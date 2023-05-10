Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЛига чемпионов 2022/2023

Канал beIN Sports показал, что перед голом «Ман Сити» мяч вышел за линию

вчера, 10:30
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1).

Как утверждает телеканал beIN Sports, перед голевой атакой «горожан», завершившейся точным ударом полузащитника Кевина Де Брюйне, мяч пересёк боковую линию поля на несколько миллиметров. Канал применил 3D-технологии, используя различные ракурсы камеры со стадиона.

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти во время игры также сказал арбитру о том, что мяч ушёл за пределы поля.

Канал beIN Sports показал, что перед голом «Ман Сити» мяч вышел за линию Канал beIN Sports показал, что перед голом «Ман Сити» мяч вышел за линию

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стало известно, кто может получить капитанскую повязку в «Барселоне»
Вчера, 17:40
Моуриньо выразил недовольство игроком «Интера», который лежал после фола
06 мая
«Дженоа» спустя сезон вернулся в Серию А
06 мая
Уорнок спас «Хаддерсфилд» от вылета из Чемпионшипа
05 мая Фото
ОфициальноХолдинг «Манчестер Сити» купил бразильский клуб
04 мая
СлухиВ ПСЖ решили усилить охрану домов Месси, Неймара и Верратти
04 мая
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:50, ред.
Тонко и красиво...

Одно жаль: такой крутой коммент сам же потом и удалишь... (
zooveterinar
zooveterinar ответ L.Hamilton (раскрыть)
вчера в 20:32
Да,ну!! Дружище!!! Брось это!!!!
DaslerU
DaslerU
вчера в 19:56
Какие-то скрины "мутные", как будто из игры компьютерной.
Lyon2009
Lyon2009
вчера в 19:45
Тащат мс внаглую
Магдиев
Магдиев
вчера в 17:01
Ничья справедливый итог.
just futball
just futball ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 16:32
А причем тут рост 190 см. Если был контакт это значить фол. А фол в штрафной площади это пенальти. С каких пор фол измеряеться ростом? То есть если место Холанда былбы Бернарду Силва, тогда можно было бы назначить пенальти?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:05
Многие покритиковали, дайте и мне. По поводу того, что Анчелотти, якобы, видел, как мяч вышел за пределы поля. Ну никак он не мог этого видеть, потому что во время этого эпизода находился в своей зоне и угол его зрения не позволял точно определить положение мяча. Нет, если конечно, как утверждают спириты, и во что верю я, у Карло есть эфирное тело, которое висело прямо над линией,а потом сообщило тренеру, тогда да...
L.Hamilton
L.Hamilton ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 15:37
В пользу сити! Судья не поставил 100% пенальти.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:21
если сити (вдруг) выйдет в финал, то будет повод и дальше поглумиться над ними у кое-кого
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:12
Уже,счет 1::1и его не отменят,хотя должен быть 2:0!!!
собакин6762
собакин6762
вчера в 14:44
Все ясно , у кого больше денег тот и прав и!
Судьи куплены !
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:39, ред.
Экс-судья допустил, что игрока «Сити» нужно было удалить в игре с «Реалом».
Эдуардо Итурральде Гонсалес разобрал спорные эпизоды первого полуфинала Лиги чемпионов «Реал Мадрид» – «Манчестер Сити» (1:1).
Главным арбитром матча был португалец Артур Соареш Диаш. Итальянец Массимилиано Иррати отвечал за ВАР.
Бернарду Силва шипами наступил на ногу Эдуардо Камавинга
«Массимилиано Иррати – не тот судья, который любит вмешиваться. Он посчитал, что шипы контактируют с ногой с недостаточной силой, но не помешало бы посмотреть ВАР».
Эрлинг Холанд упал в штрафной после контакта с Даниэлем Карвахалем
«Это не пенальти. Недостаточный контакт для того, чтобы падал игрок ростом 190 сантиметров», – сказал бывший испанский судья.
==============================
А что скажут на это, те, кто оправдывает судейство?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:32
А как влияет касание Камавинги на эпизод? Тем более, мяч сразу оказался у МС. Там по-любому надо было посмотреть ВАР.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:31
Хорошенько посмотри. Там линия жирная идёт с краю.
ariec93
ariec93
вчера в 13:40
После матча, сделали 3д проекцию, и только тогда определили, что мяч вышел. Круто, но судье надо было вчера принимать решение, а в такой ситуации ВАР не помог бы, нужен теперь 3Д ВАР.
1580556558
1580556558
вчера в 13:06, ред.
Гол в ворота Реала судья уже отменить не мог, между предполагаемыи аутом и голом было касание мяча игроком Реала. Этот гол скорее подарок от судей или следствие их ошибок. Вот в следствие этих ошибок или подарков счет 1:1 вместо 2:0. Еще во время голевой атаки игроки Реала больше были сосредоточены на главном арбитре, чем на мяче, было бы наоборот, может ответный гол и не состоялся бы.
Elliada
Elliada ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 12:16
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 12:14
    Где ты был, когда Манчестер Сити не засчитали два чистых гола в ворота Ливерпуля в ЛЧ? Где ты был, когда в ворота Сити засчитывали гол забитый рукой в ЛЧ? Где ты был, когда Сити отменили чистый гол, который должен был стать решающим в матче с Тоттенхэмом? Где ты был, дружок?

