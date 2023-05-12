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Бундеслига объявила символическую сборную сезона

сегодня, 22:38

Стала известна символическая сборная сезона 2022/23 в Бундеслиге.

Её сформировали по итогам голосования болельщиков, клубов и экспертов в сотрудничестве с EA Sports.

Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд).

Защитники: Джереми Фримпонг («Байер»), Матийс де Лигт, Альфонсо Дэвис (оба — «Бавария»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Юлиан Брандт, Джуд Беллингем (оба — «Боруссия» Дортмунд), Джамал Мусиала («Бавария»).

Нападающие: Мусса Диаби («Байер»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт» Франкфурт), Никлас Фюллькруг («Вердер»).

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 23:56
Ха-ха, Альфонсо Дэвис против МС смотрелся как игрок Шипа, Бернарду Силва с ним непристойности творил) Мусиала выбрал более разумный выход - включил стелс-режим и был заметен только когда отлетал на пять метров от защитников МС, когда пытался побороться))
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 23:29
Не рановато ли?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:00
Неплохой состав собрали,но еще играем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:47
Сезон ещё Не окончен. Вдруг кто-нибудь отличится, или облажается...
Гость
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