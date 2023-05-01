Символическая антисборная 25-го тура РПЛ. Возвращение легенд

1682953889

вчера, 18:11

Знакомые для этого состава фамилии.

Вратарь

Иван Ломаев («Крылья Советов»)

Селихов мог умнее выбивать мяч. «Спартак» не пропустил бы от «Ростова», отправь голкипер мяч за линию поля перед резкой атакой с голевым ударом. Сафонов не справился с рикошетом, пропустил мяч под собой, тоже ошибка. Были ляпы у других вратарей, но Ломаев собрал джекпот. Пропускал мяч под собой, позволил отправить его «в домик» в другом голевом эпизоде. Малком сделал покер.

Защитники

Николай Рассказов («Крылья Советов»)

Возвращение легенды. У Тодоровича ужасный матч против ЦСКА , но кошмар Рассказова чернее. Пережил четыре гола «Зенита» до замены. Николай ошибался на фланге, ему плохо помогал Бейл, хотя голландец тоже оказывался на правом фланге. Российский защитник сыграл не лучше, чем коллега. Разве что вторую желтую карточку схватить не успел. Но ошибок совершил на две замены.

Кайо («Краснодар»)

Еще одна легенда антисборных. Кайо не единственный защитник «Краснодара», который не умеет обороняться. В этом сезоне у бразильца даже были матчи-прозрения, где забывал чудить. Но против «Урала» снова грубые ошибки. После рикошета от Кайо мяч пошел в ворота, а позже защитник нашел конфликт, когда игрок «Урала» симулировал нарушение правил, после чего началась толкотня.

Виталий Лысцов («Химки»)

Парни из «Пари НН» играют с огнем, но пока «Химки» в таком состоянии, как в московской встрече, то команде Гоцука прямой вылет не грозит. А вот Лысцов топит «Химки». Аутсайдер мог сравнять счет против «Локомотива», подходы были. Но Лысцов дважды упускал Дзюбу, а затем за Игнатьевым не успел. У Талалаева не выдержали нервы, снял защитника до завершения поединка.

Александр Солдатенков («Крылья Советов»)

Такие цирковые представления, как в защите Ломаева, увидишь редко. Но если раньше пропускали по два за игру, то «Зенит» закинул пять голов. Причем Солдатенков, Евгеньев и Рассказов активно помогали бразильцам Семака устроить карнавал. И не только им. Александр замешкался, позволив игроку «Зенита» отобрать мяч. Это лишь одна ошибка из многих, но яркая и показательная.

Дмитрий Скопинцев («Динамо»)

Пришло его время. У Шунина не было прав хватать Скопинцева рукой за лицо. После матча Антон признал неправоту. Судье стоило показать вратарю «Динамо» желтую карточку. Но нападки на защитника проистекают из системных ошибок Дмитрия в обороне. Заигрывается в атаке, но позиционных ошибок в защите тоже много. Скопинцев подарил «Факелу» первую голевую атаку.

Полузащитники

Гленн Бейл («Крылья Советов»)

Не успел за Кузяевым, наступил на ногу, заработал пенальти в свои ворота и желтую карточку. Затем явно схватил Мостового, за что получил второе предупреждение. «Крылья Советов» остались вдесятером на целый тайм, что привело к разгрому команды, которая открыла счет в матче против «Зенита». Тренер надеялся на опыт и универсальность Бейла, но голландец подвел.

Аяз Гулиев («Химки»)

И снова легенда антисборной. Напарники Гулиева смешно столкнулись, подарив важнейшую атаку со вторым голом Дзюбы, но где в это время был центральный полузащитник? Команда пропустила пять мячей, хотя соперник давал играть. Но разрывы между линиями такие, что игроки «Локомотива» спокойно добирались до чужой штрафной, где их ждали «теплые» защитники «Химок».

Михаил Игнатов («Спартак»)

Вот нравится Абаскалю играть в меньшинстве, испанец делает, что пожелает. Гильермо постоянно выпускает на поле плеймейкера, который за 70 минут не создает ни одного момента. А ведь даже у защитников «Спартака» есть передачи под удары против «Ростова». Игнатов ни разу не пробил в сторону чужих ворот, хотя удары были у Денисова. Также от Игнатова мало пользы без мяча.

Нападающие

Джон Кордоба («Краснодар»)

В составе не только футболисты, которые потерялись и не показали себя. Если голкипер спасает, но рядом совершает две результативные ошибки, то его будут ругать. А что сделать с нападающим, которого «Урал» выпускал на ударные позиции, но Джон не реализовал крутые моменты? Даже чистый выход на ворота испоганил, не решился обыгрывать Помазуна в том эпизоде.

Владимир Писарский («Крылья Советов»)

Помним сильную игру Сычевого, но после смены фамилии и клуба бывший форвард «Оренбурга» выступает неудачно. Хотя «Зенит» много атаковал, команда Семака позволяла «Крыльям Советов» огрызаться. Но Писарский не цеплялся за мяч, не открывался по центру впереди. Пассивная игра нападающего – одна из причин, почему после быстрого гола хозяева поля в Самаре развалились.

Главный тренер

Славиша Йоканович («Динамо»)

Более безразличного тренера у руля «Динамо» вспомнить сложно. Йоканович знал, что матч в честь столетнего юбилея важен для фанатов. Попался идеальный соперник. «Факел» до этого тура не выигрывал в гостях в РПЛ ни разу. Но поскольку «бело-голубые» выступают отдельно от тренера, а тот не поставил классный футбол, то получили домашнее поражение. Футболисты тоже виноваты, но у «Динамо» нет тренера в хорошей форме на решающем отрезке сезона.

Представление тура. Игра защитников