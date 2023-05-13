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ЭСК РФС вынесла решения по двум моментам из матча «Зенит» — «Спартак»

вчера, 17:53
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ЭСК РФС вынес решения по эпизодам из матча 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Заседание состоялось в четверг, 11 мая. На официальном сайте Российского футбольного союза сообщается:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Зенит» на 38-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт вскользь со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» №77 Роберта Ренана с голеностопом игрока атакующей команды «Спартак» №9 Кейта Бальде при попытке заблокировать передачу мяча соперником, по мнению всех членов комиссии, имел случайный характер и произошел на встречном курсе движения ног игроков.

Учитывая тот факт, что в этом контакте не было усилия, так как нога защитника после скользящего незначительного контакта становится на газон, а не остаётся на стопе соперника, и что атакующий игрок уже завершил свое действие, выполнив передачу мяча, а данный контакт никак не повлиял на дальнейшие действия нападающего, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру. По мнению членов комиссии, ВАР не должен вмешиваться при любом решении судьи.

2. Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Спартак» на 39-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что положение вне игры у игрока команды «Зенит» №17 Андрея Мостового, ошибочно не зафиксированное вторым ассистентом, не являлось основанием для отмены взятия ворот при проверке атакующей фазы команды «Зенит», предшествующей взятию ворот соперника, так как этот инцидент случился еще до её начала по причине того, что мяч после этого уже побывал под контролем игрока команды «Спартак» №35 Кристофера Мартинса.

Во второй же части развития данного эпизода произошел толчок со стороны игрока атакующей команды «Зенит» №14 Далера Кузяева против игрока обороняющейся команды «Спартак» №47 Романа Зобнина, который единогласно квалифицируется комиссией, как наказуемый штрафным ударом.

По поводу того, произошел данный инцидент в атакующей фазе команды «Зенит» или уже за её пределами, мнения комиссии разделились, однако, большинство членов комиссии считает, что игрок «Зенита» Далер Кузяев, нарушивший правила, извлек незаслуженное преимущество, активно участвуя в развитии атаки своей команды, и данный инцидент произошел в атакующей фазе команды «Зенит», предшествующей взятию ворот команды соперника, по причине того, что, несмотря на длительность временного промежутка между нарушением правил и взятием ворот, и тот факт, что игрок обороняющейся команды «Спартак» №23 Никита Чернов выбил мяч головой из пределов штрафной площади, мяч не переходил полностью под контроль игроков команды «Спартак».

По этой причине большинство членов комиссии считает, что ВАР при проверке атакующей фазы команды «Зенит» стоило обратить внимание на эти детали и рекомендовать судье пройти к монитору для правильной оценки эпизода, после чего, судье следовало отменить взятие ворот команды «Спартак» в данном пограничном эпизоде.

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Все комментарии
Веня диктов
Веня диктов
вчера в 22:40
Этим надо опять на бромонтан переходить.Тогда глядишь ещё две звезды нашьют.Будут супернародной командой.
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:29
    Futurista
    Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 20:26, ред.
    Да смысл то известен)...результат был ясен до игры...и Вам не хворать...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 20:05
    Надо знать русские поговорки.
    Смысл --- игра окончена, результат ясен.
    Будь здрав.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ DEIVID_335 (раскрыть)
    вчера в 20:02
    Я сказал, что ошибки были....
    Переигрывать матч не будут.
    Будь здрав.
    DEIVID_335
    DEIVID_335
    вчера в 19:49
    Как обычно, ВАР закрывает глаза на голы зенитушки, которые нельзя засчитывать.
    DEIVID_335
    DEIVID_335 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 19:48
    А чего про гол то молчишь, который нельзя было засчитывать. И главный вопрос где был ВАР???
    Gorkiy
    Gorkiy
    вчера в 19:26
    Спартак все силы тратит на напрасные апеляции.
    Futurista
    Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 19:10
    Так это после драки)...футбольный матч это спортивное соревнование которое должно проводиться в соответствии с установленными правилами...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 18:42
    После драки нечего махать кулаками. Зенит чемпион. Точка.
    А ошибки всегда были, есть и будут. Надо забивать с игры, а не искать пенальти.
    adekvat
    adekvat ответ ermak6848 (раскрыть)
    вчера в 18:42
    Спартак чемпион по апелляциям - этим все сказано.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 18:34
    Зенит Чемпион - этим всё сказано..
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 18:30
      Напрасный труд
      Напрасный труд ответ Валерыч (раскрыть)
      вчера в 18:11, ред.
      И что тут непонятного??? Решение принимает главный судья,а все остальные размахивание флажками и нудное гудение комаров в наушниках -это возможное подспорье,повод для сомнений,а никак не событие,заменяющее мнение главного судьи ВОТ НОВОСТЬ!!!
      А поганое ВАРево-это дополнительный доход группы компаний и лиц,и средство от ухода от ответственности ряда судей.Как любой инструмент и устройство :Есть его назначение априори,и есть использование не по назначению.
      Валерыч
      Валерыч
      вчера в 18:03
      =По мнению членов комиссии, ВАР не должен вмешиваться при любом решении судьи.=
      Во, как! А зачем тогда нужен ВАР?
      Гость
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