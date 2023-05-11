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«Арсенал» в ближайшее время подпишет контракт с одним из лидеров команды

вчера, 08:41

Полузащитник Букайо Сака подпишет новый контракт с «Арсеналом» в ближайшее время.

Все условия были обсуждены еще два месяца назад, изменений в этом плане нет. Соглашение игрока с клубом будет рассчитано до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что у Сака есть и другие варианты продолжения карьеры.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:24
Сака немного сдал в последних матчах, но все же это один из ключевых игроков нынешнего Арсенала и всей системы Артеты. Надеюсь он и дальше будет расти как футболист и повышать свой уровень
sdarpy6bgpk3
sdarpy6bgpk3
вчера в 09:51
Отличная новость,Сака лидер сейчас в команде
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 09:44, ред.
Сака один из лидеров Канониров. Таких игроков нельзя продавать, отпускать, так как он делает разницу на поле. Как говорится, незаменимых нет, но если вместо него прийдёт новый, то необходимо будет время для адаптации, и т д.

А так как Арсеналу необходим сейчас результат, а не через время, то Сака как раз тот кто его Арсеналу и даёт здесь и сейчас. Таких игроков необходимо сохранить у себя, так как следующий сезон будет такой же напряжённый, и чтобы держаться на одном уровне или даже выше такие игроки очень и очень необходимы тренеру для решения поставленных руководством задач перед ним!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:00
В Арсенале он уже прижился, а в других клубах нужно будет уже доказывать свою состоятельность.
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
Ленора, Serv46 больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 40. Поздравляем! Лига чемпионов 2022/2023
yw4d577yx6b4
yw4d577yx6b4
вчера в 08:51
Всё-таки сильно перехвален это негритёнок
Гость
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