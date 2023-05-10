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«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Зенитом»

вчера, 16:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В службе коммуникаций РФС сообщили об обращении «Спартака» в ЭСК с просьбой о рассмотрении двух эпизодов из матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

Моменты будут изучены на ближайшем заседании комиссии, которое состоится 11 мая.

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два момента из матча против «Зенита». Будут изучены эпизоды на 38-й и 39-й минутах игры — неназначенный пенальти в ворота «Зенита» и момент с фолом в голевой атаке на ворота «Спартака».

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Все комментарии
albucid
albucid
сегодня в 01:27
Когда разговор заходит о судействе, то сразу же вспоминается Шекспир.
"Прогнило что-то в Датском королевстве."
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:08
По сути переигрывают уже пятый чемпионат кряду, а результат никак соперников Зенита убедить не может. Так имеет ли смысл судачить о выгоде для всех? Просто приложите совместное усилие и положите конец гегемонии Зенита в следующей шестой переигровке чемпионата.
pomor45
pomor45
вчера в 22:59
Зенит стал чемпионом не после игры со Спартаком, а в предыдущем туре, т.к. 61 очко по итогам чемпионата, исходя из среднестатистических данных, не наберёт никто из его соперников. Второй будет команда набравшая 58 очков.
Сп62
Сп62
вчера в 21:51
ЭСК разберётся и снимет чемпионство с Зенита. Справедливость восторжествует.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:33
Богданович может и согласился бы, Миллер не согласится...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:29
От переигровки выиграли бы все, хотя, вряли бы, Сергей Богданович со мной бы согласился
kladbische
kladbische
вчера в 21:08, ред.
Удивительно как Спартак из перспективной команды превращается в команду комплекс и нытик.

Кузяев толкнул Зобнина потому, что тот его заблокировал несколькими секундами ранее. Кузяев не упал и значит всё норм. Тренер Спартака вместо того чтобы сказать своим игрокам что нужно нормально играть в обороне чтоб не пропускать, как ребёнок скачет с планшетом и ищет виновного в бездарной игре защиты.

Вопрос - зачем? По эпизоду, ну вообще ничего не решало это нарушение. С таким
подходом можно во время атаки натыкаться на игрока в другой части поля, а потом кричать смотри, сбили!

Спартак, благодаря тренеру и болельщикам вместо того чтобы играть выходит на поле чтоб доказать что против него какой-то заговор. При этом все свои косяки они в упор не видят, или расценивают их, по типу, НУ БЫВАЕТ. А любой спорный момент в свою пользу сопровождается дикими воплями и выводами что все против Спартака, и все всё купили и проплатили.

Ну пересмотрите вы все 26 игр Спартака и любой другой команды и вы увидите, что вообще нет никакого заговора и несправедливости. Просто только болелы Спартака делают из мухи слона и выдумывают то, чего нет. При этом сами вредят своей команд этим. Которая вместо футбола, ищет виноватых в своей кривоногости.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 20:50
Пенальти там точно не было, скорее был пенальти в ворота Спартака за толчок Малкома. Как раз перед этим. Плюс я бы рассмотрел невыданные 5-6 жёлтых карточек спартаковцам. Такое чувство, что Абаскаль дал указание бить сзади по ногам.

Фол на Зобнине перед голом был однозначно. Но не Зенит виноват, что в очередной раз на центральный матч ставят плохого судью. Никто не будет мотать ВАР больше, чем на пол-минуты, а то и на минуту, так сейчас везде. Это не отменяет, что Кукуян просто слепой. Потом он не дал сразу прямую красную Дуарте, хотя там даже думать не надо было, сразу красная, без ВАР. А потом Кукуян показал откровенную слабость, когда был эпизод на пенальти в штрафной Зенита, и он даже не смог принять решение, а сразу показал игрокам, что решит ВАР… То есть показал свою полную ненужность на поле!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:11
Настоящую любовь за деньги не купишь.....
Их и отстраняют и полиграфят и штрафуют и выгоняют....
А они всё равно Зенит любят..
Семак уж сам на бровке уговаривает арбитров "Ну посмотрите повтор...мои нарушили...вдруг пенальти".........ан нет..."Не наговаривай Богданыч на своих...они...по честному играют..."
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:09
Дело совсем не в переигровке. Дело в том, что такое предвзятое откровенно судейство убивает наш футбол. С этим надо бороться, но не видно, чтобы это РФ С нужно было.
Mozhay
Mozhay
вчера в 17:50
Строчат жалобы почти после каждого матча.
Capral
Capral
вчера в 17:03
Матч не переиграют, но Спартак оставил очень приятное впечатление- своей открытой, смелой, атакующей игрой!!!
Я отрицательно отношусь к прессингу, и считаю его только одним из элементов футбола, но тот прессинг, который я увидел в исполнении КБ- меня потряс!!! Это был не прессинг- это было искусство прессинга!!!
Гость
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