Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

РФС назвал имена арбитров на матчи 27-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 14:39

РФС опубликовал список арбитров и инспекторов, которые будут работать на матчах 27-го тура РПЛ.

13 мая (суббота)

«Урал» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Химки» – «Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Александр Колобаев.

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Виктор Кулагин.

ЦСКА – «Торпедо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Максим Ковалев; инспектор – Сергей Французов.

14 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Сергей Каруненко; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Сергей Зуев.

«Сочи» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рашид Абусуев; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Рустам Мухтаров; инспектор – Андрей Бутенко.

«Факел» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Игорь Синер.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Зенитом»
Вчера, 16:44
ОфициальноСтали известны имена арбитров на матчи 1/2 финала Лиги Европы
09 мая
Самая скандальная команда сезона в РПЛ. Арбитры не улучшили свою репутацию
08 маяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии4
«Спартак» планирует обратиться в ЭСК РФС по ряду эпизодов матча с «Зенитом»
08 мая
ОфициальноСтало известно имя арбитра первого матча 1/2 ЛЧ между «Реалом» и «Ман Сити»
07 мая
Моуриньо раскритиковал арбитра матча с «Монцей»
04 мая
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:52
А Куку где? Мавр сделал свое дело,теперь отдыхает.
собакин6762
собакин6762
вчера в 21:43
Без Кукуяна как без ...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:39
Сегодня,РФС торжественно обьявили,имена,очередных взятошников,очередного,букмекерского тура!!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:00
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:00
    Только без судейских скандалов, пожалуйста.
    Храневец
    Храневец ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 17:53
    Они непременно будут !
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 17:28
    Абсолютно никакой разницы кто судит...
    Не важно кого назначили, важно с какими рекомендациями!
    d1metras
    d1metras
    вчера в 17:10
    Судьи свои дела сделали в нашей лиге приколов.. теперь можно рандомно ставить всех.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 16:40
    Самые честные судьи в России. Здоровья и успешно отработать матчи!
    m824jbargmze
    m824jbargmze
    вчера в 16:39
    Косяки неизбежны! У них свои игры - бабло называется!
    Gotlib
    Gotlib
    вчера в 15:48
    Главное, что на этот раз не Карась судит игру с участием Динамо. В противном случае на положительный исход трудно было бы рассчитывать.
    fjgv7yw488ch
    fjgv7yw488ch
    вчера в 15:31
    Опять накосячат сполна.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 14:42
    Ждем с нетерпением - новых впечатлений....)
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     