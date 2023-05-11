«Арсенал» в ближайшее время подпишет контракт с одним из лидеров команды

Полузащитник Букайо Сака подпишет новый контракт с «Арсеналом» в ближайшее время.
Все условия были обсуждены еще два месяца назад, изменений в этом плане нет. Соглашение игрока с клубом будет рассчитано до лета 2028 года.
Ранее сообщалось, что у Сака есть и другие варианты продолжения карьеры.
А так как Арсеналу необходим сейчас результат, а не через время, то Сака как раз тот кто его Арсеналу и даёт здесь и сейчас. Таких игроков необходимо сохранить у себя, так как следующий сезон будет такой же напряжённый, и чтобы держаться на одном уровне или даже выше такие игроки очень и очень необходимы тренеру для решения поставленных руководством задач перед ним!
А так как Арсеналу необходим сейчас результат, а не через время, то Сака как раз тот кто его Арсеналу и даёт здесь и сейчас. Таких игроков необходимо сохранить у себя, так как следующий сезон будет такой же напряжённый, и чтобы держаться на одном уровне или даже выше такие игроки очень и очень необходимы тренеру для решения поставленных руководством задач перед ним!