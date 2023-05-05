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ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыФранция. Лига 1 2022/2023

Глава фанатского движения ПСЖ призвал Месси и Неймара покинуть клуб

вчера, 22:53

Президент фанатского объединения ПСЖ хочет, чтобы Лионель Месси и Неймар покинули парижский клуб.

Месси хочет уйти из ПСЖ, а мы хотим дать понять Неймару, что было бы отлично, если бы он тоже ушёл. Мы не собираемся вредить Неймару. Мы хотим, что он продолжал карьеру вдали от Парижа. Мы хотим, чтобы клуб двигался дальше, написал новую страницу истории с новыми игроками.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:45
Болельщики уже поняли, что заезды совсем забрались и только вредят клубу.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:11
Да покинет он, куда он денется, до лета подождать. Когда будет приезжать в Париж со своей новой командой на игру, на стадионе такой гул будет стоять.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 04:54
Ромен Мабиль
протон
протон
сегодня в 00:33
Месси сам рад покинуть это лягушачье болото. Без работы не останется точно.

Нет никаких сомнений, что эти "фанаты" сидят на зарплате у Мбаппе

Пусть уходят и Ней и Лео)) Пусть за мультикультурный Париж французские негры и арабы болеют)) Команда без тренера грамотного, да и по сути без крепкой защиты обречена на провал, никакие мбаппе, в нападении их не спасут))
sova147
sova147 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 00:03
Они устали от них!??
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:12
Сорную траву с поля вон?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:07, ред.
Блин, даже имени нету, ноунейм
амурец
амурец
вчера в 23:05
Ну Месси понятно обуза для ПСЖ а вот Неймар мог бы и пригодиться
Elliada
Elliada
вчера в 23:03
Несколько людей назвали себя фанатами клуба, объединились в движение и думают, что могут диктовать клубу что делать?? Сколько денег они вложили, чтобы что-то решать?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:01
С Месси всё понятно ... А Неймару всё пожалуйста в письменном виде за столик в Макдональдсе.. Хе..
7hnspqcjhj67
7hnspqcjhj67
вчера в 22:59
Глава зря не скажет, надо прислушаться к его словам
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:56
Маразм, обычно музыку заказывает тот кто её оплачивает.
Гость
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