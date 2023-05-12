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Новые часы Роналду и день рождения Иньесты. Чем занимались футболисты на этой неделе

вчера, 08:05
Хобби
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Все комментарии
Цихла
Цихла
сегодня в 04:54
Роналдо и Марсело играли вместе?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:59, ред.
Замечание Хави: бабочку носят со смокингом. Ладно, наши новые русские напяливают её под костюм, бриджи или плавки, но чтобы испанец...
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:22
А я по наивности думал, что хоть действующие футболисты усиленно тренируются в конце сезона.)
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 11:57
часы 77, как и сам игрок
Elliada
Elliada
вчера в 08:18
Сначала подумал, что Эвра в кино про Африку снимается. Кейн, как по мне, дрыщ для игры в американский футбол. У Роналду на часах минуты или секунды обозначены. Он что время определить не может? Депай, как зек, весь в тату
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев
вчера в 08:17
Патрис Эвра показывает хороший пример для остальных афроевропейцев
Возвращение на свою историческую родину
Гость
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