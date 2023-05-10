Канал beIN Sports показал, что перед голом «Ман Сити» мяч вышел за линию

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вчера, 10:30

«Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1).

Как утверждает телеканал beIN Sports, перед голевой атакой «горожан», завершившейся точным ударом полузащитника , мяч пересёк боковую линию поля на несколько миллиметров. Канал применил 3D-технологии, используя различные ракурсы камеры со стадиона.

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти во время игры также сказал арбитру о том, что мяч ушёл за пределы поля.