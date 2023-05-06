Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыИталия. Серия А 2022/2023

Фанаты «Наполи» продают газон с чемпионского матча команды

сегодня, 13:42
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе1 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре Серии А и стал чемпионом Италии.

После игры фанаты команды-чемпиона выбежали на поле, некоторые из них вырывали куски газона, на котором прошла игра. Через некоторое время такие «сувениры» появились на интернет-площадках, стоимость варьирует от 100 до 700 евро.

На стадионе «Диего Армандо Марадона» в это время также находились болельщики, следившие за поединком. Сотрудники стадиона «Наполи» предварительно накрыли газон брезентом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Глава фанатского движения ПСЖ призвал Месси и Неймара покинуть клуб
Вчера, 22:53
Фанаты подрались на поле во время празднования чемпионства «Наполи»
Вчера, 09:53 Фото
ОфициальноПСЖ сделал заявление в связи с оскорблениями фанатами представителей клуба
04 мая
Фанаты ПСЖ устроили акцию протеста перед штаб-квартирой ПСЖ и домом Неймара
04 мая
Болельщики считают, что Джака тонко подшутил над «Тоттенхэмом»
03 мая Фото
ОфициальноПравительство упростило получение Fan ID для детей, инвалидов и пенсионеров
03 мая
Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 14:50
"Волшебная трава" газона стадиона
И снится им не рокот космодрома...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:00
Предусмотрительность работников стадиона Наполи - похвальна.
drug01
drug01
сегодня в 13:58
Все стремятся сделать бизнес
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 