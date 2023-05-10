«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Зенитом»

В службе коммуникаций РФС сообщили об обращении «Спартака» в ЭСК с просьбой о рассмотрении двух эпизодов из матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).
Моменты будут изучены на ближайшем заседании комиссии, которое состоится 11 мая.
«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два момента из матча против «Зенита». Будут изучены эпизоды на 38-й и 39-й минутах игры — неназначенный пенальти в ворота «Зенита» и момент с фолом в голевой атаке на ворота «Спартака».
Я отрицательно отношусь к прессингу, и считаю его только одним из элементов футбола, но тот прессинг, который я увидел в исполнении КБ- меня потряс!!! Это был не прессинг- это было искусство прессинга!!!
Я отрицательно отношусь к прессингу, и считаю его только одним из элементов футбола, но тот прессинг, который я увидел в исполнении КБ- меня потряс!!! Это был не прессинг- это было искусство прессинга!!!
Фол на Зобнине перед голом был однозначно. Но не Зенит виноват, что в очередной раз на центральный матч ставят плохого судью. Никто не будет мотать ВАР больше, чем на пол-минуты, а то и на минуту, так сейчас везде. Это не отменяет, что Кукуян просто слепой. Потом он не дал сразу прямую красную Дуарте, хотя там даже думать не надо было, сразу красная, без ВАР. А потом Кукуян показал откровенную слабость, когда был эпизод на пенальти в штрафной Зенита, и он даже не смог принять решение, а сразу показал игрокам, что решит ВАР… То есть показал свою полную ненужность на поле!
Фол на Зобнине перед голом был однозначно. Но не Зенит виноват, что в очередной раз на центральный матч ставят плохого судью. Никто не будет мотать ВАР больше, чем на пол-минуты, а то и на минуту, так сейчас везде. Это не отменяет, что Кукуян просто слепой. Потом он не дал сразу прямую красную Дуарте, хотя там даже думать не надо было, сразу красная, без ВАР. А потом Кукуян показал откровенную слабость, когда был эпизод на пенальти в штрафной Зенита, и он даже не смог принять решение, а сразу показал игрокам, что решит ВАР… То есть показал свою полную ненужность на поле!
Кузяев толкнул Зобнина потому, что тот его заблокировал несколькими секундами ранее. Кузяев не упал и значит всё норм. Тренер Спартака вместо того чтобы сказать своим игрокам что нужно нормально играть в обороне чтоб не пропускать, как ребёнок скачет с планшетом и ищет виновного в бездарной игре защиты.
Вопрос - зачем? По эпизоду, ну вообще ничего не решало это нарушение. С таким
подходом можно во время атаки натыкаться на игрока в другой части поля, а потом кричать смотри, сбили!
Спартак, благодаря тренеру и болельщикам вместо того чтобы играть выходит на поле чтоб доказать что против него какой-то заговор. При этом все свои косяки они в упор не видят, или расценивают их, по типу, НУ БЫВАЕТ. А любой спорный момент в свою пользу сопровождается дикими воплями и выводами что все против Спартака, и все всё купили и проплатили.
Ну пересмотрите вы все 26 игр Спартака и любой другой команды и вы увидите, что вообще нет никакого заговора и несправедливости. Просто только болелы Спартака делают из мухи слона и выдумывают то, чего нет. При этом сами вредят своей команд этим. Которая вместо футбола, ищет виноватых в своей кривоногости.
Кузяев толкнул Зобнина потому, что тот его заблокировал несколькими секундами ранее. Кузяев не упал и значит всё норм. Тренер Спартака вместо того чтобы сказать своим игрокам что нужно нормально играть в обороне чтоб не пропускать, как ребёнок скачет с планшетом и ищет виновного в бездарной игре защиты.
Вопрос - зачем? По эпизоду, ну вообще ничего не решало это нарушение. С таким
подходом можно во время атаки натыкаться на игрока в другой части поля, а потом кричать смотри, сбили!
Спартак, благодаря тренеру и болельщикам вместо того чтобы играть выходит на поле чтоб доказать что против него какой-то заговор. При этом все свои косяки они в упор не видят, или расценивают их, по типу, НУ БЫВАЕТ. А любой спорный момент в свою пользу сопровождается дикими воплями и выводами что все против Спартака, и все всё купили и проплатили.
Ну пересмотрите вы все 26 игр Спартака и любой другой команды и вы увидите, что вообще нет никакого заговора и несправедливости. Просто только болелы Спартака делают из мухи слона и выдумывают то, чего нет. При этом сами вредят своей команд этим. Которая вместо футбола, ищет виноватых в своей кривоногости.