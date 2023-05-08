Символическая сборная 26-го тура. Джокеры «Зенита» и отчаянная молодёжь

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08 мая 2023, 19:29

Тур, в котором определился чемпион.

Вратарь

Богдан Овсянников («Крылья Советов»)

Команда уступила «Краснодару», но к голкиперу нет вопросов. У Богдана необычная техника работы. Зрелищно отражает мячи, даже если он летит прямо над головой. Но эта особенность лишь добавляет его сэйвам яркости. Спас в шести эпизодах. Первый гол в его ворота – случайность, а второй – идеальная игра Кордобы. Голкипер справился, хотя ему и не повезло в итоге.

Защитники

Дарко Тодорович («Ахмат») – удар тура

Красивым обводящим ударом отправил мяч под дальнюю штангу, а потом создал три момента, получив в награду ассист на Конате в первом тайме. Игра против «Торпедо» была сделана к девятнадцатой минуте матча благодаря активности правого латераля «Ахмата». В этом туре сразу два игрока правого фланга показали себя ярче, чем представители левого крыла.

Милан Майсторович («Динамо») – юниор тура

Здесь мог быть Дивеев, ведь от него мяч залетел в сетку ворот «Оренбурга». Но Игорь в конце матча ошибся, когда соперник организовал гол престижа. А вот восемнадцатилетний сербский защитник, хотя по ходу матча у него сменился напарник, отыграл просто и надежно. Юный игрок обороны хорошо отработал на втором этаже и не допускал результативных ошибок внизу.

Андрей Семёнов («Ахмат»)

Игроки «Торпедо» разок отличились, но всего у москвичей дома было лишь два удара в створ ворот Шелии. Защита «Ахмата» решила дать голкиперу выходной. За отведение угрозы от ворот «Ахмата» отвечал Семёнов. Андрей классно читал чужую игру, помогал Тодоровичу ходить вперед. Работал четко, вынося мяч куда подальше от своих ворот. После сложного отрезка Андрей приходит в себя.

Полузащитники

Сергей Волков («Краснодар») – активность тура

Занес мяч в сетку ворот после классных действий Ахметова. А на последних минутах матча удачно подключился к атаке и отдал голевую передачу на Кордобу в касание. Также именно за фол против Сергея получил вторую желтую карточку Писарский. У Волкова три созданных момента, очень активная игра в отборе. Автор победы над «Крыльями Советов».

Артём Карпукас («Локомотив»)

Москвичи в порядке, уверенно обыграли «Сочи», хотя и заставили Лантратова проснуться и взять пенальти от Нобоа. Но случилось это после трех мячей в чужие ворота. Карпукас участвовал в атаках, а потом забил сам. Удачно ворвался в чужую штрафную, среагировал на отскок от Заики. Без мяча Артём тоже сыграл надежно. Вместе с Тикнизяном – лучшие игроки матча.

Клаудиньо («Зенит») – везунчик недели

Малком заработал красную карточку для Дуарте, но там явная ошибка защитника. Грубейший подкат в эпизоде, который не требовал такой отчаянной реакции. Но главным героем логичнее назвать Клаудиньо. На его счету не только гол после грубейшей ошибки Селихова, но и скидка мяча на Мостового, когда рикошет и Кукуян подарили «Зениту» преимущество во второй раз. Клаудиньо был хорош.

Хесус Медина ( ЦСКА ) – ассистент тура

Снова сыграл на левом фланге, хотя против «Оренбурга» ему не пришлось много обороняться. Мойсес страховал коллегу в защите, а Медина успешно ходил в атаку. Хесус навесил мяч на голову Дивееву, а в концовке матча поборолся с оппонентом и создал гол для Чалова. Без самоотдачи Медины не видать ЦСКА победы, гол Оганесяна мог спасти «Оренбург» без второго ассиста Хесуса.

Нападающие

Квинси Промес («Спартак») – рекордсмен

Свою работу выполнил. Отдал голевую передачу на Бальде. А потом уверенно реализовал пенальти, заставив Кержакова орать во все горло. Голландец мог бы сыграть активнее по ходу матча, но раз Соболев и Бальде не помогали так хорошо, как умеют, то Промес ограничился попыткой вместо победы. Зато стал самым результативным легионером в истории РПЛ , рекорд всех времен.

Мохамед Конате («Ахмат») – дубль тура

Мог сделать хет-трик после ошибки Бабурина на выходе, но не забил в ворота, которые оставил голкипер. Однако против «Торпедо» одним моментом у сильного форварда дело не ограничивается. Конате забил дважды, а всего у него было шесть ударов до замены на Агаларова, который тоже отличился. «Ахмат» на выезде разбил «Торпедо», Конате – соавтор успеха.

Хызыр Аппаев («Факел»)

Аутсайдер неожиданно обыграл «Ростов» в гостях, сделав поединок «Зенита» и «Спартака» чемпионским для Семака. Карпин проиграл, невзирая на попытки подстроить оборону без Осипенко под тройку атаки соперника. Аппаев, Акбашев и Гонгадзе сыграли одинаково круто, но выделим Хызыра. На его счету забитый мяч, парочка включений впереди и много полезной борьбы без права на ошибку, ведь «Факел» мало владел мячом.

Главный тренер

Владимир Ивич («Краснодар»)

Семаку помогал «Спартак» и немного арбитр. Ташуеву – оборона «Торпедо». «Факел» отработал вторым номером, Евсеев сидел на багаже предшественника. В поисках наставника, который повлиял на свою команду, выходим на Ивича. Соперник был достойным, «Краснодар» пропустил первым, но не раскис. Волков поднялся высоко, метод сработал. Ахметов правильно менял позиции. Кордобу не заменили в концовке. Ивич верил Джону до конца. Верил и победил.

Событие сезона. «Зенит» — девятикратный чемпион России

Теперь у Мантуана шесть созданных мячей после выхода на замену, а у Сергеева семь. Они организовали «золотую» атаку «Зенита» в матче против «Спартака». Забили решающий мяч в добавленное время. Класс не позволяет обоим играть с первых минут, но против уставших вдесятером москвичей пригодились по ходу атаки, которая позволила «Зениту» добавить вторую звезду на логотип. Поздравляем фанатов петербуржцев, по сумме всего чемпионата их команда точно самая мощная, сильная и стабильная.