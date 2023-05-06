"Появились фотографии новой формы «Ювентуса»

В интернете появились фотографии новой домашней формы «Ювентуса».
Фирма adidas создала футболку традиционного для клуба черно-белого цвета, но в этот раз майка дополнена желтыми вставками. Полосы имеют эффект «меха», что напоминает шкуру зебры.
В интернете появились фотографии новой домашней формы «Ювентуса».
Фирма adidas создала футболку традиционного для клуба черно-белого цвета, но в этот раз майка дополнена желтыми вставками. Полосы имеют эффект «меха», что напоминает шкуру зебры.
Может и новая, но где делали и чем? На китайских и турецких футболках обычно предупреждают - стирать не выше "40 С" .... "70 С" (по Цельсию) иначе изделие "красится")
Может и новая, но где делали и чем? На китайских и турецких футболках обычно предупреждают - стирать не выше "40 С" .... "70 С" (по Цельсию) иначе изделие "красится")