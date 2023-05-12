Новые часы Роналду и день рождения Иньесты. Чем занимались футболисты на этой неделе

Собрали лучшее из соцсетей футбольного мира.
Педри сходил на баскетбол — в НБА идёт плей-офф. Испанец выбрал для просмотра игру между «Голден Стэйт» и «Лэйкерс».
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис похвастался часами.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин провел время с семьей.
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков выкурил сигару после завоевания чемпионского титула.
Милота дня. Не было никого счастливее детей Эдина Джеко после феерического матча с «Миланом».
Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин показал своего сына.
Форвард «Атлетико» Мемфис Депай продемонстрировал, как восстанавливается в бассейне.
Хавбек «Галатасарая» Лукас Торрейра установил дома игровой автомат.
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду тоже обзавелся новыми часами.
Защитник «Флуминенсе» Марсело встретился с легендарным Роналдо.
Бывшему полузащитнику «Барселоны» Андресу Иньесте исполнилось 39 лет.
Девушка дня. Мишель, невеста голкипера «Реала» Тибо Куртуа.
Главный тренер «Барселоны» Хави сходил с женой на благотворительный вечер.
Экс-футболист «Баварии» Франк Рибери старается держать себя в форме.
Стиляга дня. Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг позагорал со своей подругой.
Жене защитника каталонцев Жорди Альбы исполнилось 32 года.
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн показал, как бы он смотрелся, если бы играл в американский футбол.
Экс-игрок МЮ Патрис Эвра посетил школу в Нигерии.
Хороших выходных — берите пример с бывшего защитника «Ливерпуля» Сами Хююпя, которому нравится активный отдых.
Возвращение на свою историческую родину
Возвращение на свою историческую родину