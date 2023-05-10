«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Зенитом»

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вчера, 16:44

В службе коммуникаций РФС сообщили об обращении «Спартака» в ЭСК с просьбой о рассмотрении двух эпизодов из матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

Моменты будут изучены на ближайшем заседании комиссии, которое состоится 11 мая.