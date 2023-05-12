Появились фото новой гостевой формы «Барселоны»

В Сети появились фотографии новой гостевой футболки «Барселоны». Майка выполнена в белом цвете, эмблемы спонсоров будут синими. На рукавах присутствует сине-гранатовый узор.
В последний раз каталонцы играли в белой форме в сезоне 1977/78.
В Сети появились фотографии новой гостевой футболки «Барселоны». Майка выполнена в белом цвете, эмблемы спонсоров будут синими. На рукавах присутствует сине-гранатовый узор.
В последний раз каталонцы играли в белой форме в сезоне 1977/78.
Завуалировали свой посыл чётко, тем более гостевая форма, тоже намёк !)
Завуалировали свой посыл чётко, тем более гостевая форма, тоже намёк !)
Ну а цвета белый, синий, красный нас - россиян, не могут не радовать))
Ну а цвета белый, синий, красный нас - россиян, не могут не радовать))