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«Барселона» предложила контракт Дембеле

сегодня, 09:19

«Барселона» сделала предложение о продлении контракта вингеру Усману Дембеле.

Сам игрок также хочет остаться в клубе, но проблемой могут стать условия личного договора. Дембеле хочет зарабатывать больше, «Барселона» в условиях финансового кризиса ограничена в деньгах.

В ближайшее время пройдет несколько раундов переговоров.

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Все комментарии
Ron09
Ron09
сегодня в 11:07
и это тот игрок который избегал тренировки Дортмунда чтобы перейти в Барселону
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:18
Лишняя суета и шумиха со стороны агента, может сделать так, что Дембеле останется без Барселоны и денег.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:05
Без черного нала ну никак не обойтись.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:55
Одно и тоже выходит из уст заинтересованных сторон:
- У нас нет денег, ноют клубы....
- У меня есть выгодные предложения...., вторят игроки...
fq6j77ta95nx
fq6j77ta95nx
сегодня в 09:48
Не считаю его полезного для клуба
rcu8cpvpp7rn
rcu8cpvpp7rn
сегодня в 09:46
Сам хочет играть но требует прибавки???
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 09:33
Не хотят платить,значит,надо уходить!!!
2uqrbdrd89pu
2uqrbdrd89pu
сегодня в 09:20
Лучше Барсе сбагрить лентяя кому-нибудь
Гость
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