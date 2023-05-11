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Стала известна дата нового слушания по делу «Ювентуса»

вчера, 14:41

Итальянская федерация футбола (FIGC) назначила на 22 мая новое слушание по пересмотру меры наказания для «Ювентуса». Ходатайство защиты туринцев будет подано 17 мая.

В январе с «Ювентуса» сняли 15 очков из-за расследования дела о фиктивном приросте капитала. В апреле гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворила апелляцию туринского клуба на данное решение. До нового разбирательства баллы клубу вернули.

Ранее стало известно, что с «бьянконери» могут снять 9 очков перед сезоном 2023/24.

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Все комментарии
sova147
sova147
вчера в 15:55
Слишком долго тянут, пора команду оставить в покое..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:07
Когда уже они успокоятся?
Гость
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