«Барселона» предложила контракт Дембеле

«Барселона» сделала предложение о продлении контракта вингеру Усману Дембеле.
Сам игрок также хочет остаться в клубе, но проблемой могут стать условия личного договора. Дембеле хочет зарабатывать больше, «Барселона» в условиях финансового кризиса ограничена в деньгах.
В ближайшее время пройдет несколько раундов переговоров.
- У нас нет денег, ноют клубы....
- У меня есть выгодные предложения...., вторят игроки...
- У нас нет денег, ноют клубы....
- У меня есть выгодные предложения...., вторят игроки...