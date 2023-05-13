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РФС занимается вопросом приостановки контрактов легионерами

сегодня, 00:12

В службе коммуникаций РФС сообщили о том, что организация ведёт переговоры с международными футбольными регуляторами по вопросу односторонней приостановки контрактов легионеров.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие соглашений с российскими клубами из‑за ситуации на Украине и подписывать новые контракты с зарубежными командами до 30 июня.

РФС ведёт переговоры с международными футбольными регуляторами по широкому спектру вопросов, касающихся возвращения нашего футбола на международную арену. В том числе обсуждается тема односторонней приостановки контрактов легионерами.

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Источник: matchtv.ru
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Варвар7
Варвар7
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Складывается впечатление, что переговоры ведутся внутри РФС.
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