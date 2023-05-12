Появились фото новой гостевой формы «Барселоны»

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сегодня, 12:15

В Сети появились фотографии новой гостевой футболки «Барселоны». Майка выполнена в белом цвете, эмблемы спонсоров будут синими. На рукавах присутствует сине-гранатовый узор.

В последний раз каталонцы играли в белой форме в сезоне 1977/78.