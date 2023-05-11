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Российские арбитры не будут работать на чемпионате CAFA

вчера, 14:27

Арбитры из России не будут работать на матчах чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии 2023. Об этом рассказали в пресс-службе CAFA.

Российские судьи не будут работать на турнире CAFA в июне. У нас обычно приглашаются арбитры из стран — участниц турнира.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
FruttyPups
FruttyPups ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:40
Спасибо, исправили.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:15, ред.
Ничего страшного. Когда много информации, и всю её надо немедленно выложить на сайте, ошибки неизбежны. Кстати, их очень и очень мало. Простительно. Кстати, и вы сделали ошибку в предлоге. Вас тоже надо забанить ?
Последнее. Автор сделал не ошибку, а описку в результате торопливости. Тогда как ошибка - преднамеренно проведённое действие по написанию.
cska1948
cska1948
вчера в 19:20, ред.
Российские арбитры не будут работать на чемпионата CAFA
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Интересно, когда на Соккере начнут банить за издевательства нед русским языком?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:52
Нечего им там делать и в РПЛ неплохо кормят. Экзегуцию проходят на очереди в топовый матч. Наказание ради лояльности.
Гость
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