Бундеслига объявила символическую сборную сезона

Стала известна символическая сборная сезона 2022/23 в Бундеслиге.
Её сформировали по итогам голосования болельщиков, клубов и экспертов в сотрудничестве с EA Sports.
Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд).
Защитники: Джереми Фримпонг («Байер»), Матийс де Лигт, Альфонсо Дэвис (оба — «Бавария»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд).
Полузащитники: Юлиан Брандт, Джуд Беллингем (оба — «Боруссия» Дортмунд), Джамал Мусиала («Бавария»).
Нападающие: Мусса Диаби («Байер»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт» Франкфурт), Никлас Фюллькруг («Вердер»).