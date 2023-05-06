Фанаты «Наполи» продают газон с чемпионского матча команды

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сегодня, 13:42

«Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре Серии А и стал чемпионом Италии.

После игры фанаты команды-чемпиона выбежали на поле, некоторые из них вырывали куски газона, на котором прошла игра. Через некоторое время такие «сувениры» появились на интернет-площадках, стоимость варьирует от 100 до 700 евро.

На стадионе «Диего Армандо Марадона» в это время также находились болельщики, следившие за поединком. Сотрудники стадиона «Наполи» предварительно накрыли газон брезентом.