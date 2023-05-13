РФС занимается вопросом приостановки контрактов легионерами

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сегодня, 00:12

В службе коммуникаций РФС сообщили о том, что организация ведёт переговоры с международными футбольными регуляторами по вопросу односторонней приостановки контрактов легионеров.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие соглашений с российскими клубами из‑за ситуации на Украине и подписывать новые контракты с зарубежными командами до 30 июня.