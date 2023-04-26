Символическая антисборная 24-го тура РПЛ. Весельчаки из «Спартака» и «Краснодара»

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вчера, 13:24

Известные футболисты сильных команд.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Классный и талантливый вратарь, который не умеет управлять линией обороны. На это обратят внимание в больших европейских клубах, где рассматривают Сафонова как потенциальное усиление. Матвей не дает подсказок защитникам, его оборона развалилась в Москве после перерыва. У Сафонова не было грубых персональных ошибок, но вратарь должен чувствовать игру. Матвей этого пока не умеет, отсюда камбэки соперников. Его вина как лидера очевидна.

Защитники

Алексис Дуарте («Спартак»)

Один из худших экспериментов тура. Парагваец играл на правом фланге обороны. В итоге он наблюдал, как через его зону создавали моменты, а затем запомнился тем, что отказался бежать за Батчи. Вингер «Краснодара» пронесся через все поле, но Дуарте без мяча бежал медленнее и не помешал сопернику удвоить преимущество. Наплевательское отношение многих футболистов к борьбе – причина, почему «Спартак» не борется за титулы.

Роман Евгеньев («Крылья Советов»)

Затмение тура. Роман сначала заработал на ровном месте пенальти – «Пари НН» сравнял счет. Роману показалось мало того эпизода в первой половине поединка, поэтому во втором тайме он создал гол Яковлева. Евгеньев неуклюже отдал голевую передачу на соперника. Ломаеву осталось орать на полевых игроков, его команда подарила клубу из Нижнего Новгорода волевую победу.

Виктор Александров («Пари НН»)

Чернов из «Спартака» доигрался до замены в первом тайме, ведь хватал Кордобу, но удержать не мог. А вот Александров заработал фолов на две красные карточки. Оба раза судья игнорировал его фолы, что странно. Но согласимся с экспертами по судейству, которые отмечали безрассудную игру центрального защитника «Пари НН». Команда завелась. И хотя Юран победил, ему повезло, что Александров не оставил в меньшинстве.

Илья Кутепов («Торпедо»)

Нарушил правила на Руденко, после чего «Химки» сравняли счет. Также Илья упускал оппонентов и странно занимал позицию. Когда Хубулов наносил победный удар, то опытный защитник ушел в другую зону, где было мало соперников. Понятно, что не все голы в ворота Бабурина на совести одного защитника, но кто должен вести защиту «Торпедо», если не чемпион России?

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Изначально тут должен был оказаться Скопинцев, который плохо сыграл против Малкома – то бросал, то позволял делать, что бразильцу хотелось. Но Рамирес перебил «подвиги» Дмитрия. Кристиан нарушил правила на Соболеве, когда стоило не трогать соперника – «Спартак» заработал пенальти. Дальше именно эквадорец упустил Александра, когда тот делал дубль, и фактически забил Сафонову после удара Зиньковского с рикошетом.

Полузащитники

Михаил Игнатов («Спартак»)

Здесь мог быть Захарян за пассивность против «Зенита» и касание мяча раз в две минуты, хотя играл в центре поля и должен был помогать прессингу и выстраивать игру «Динамо». Но футбол Игнатова это что-то с чем-то, затмевает неудачи других. За 64 минуты в открытой игре он не нанес ни одного удара по воротам. Также плеймейкер команды Абаскаля не создал ни одного момента. А вот когда посмотрите голевые атаки «Краснодара», то увидите, что Михаил недоработал.

Даниил Пруцев («Спартак»)

Виноват в первом голе «Краснодара», зазевался при розыгрыше соперников углового, причем это не первый подобный мяч в ворота Селихова в сезоне. Проходной двор в центре поля и разрывы между линиями так испугали Абаскаля, что в перерыве он убрал Пруцева и Бальде, впустив Денисова и Промеса. Квинси забил победный мяч, а Денисов помог в центре поля. Пруцев слишком рано поверил, что без Умярова в конкурентах ему гарантирована позиция в центре поля в основе.

Ираклий Квеквескири («Факел»)

Заработал первый из трех пенальти, после которого «Оренбург» открыл счет. Напарники нуждались в помощи Квеквескири в центре поля, но не получали. «Оренбург» разогнал 16 атак с ударами, спокойно проходили ближе к штрафной площади. Ошибались разные игроки, но Квеквескири закономерно заменили после третьего мяча «Оренбурга».

Марио Митай («Локомотив»)

Универсал из состава «железнодорожников» вышел на замену вместо Пиняева, который получил травму. Но Марио не доиграл до конца даже первый тайм. Сначала совершил необязательный фол, за что получил от Карасева заслуженную желтую карточку, а затем сорвал выход Облякова к воротам – удалили. Митаю сильно повезло, что «Локомотив» умудрился отыграться в дерби в меньшинстве. Но ничья не отменяет ошибки футболиста.

Нападающий

Кейта Бальде («Спартак»)

Бывший нападающий «Спартака» Кротов умудрился заработать две желтые карточки, но его коллега из основы «красно-белых» пошел дальше. Бальде имел два момента против «Краснодара» — оба раза пробил плохо, причем во втором случае надо было попасть в пустой угол ворот. Не удивляет, что Абаскаль снял Кейта с игры в перерыве. И правильно сделал, ведь Промес забил, помог оживить работу «Спартака» у чужих ворот, где до перерыва старался один Соболев.

Главный тренер

Владимир Ивич («Краснодар»)

Помог Абаскалю выиграть. Гильермо делал очевидные замены, которые изменили игру его команды – Промес и Зиньковский забили ключевые мячи, а Ивич подумал, что уже выиграл. Странное поведение, учитывая предыдущий матч «Краснодара», когда «Крылья Советов» превратили верное поражение в Кубке в ничью и получили шанс пройти дальше по пенальти. «Горожане» не должны полагаться на удачу.

Рекорд тура. Десять пенальти

Судьи назначили десять пенальти, причем начали с трех пенальти за игру в матче «Химок» и «Торпедо». Не все удары реализовали, но частые фолы в штрафной площади стали символом футбольных выходных. Часто можно упрекнуть игроков, державших оборону. Некоторые эпизоды были необязательными: фол Нгамалё, когда Малкома сразу закрывал другой защитник, или нарушение Рамиреса против Соболева. Восемнадцать лет назад был тур с девятью пенальти, а теперь есть новый рекорд.