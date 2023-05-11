Российские арбитры не будут работать на чемпионате CAFA

Арбитры из России не будут работать на матчах чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии 2023. Об этом рассказали в пресс-службе CAFA.
Российские судьи не будут работать на турнире CAFA в июне. У нас обычно приглашаются арбитры из стран — участниц турнира.
Последнее. Автор сделал не ошибку, а описку в результате торопливости. Тогда как ошибка - преднамеренно проведённое действие по написанию.
Последнее. Автор сделал не ошибку, а описку в результате торопливости. Тогда как ошибка - преднамеренно проведённое действие по написанию.
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Интересно, когда на Соккере начнут банить за издевательства нед русским языком?
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Интересно, когда на Соккере начнут банить за издевательства нед русским языком?