Символическая антисборная 26-го тура РПЛ. Селихов, Дуарте и подопечные Карпина

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вчера, 10:37

«Спартак» и «Ростов» синхронно уступили.

Вратарь

Александр Селихов («Спартак»)

Не вините Александра за гол Мостового. Был рикошет, коварный удар низом. С другой стороны, мяч и прошел легко, вратарю стоило сложиться в попытке отвести гол. А вот первый мяч «Зенита» полностью на совести Селихова. Александр увидел, что Клаудиньо близко, но не стал выбивать мяч в сторону, а ударил в бразильца, который случайно открыл счет голам в ключевом поединке.

Защитники

Кирилл Заика («Сочи»)

Можно сказать, что Заике повезло и не повезло. Повезло, что не получил травму после жесткой игры Баринова. И не повезло, поскольку трижды из его зоны приходили голы. Когда отличался Изидор, то Кирилла уже не было на поле, но вот в остальных случаях мог сыграть лучше. Особенно во втором тайме. Заика запаниковал, встречая Карпукаса, опытный игрок мог сработать лучше.

Игор Савич («Торпедо»)

Что тут скажешь? Когда руководители «Торпедо» рассказывают в интервью о борьбе за место в еврокубках через пять лет, то остается пожать плечами. С такой работой в защите им светит Первая лига в лучшем случае. «Торпедо» уверенно идет на вылет, их разгромил «Ахмат» в Москве, а оборона сыграла так, что даже Агаларов отличился, причем как раз в борьбе с молодым боснийцем Савичем.

Алексис Дуарте («Спартак»)

Зачем было грубо сбивать Малкома? Теперь Дуарте могут надолго отстранить. От желания сыграть в мяч суть фола не меняется. Безрассудная игра, высоко поднятая нога, риск нанести сопернику тяжёлую травму. Все по букве закона. Дуарте оставил «красно-белых» в меньшинстве, что в итоге сказалось во время чемпионской атаки «Зенита».

Роберт Ренан («Зенит»)

Странный защитник. Теряет позицию, опекунов, постоянно рискует, словно у него есть запасные жизни. Роберт стал чемпионом вместе с новой командой, но с таким футболом, как у юного бразильца, ему не светит приглашение в «Реал». Слишком много явных ошибок. Именно Ренан упустил Бальде. И еще повезло, что другие огрехи Роберта «Спартак» не использовал.

Юрий Горшков («Крылья Советов»)

Волков среди героев тура, потому что правый защитник «Краснодара» и забил, и отдал голевую передачу. Логично, что здесь человек, которому по позиции стоило аккуратнее работать против Сергея. Горшков – перспективный защитник, молодой. Но матч против «Краснодара» ему точно не удался, хотя Батчи и не поддержал Волкова в его атакующих начинаниях.

Полузащитники

Кирилл Щетинин («Ростов»)

Солидный брак в передачах, отсутствие созданных для напарников моментов, плохая работа без мяча. Молодой Кирилл играет за команду, которая значительную часть сезона идет второй в таблице. Классно провел матч против «Зенита». Но вот на поединок с «Факелом» моральных и физических сил явно не хватило. Щетинина заменили, так как не связывал линии. «Ростов» пытался выходить вперед через пасы защитников, но метод не сработал.

Мори Гбане («Химки»)

Ивуариец умудрился получить вторую желтую карточку за фол на 47-й минуте, когда ситуация не требовала грубой игры. Гбане подставил свою команду. «Динамо» отменяли гол за голом, но в добавленное время уставшие игроки «Химок» нарушили правила на Тюкавине в штрафной площади. Активный джокер «Динамо» подарил момент Смолову, и Федор с «точки» не промахнулся. А вот с Гбане в «Химках» промахнулись.

Данил Глебов («Ростов»)

Один из лидеров дома уступает аутсайдеру. Хотя «Ростов» владел мячом, но нанес один точный удар в створ чужих ворот, причем выстрел на счету центрального защитника. Глебов плохо закрывал опорную зону, откуда Акбашев смог забить важный гол. Также у Данилы нет ни одного созданного момента, что тоже приблизило катастрофу в поединке против «Факела».

Нападающие

Александр Соболев («Спартак»)

До матча хвалили Соболева, ведь в апреле выступил здорово – голы, правильные передачи, много работы на разных участках поля. Но против Ренана и Родригао, которые допускали ошибки, центральный нападающий «Спартака» сыграл, как его команда в Медиалиге. Александр ни разу не попал в створ ворот, хотя пару раз был на ударных позициях, и в итоге был заменен на Николсона.

Владимир Писарский («Крылья Советов»)

Второй раз подряд в антисборной, но теперь не только из-за проблем в атаке. Весной Писарский не играет так, как осенью. Смена клуба получилась неудачной, хотя форвард тоже виноват. Зачем было хватать Рамиреса, а потом грубо нарушать правила против Волкова? Обе желтые карточки железные, Владимир неправ. В меньшинстве «Крылья Советов» потеряли преимущество и проиграли.

Главный тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

Не подготовился к матчу против Евсеева. «Факел» играл в узнаваемом стиле, но «Ростов» без Осипенко плохо проявил себя в обороне. Даже коррективы, которые Карпин вносил по ходу встречи, не спасли от поражения. Конечно же, дома «Ростов» против аутсайдера пытался работать с мячом, но «Факел» был проще и эффективнее. Карпин отдал вторую строчку Федотову, а впереди у него матчи против «Краснодара», «Ахмата» и ЦСКА …

Огорчение тура. Судейство в матче «Зенита» и «Спартака»