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Символическая антисборная 26-го тура РПЛ. Селихов, Дуарте и подопечные Карпина

вчера, 10:37
Селихов Александр
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Соболев Александр
Соболев Александр
Нападающий
Селихов Александр
Селихов Александр
Вратарь
Писарский Владимир
Писарский Владимир
Нападающий

«Спартак» и «Ростов» синхронно уступили.

Вратарь

Александр Селихов («Спартак»)

Не вините Александра за гол Мостового. Был рикошет, коварный удар низом. С другой стороны, мяч и прошел легко, вратарю стоило сложиться в попытке отвести гол. А вот первый мяч «Зенита» полностью на совести Селихова. Александр увидел, что Клаудиньо близко, но не стал выбивать мяч в сторону, а ударил в бразильца, который случайно открыл счет голам в ключевом поединке.

Защитники

Кирилл Заика («Сочи»)

Можно сказать, что Заике повезло и не повезло. Повезло, что не получил травму после жесткой игры Баринова. И не повезло, поскольку трижды из его зоны приходили голы. Когда отличался Изидор, то Кирилла уже не было на поле, но вот в остальных случаях мог сыграть лучше. Особенно во втором тайме. Заика запаниковал, встречая Карпукаса, опытный игрок мог сработать лучше.

Игор Савич («Торпедо»)

Что тут скажешь? Когда руководители «Торпедо» рассказывают в интервью о борьбе за место в еврокубках через пять лет, то остается пожать плечами. С такой работой в защите им светит Первая лига в лучшем случае. «Торпедо» уверенно идет на вылет, их разгромил «Ахмат» в Москве, а оборона сыграла так, что даже Агаларов отличился, причем как раз в борьбе с молодым боснийцем Савичем.

Алексис Дуарте («Спартак»)

Зачем было грубо сбивать Малкома? Теперь Дуарте могут надолго отстранить. От желания сыграть в мяч суть фола не меняется. Безрассудная игра, высоко поднятая нога, риск нанести сопернику тяжёлую травму. Все по букве закона. Дуарте оставил «красно-белых» в меньшинстве, что в итоге сказалось во время чемпионской атаки «Зенита».

Роберт Ренан («Зенит»)

Странный защитник. Теряет позицию, опекунов, постоянно рискует, словно у него есть запасные жизни. Роберт стал чемпионом вместе с новой командой, но с таким футболом, как у юного бразильца, ему не светит приглашение в «Реал». Слишком много явных ошибок. Именно Ренан упустил Бальде. И еще повезло, что другие огрехи Роберта «Спартак» не использовал.

Юрий Горшков («Крылья Советов»)

Волков среди героев тура, потому что правый защитник «Краснодара» и забил, и отдал голевую передачу. Логично, что здесь человек, которому по позиции стоило аккуратнее работать против Сергея. Горшков – перспективный защитник, молодой. Но матч против «Краснодара» ему точно не удался, хотя Батчи и не поддержал Волкова в его атакующих начинаниях.

Полузащитники

Кирилл Щетинин («Ростов»)

Солидный брак в передачах, отсутствие созданных для напарников моментов, плохая работа без мяча. Молодой Кирилл играет за команду, которая значительную часть сезона идет второй в таблице. Классно провел матч против «Зенита». Но вот на поединок с «Факелом» моральных и физических сил явно не хватило. Щетинина заменили, так как не связывал линии. «Ростов» пытался выходить вперед через пасы защитников, но метод не сработал.

Мори Гбане («Химки»)

Ивуариец умудрился получить вторую желтую карточку за фол на 47-й минуте, когда ситуация не требовала грубой игры. Гбане подставил свою команду. «Динамо» отменяли гол за голом, но в добавленное время уставшие игроки «Химок» нарушили правила на Тюкавине в штрафной площади. Активный джокер «Динамо» подарил момент Смолову, и Федор с «точки» не промахнулся. А вот с Гбане в «Химках» промахнулись.

Данил Глебов («Ростов»)

Один из лидеров дома уступает аутсайдеру. Хотя «Ростов» владел мячом, но нанес один точный удар в створ чужих ворот, причем выстрел на счету центрального защитника. Глебов плохо закрывал опорную зону, откуда Акбашев смог забить важный гол. Также у Данилы нет ни одного созданного момента, что тоже приблизило катастрофу в поединке против «Факела».

