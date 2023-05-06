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Появились фотографии новой формы «Ювентуса»

сегодня, 08:13

В интернете появились фотографии новой домашней формы «Ювентуса».

Фирма adidas создала футболку традиционного для клуба черно-белого цвета, но в этот раз майка дополнена желтыми вставками. Полосы имеют эффект «меха», что напоминает шкуру зебры.

Появились фотографии новой формы «Ювентуса»

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 13:13
Шерстяная
Loko57
Loko57
сегодня в 11:45
Жуть какая-то...
краевой
краевой
сегодня в 11:27
Мохнатая
rkrvt39a59ts
rkrvt39a59ts
сегодня в 09:53
Главное чтобы была удача и результат!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:22
"Появились фотографии новой формы «Ювентуса»

Может и новая, но где делали и чем? На китайских и турецких футболках обычно предупреждают - стирать не выше "40 С" .... "70 С" (по Цельсию) иначе изделие "красится")
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 09:00
Желтые полосы максимально вырвиглазные
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:59
Всё хуже и хуже.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:29
Зачем жёлтые вставки?
Rupertt
Rupertt
сегодня в 08:28
Зимняя форма что ли, меховая..
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