Глава фанатского движения ПСЖ призвал Месси и Неймара покинуть клуб

Президент фанатского объединения ПСЖ хочет, чтобы Лионель Месси и Неймар покинули парижский клуб.
Месси хочет уйти из ПСЖ, а мы хотим дать понять Неймару, что было бы отлично, если бы он тоже ушёл. Мы не собираемся вредить Неймару. Мы хотим, что он продолжал карьеру вдали от Парижа. Мы хотим, чтобы клуб двигался дальше, написал новую страницу истории с новыми игроками.
Нет никаких сомнений, что эти "фанаты" сидят на зарплате у Мбаппе
Пусть уходят и Ней и Лео)) Пусть за мультикультурный Париж французские негры и арабы болеют)) Команда без тренера грамотного, да и по сути без крепкой защиты обречена на провал, никакие мбаппе, в нападении их не спасут))
Нет никаких сомнений, что эти "фанаты" сидят на зарплате у Мбаппе
Пусть уходят и Ней и Лео)) Пусть за мультикультурный Париж французские негры и арабы болеют)) Команда без тренера грамотного, да и по сути без крепкой защиты обречена на провал, никакие мбаппе, в нападении их не спасут))