Нападающие

Александр Соболев («Спартак»)

До матча хвалили Соболева, ведь в апреле выступил здорово – голы, правильные передачи, много работы на разных участках поля. Но против Ренана и Родригао, которые допускали ошибки, центральный нападающий «Спартака» сыграл, как его команда в Медиалиге. Александр ни разу не попал в створ ворот, хотя пару раз был на ударных позициях, и в итоге был заменен на Николсона.

Владимир Писарский («Крылья Советов»)

Второй раз подряд в антисборной, но теперь не только из-за проблем в атаке. Весной Писарский не играет так, как осенью. Смена клуба получилась неудачной, хотя форвард тоже виноват. Зачем было хватать Рамиреса, а потом грубо нарушать правила против Волкова? Обе желтые карточки железные, Владимир неправ. В меньшинстве «Крылья Советов» потеряли преимущество и проиграли.

Главный тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

Не подготовился к матчу против Евсеева. «Факел» играл в узнаваемом стиле, но «Ростов» без Осипенко плохо проявил себя в обороне. Даже коррективы, которые Карпин вносил по ходу встречи, не спасли от поражения. Конечно же, дома «Ростов» против аутсайдера пытался работать с мячом, но «Факел» был проще и эффективнее. Карпин отдал вторую строчку Федотову, а впереди у него матчи против «Краснодара», «Ахмата» и ЦСКА

Огорчение тура. Судейство в матче «Зенита» и «Спартака»

Пускай это не единовременный «золотой матч» для двух коллективов, но играли команды из лидирующей группы, вечные враги. Пускай Абаскаль теперь четвертый в таблице, но до начала тура надеялся минимум на ничью против «Зенита» в гостях. Мировая забирала у Семака досрочный титул, но поскольку Кукуян засчитал гол Мостового, проигнорировав фол Кузяева в атаке, то по сумме всех событий петербуржцы получили новый комплект золотых медалей. Кукуян получил назначение на главный матч весны в РПЛ, а теперь в ЭСК РФС будут разбираться, сколько ошибок он допустил. Даже если одну, то она в итоге стала решающей.

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albucid
albucid
сегодня в 03:53
- Селихов, конечно, дырка, но зато стабильная.
- А это как?
- Стабильно... привозит!
pomor45
pomor45
вчера в 21:40
Не стоило бы преуменьшать роль Клаудиньо в первом голе. Селихов выбил мяч не прямо в него и пришлось проявить незаурядную реакцию, чтобы переправить мяч в ворота.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 19:46, ред.
Уважаемый, я внимательно слежу за футболистами всех клубов и Динамо тоже. Несколько лет назад Евгеньев составлял в молодежной сборной пару ЦЗ с Дивеевым и выглядел посильнее Игоря. Не знаю почему он не раскрылся в Динамо. может по вине Шварца, но парень неплохой, а сейчас обычный середняк.
Ев17
Ев17 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:42
про Евгеньева - он не на месте, опорником был бы хорошим, защитник дырявый,играл в Динамо - впереди от него толку было больше, чем в защите
Ев17
Ев17
вчера в 19:40
даже "лучший судья", как считается, чудил, такое ощущение, что с ВАРом вместе играл в камень-ножницы-бумагу, определяя, гол, офсайд или пенальти Сначала чистый гол Динамо отменяет, потом спорный пенальти ставит во искупление ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 17:47
А читали. что борьба вольная, самбо, дзюдо. ММА и футбол разные виды спорта.? У них и правила разные. Ознакомьтесь, вам понравится.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:48
Это футбол, там без борьбы никуда.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:49
Жалко, что нельзя включить в этот список Дуарте дважды.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 13:13
Разумеется не было. Это был фол Зобнина на Кузяеве. Вот что делает с людьми священный газ Газпрома!
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 11:45, ред.
Не было фола Кузяева.....ну капец как надоело нытье!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Palgrist (раскрыть)
вчера в 11:44
Ренан как раз именно по теме. Так тщательно надували мыльный пузырь о звездном защитнике, даже удивительно. Зачем? По ходу игру он принимает половину неверных решений, выносит, когда надо играть в пас и наоборот. Выбор позиции никудышный. Это защитники примерно уровня Евгеньева из КС, или Погостнова из Локо. Одним словом много звона, а реально мыльный пузырь.У нас в РПЛ таких 5-6 человек не меньше.
Palgrist
Palgrist
вчера в 11:20
Спартака мало, а Реннан здесь совсем не по теме.
s96yh8tz4abp
s96yh8tz4abp
вчера в 11:13
Селихов лучший!!!
Правильный выбор сборной.
Гость
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