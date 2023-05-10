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В «Торпедо» заявили, что Савичева не отстраняли от работы с командой

вчера, 16:59

Руководитель пресс‑службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев опроверг появившуюся ранее информацию об отстранении помощника главного тренера Пепа Клотета Николая Савичева от работы с основной командой.

Появившаяся в СМИ информация об отстранении Жозепом Клотетом Николая Савичева от работы с командой не соответствует действительности. Николай Николаевич — легенда нашего клуба. Он входит в тренерский штаб «Торпедо». В данный момент Николай Савичев внутри спортивного блока работает над подготовкой к следующему сезону.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:39
Решили не выносить сор из избы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:37
Уж сильно Клотет взялся "шашкой махать" клинок и обломится может...)
8e2zuwgz3rvy
8e2zuwgz3rvy
вчера в 17:02
Николай ещё не сказал последнего слова
Гость
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