«Барселона» предложила контракт Дембеле

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сегодня, 09:19

«Барселона» сделала предложение о продлении контракта вингеру .

Сам игрок также хочет остаться в клубе, но проблемой могут стать условия личного договора. Дембеле хочет зарабатывать больше, «Барселона» в условиях финансового кризиса ограничена в деньгах.

В ближайшее время пройдет несколько раундов переговоров.