В «Торпедо» заявили, что Савичева не отстраняли от работы с командой

Руководитель пресс‑службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев опроверг появившуюся ранее информацию об отстранении помощника главного тренера от работы с основной командой.

Появившаяся в СМИ информация об отстранении Жозепом Клотетом Николая Савичева от работы с командой не соответствует действительности. Николай Николаевич — легенда нашего клуба. Он входит в тренерский штаб «Торпедо». В данный момент Николай Савичев внутри спортивного блока работает над подготовкой к следующему сезону.