От Ferrari до Mini Cooper. На чём ездит Лионель Месси

1683782505

вчера, 08:21

Рассказываем об автомобилях Лео.

Известно, что коллекция страстного автолюбителя, а по совместительству руководителя Советского Союза Леонида Ильича Брежнева насчитывала не один десяток роскошных автомобилей.

Вот и Лионель Месси, хоть и не руководит пока государством, а всего лишь один из величайших спортсменов, собрал потрясающую коллекцию автомобилей.

Гаражу чемпиона мира можно позавидовать, в «стойле» хозяина ждут несколько Audi, очень редкая Pagani Zonda и еще много всего, заслуживающего внимания.

Самый дорогой — Ferrari 335 S Spider Scaglietti. Сам Месси был несказанно рад не только его покупке, но и тому, что опередил при этом другого коллекционера и к тому же вечного своего соперника Криштиану Роналду. Лео даже шутил по этому поводу в соцсетях, опубликовав фотографию с крошечной моделью этого автомобиля.

Далее в списке уже упоминавшаяся вскользь Pagani Zonda Roadster, признанная одним из самых дорогих и быстрых автомобилей в мире, причем всего было выпущено 40 авто этой модели, отсюда и высокая цена. Правда, этим «малышам» не разрешено появляться на дорогах, их можно использовать только на треке.

Между прочим, да пусть простит нас Лионель за очередное упоминание его великого визави, Роналду однажды водил Pagani Huayra в рекламе Nike, в шутку разбив ее.

К слову, машины машинами, но теперь вечные соперники могут продолжить свое противостояние в Саудовской Аравии.

Вот Mercedes-AMG GLE 63 S купе. Этот мощный внедорожник, способный развивать максимальную скорость 174 мили в час и разгоняющийся до 60 миль в час всего за 3,8 секунды. Так что у Месси нет оправдания опозданию на тренировку.

Кадиллак Эскалейд в наши дни весьма подходит для семейного человека, которым является Месси. При этом внедорожник — один из самых роскошных автомобилей в США и популярен в высшем обществе, от голливудских звезд до президента.

Настоящее произведение искусства — Audi R8 Spyder, посоперничать с которым может Range Rover Vogue. Этот автомобиль Месси очень любит.

Range Rover официально признан самым популярным внедорожником среди футбольной элиты.

А вот «Мерседес СЛС» — не тот автомобиль, на котором вы бы решили покружить по оживленным улицам Парижа, но он определенно — одна из жемчужин коллекции.

Месси явно очень серьезно относится к семейной жизни, поскольку у него надежный, просторный и роскошный Audi Q7. Интересно, что Audi начала производить внедорожники только с 2008 года. С тех пор они заполонили «футбольный» рынок.

В эпоху массового перехода на электричество и следуя моде, Месси добавил в свой автопарк Mini Cooper Electric, экономичный, маленький, идеальный бегун по городу.

А вот Maserati GranTurismo MC Stradale создан для любителей быстрой езды, это первый Maserati GranTurismo, способный преодолеть барьер в 186 миль в час. Он скользит по дороге так же изящно, как Месси на поле.

Можно представить, как разбегаются глаза у владельца всех этих шедевров при выборе «на чем сегодня ехать». Но как бы ни старался Лионель, пополняя свою коллекцию, количеством его авто он вряд ли превзойдет число своих титулов и достижений.