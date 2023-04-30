Символическая сборная 25-го тура РПЛ. Покер Малкома и скорпион Дзюбы

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вчера, 22:25

Снова безумно результативный тур.

Вратарь

Илья Свинов («Факел») – спасения недели

Голкипер, чей контракт принадлежит «Спартаку», помог «Динамо» испортить праздничный матч в честь столетия клуба. Москвичи много атаковали, а моменты раскидали по полюсам встречи. Но Свинов не зевал в дебюте игры и в ее концовке. Грамотно вышел из ворот, не дав забить в конце. И потащил сложнейший удар с близкого расстояния. Шесть сэйвов и «сухарь» — награда за старания.

Защитники

Ренато Гойкович («Оренбург») – надежность тура

В этом туре не пропускали две команды. Но «Факел» допускал ошибки, просто Свинов и футболисты «Динамо» сообща решили, что обойдутся без голов в ворота гостей. А вот «Пари НН» грамотно сковала оборона «Оренбурга». Гойкович снял весь верхний этаж – семь побед в таких единоборствах, добавив пять успешных отборов один в один. Сильная игра центрального защитника.

Ванья Дркушич («Сочи»)

Основной акцент на атакующие порывы игроков «Сочи», ведь Джорджевич, Юсупов и Жоаозиньо провели классный матч против «Торпедо». Но в этом туре столько атакующих героев, что выделим других впереди, а вот в обороне будет защитник, который выделялся даже в ужасных матчах «Сочи». Дркушич собрал много отборов и перехватов, не позволив москвичам вернуть интригу в поединке.

Дуглас Сантос («Зенит»)

У Сантоса шесть отборов мяча, а у всех игроков «Крыльев Советов» лишь одиннадцать. В атаке Дугласа не остановили, Рассказов глотал пыль. Бразилец превосходит по классу многих соперников по РПЛ . Будь он на пару лет моложе, человек с опытом игры на фланге и в центре оказался бы в серьезной команде из топ-5.

Полузащитники

Малком («Зенит») – удачливость недели

На счету Малкома покер, но это один из самых легких подвигов такого рода в истории профессионального футбола. «Крылья Советов» сделали все, чтобы бразилец забивал. С пенальти, после жутких ошибок обороны самарцев. Хотя один красивый удар в угол Малкому все-таки удался. Форварду наскучит РПЛ такими темпами, точно думает об уходе.

Данил Глебов («Ростов»)

Матч «Спартака» и «Ростова» точно не был зрелищным, хотя и привел к серии всплесков. Долго борьбу разбавляли дальние удары Миронова, а затем включился Селява – красиво попал мячом в сетку ворот. И хотя «Спартак» давил и сравнял счет, нельзя заявить, будто на поле была одна команда. «Ростов» достойно работал без мяча, и если выделять человека, который вел успешную борьбу, то это капитан.

Клаудиньо («Зенит») – диспетчер тура

Каждую десятую игровую минуту мяч был у бразильца. Чтобы было понятно, у всех хавбеков и форварда «Крыльев Советов» доля меньше. Малком и Кузяев вместе тоже реже видели мяч, чем один Клаудиньо. Не удивительно, что прошил Ломаева ударом низом. Закономерно, что помог Малкому забить один из голов своей передачей. Круто сыграл, хотя отметим, что не сильно мешали.

Иван Обляков ( ЦСКА ) – стабильность весны

Снова отличился, на этот раз дважды. Это первый дубль Ивана в РПЛ . Лидер ЦСКА на весеннем отрезке четко открывался в чужой штрафной. Перестановки в атаке «армейцев» не сильно влияют на игру Облякова. Иван принял в дар пасы Кучаева, который сделал два ассиста за первый тайм. Автор дубля обеспечил ЦСКА важную победу в Грозном.

Нападающие

Александр Соболев («Спартак») – настырность тура

Без характерного форварда Абаскаль проиграл бы Карпину. Арбитры, наверное, тоже повлияли – в концовке были спорные трактовки фолов, которые взбесили наставников «Ростова». Соболев промахивался, но лез дальше, дрался, выгрызал мяч. Много раз бил по воротам, а последний удар стал решающим – нападающий спас «красно-белых» в добавленное время.

Артём Дзюба («Локомотив») – скорпион тура

Ветеран, хотя сбился с шага, умудрился в падении замкнуть подачу с фланга, подставив пятку. Получилось не так красиво, как традиционные голы ударом скорпиона, но играли «Локомотив» и «Химки», а не гранды в Южной Америке. Дзюба реализовал два из трех мячей в матче против несчастного аутсайдера. У Артёма 8 матчей, 8 голов и 4 ассиста. Верит в инопланетян и не верит, что кто-то в РПЛ его остановит.

Георгий Гонгадзе («Факел»)

У «Динамо» не получилось в специальной форме в честь столетнего юбилея одержать победу. Сначала Гонгадзе забил после удобной передачи, а чуть позже игрок «бело-голубых» подставил руку под мяч в штрафной площади. Георгий хлестко пробил с «точки» чуть в сторону от центра ворот, а Шунин упал в другой угол. Важнейшая гостевая победа «Факела», у Гонгадзе 9 голов в РПЛ .

Главный тренер

Дмитрий Пятибратов («Факел») – прощание недели

Семаку и Галактионову сильно помогали соперники. Хохлов оживил «Сочи» — побежали в атаку, но оборона «Торпедо» поспособствовала успеху. А если искать клуб, где тренер работал, хотя соперник активничал, то можно выделить успех «Факела». Они одержали первую гостевую победу в сезоне. Даже обидно, что Пятибратова после такого результата убрали, пригласив колоритного Евсеева.

Тенденция весны. Результативный футбол

Перестрелка прошлого тура между «Спартаком» и «Краснодаром» в понедельник задала тон всей неделе и новому туру. Две команды не пропускали, четырнадцать коллективов забивали по правилам. Снова множество дичайших ошибок в защите, зато полно голов, почти по 4 в среднем за поединок. Лишь два разгрома, но предостаточно красивых ударов, как у Малкома или Селявы. Где не хватало мастерства, там выручал элемент шоу с голами, моментами, сэйвами, стычками и спорами об арбитраже.