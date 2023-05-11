«Арсенал» в ближайшее время подпишет контракт с одним из лидеров команды

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вчера, 08:41

Полузащитник подпишет новый контракт с «Арсеналом» в ближайшее время.

Все условия были обсуждены еще два месяца назад, изменений в этом плане нет. Соглашение игрока с клубом будет рассчитано до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что у Сака есть и другие варианты продолжения карьеры.