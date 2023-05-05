Глава фанатского движения ПСЖ призвал Месси и Неймара покинуть клуб

Президент фанатского объединения ПСЖ хочет, чтобы и покинули парижский клуб.

Месси хочет уйти из ПСЖ , а мы хотим дать понять Неймару, что было бы отлично, если бы он тоже ушёл. Мы не собираемся вредить Неймару. Мы хотим, что он продолжал карьеру вдали от Парижа. Мы хотим, чтобы клуб двигался дальше, написал новую страницу истории с новыми игроками.