков было почти пятьдесят тысяч.
7pysfsabgmsp
7pysfsabgmsp
сегодня в 20:30
Ну вот видите, оказывается проблема не в самом паспорте болельщика, а в тех кто по каким то причинам против и подстрекает других, что бы не ходили.

Если честно, то к таким фанам нет никакого уважения, бросают свои команды.
сегодня на стадионе были настоящие болельщики, большое уважение к ним.
Думаю в перерыве после сезона многое пересмотриться и народ будет заполнять стадионы. А подстрекатели не нужны футболу.
Сп62
Сп62
сегодня в 20:20
Значит, остальные матчи можно отменять.
Футболян
Футболян
сегодня в 20:11
Зрителей да.. Вопрос, сколько болельщиков?
rcmxsg6b2jyz
rcmxsg6b2jyz
сегодня в 19:43
Не удивительно что именно этот матч, два самых популярных клуба
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