"Появились фотографии новой формы «Ювентуса»

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сегодня, 08:13

В интернете появились фотографии новой домашней формы «Ювентуса».

Фирма adidas создала футболку традиционного для клуба черно-белого цвета, но в этот раз майка дополнена желтыми вставками. Полосы имеют эффект «меха», что напоминает шкуру зебры.