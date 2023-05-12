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Появились фото новой гостевой формы «Барселоны»

сегодня, 12:15

В Сети появились фотографии новой гостевой футболки «Барселоны». Майка выполнена в белом цвете, эмблемы спонсоров будут синими. На рукавах присутствует сине-гранатовый узор.

В последний раз каталонцы играли в белой форме в сезоне 1977/78.

Появились фото новой гостевой формы «Барселоны»

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Все комментарии
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
сегодня в 14:18
Для Барселоны пойдет.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 13:38
Нормальная форма вполне симпатичная!
Ironigor
Ironigor ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 12:56, ред.
Тайная поддержка России !!!)
Завуалировали свой посыл чётко, тем более гостевая форма, тоже намёк !)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:40
Очень странный пошив из кусочков, как кожанки в 90-х)))
Ну а цвета белый, синий, красный нас - россиян, не могут не радовать))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:37
Вполне годный вариант...
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