    Ваш Соболев валяется постоянно от удара об воздух, и ты радуешься голам забитым с левых пенок. Тогда что ты тут рассказываешь?
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 12:02
    Никакой это не бред чистый факт
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
    вчера в 11:55
    Я не утверждаю что мяч ушел. Да и смысла нет спорить. Но тень может отражаться где угодно. Прожектор возможно находиться не прямо над мячом. Винить судью в этом моменте сложно так как все это на тоненького.
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    вчера в 11:53
    Вот и я говорил о том что мяч ушел в аут. А те кто в глаза долбится этого естественно не заметит))
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 11:49
    Из-за еврогейского овна разразилась в соккере в*йна...
    амурец
    амурец
    вчера в 11:48
    Это было видно что гол забитый МС был с нарушением, но смысл сейчас это обсуждать? Счет останется прежним, главное что бы в ответке все было честно
    Рыцарь Маг
    Рыцарь Маг
    вчера в 11:43
    Так даже на фото мяч не пересек линию - на первом же фото тень от мча всё ещё на линии
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 11:34, ред.
    Всех тут перечитал... и решил свои 5 копеек вставить.)

    Мне вот лично РМ ближе, так сказать, "к телу". Больше мне они по душе, нежели Сити.
    Но господа хорошие..., давайте рассмотрим эпизод беспристрастно.
    Даже если и отталкиваться гипотетически от того, что мяч ушёл в аут..., но ведь он же потом оказался у Камавинги! То есть мяч МС не протащил дальше и не забил гол после аута, а потерял снаряд (после кикса Брюйне). Ну и всё, эпизод отыгран. Мяч перешёл к Реалу.
    А вот уже последующая - грубая ошибка Камавинги, при выходе из обороны, привела к развитию а б с о л ю т н о другой фазы атаки МС..., и уже здесь Реал просто облажался, в игровом смысле, дав выстрелить КДБ по центру.

    P.S. Я это всё к чему... Нет причинно-следственной связи между спорным аутом и голом Брюйне. Это не связанные друг с другом эпизоды. А посему (имхо), со спортивной точки зрения, гол забит бельгийцем правильно.

    PP.SS. И ещё кое о чём. Если, к примеру, Камавинга не подарил бы Родри мяч, а наоборот, начал голевую атаку Реала..., думаю папа Карло об этом спорном ауте и не вспомнил бы.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 11:28
    И ещё там должен был быть уголовой
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 11:21
    Тут незазорно и ошибиться, глаз не компьютер.
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 11:19
    Мяч вышел и не вышел одновременно. Наблюдатель, проводя измерения, вносит изменения в систему, создавая реальность, соответствующую своим симпатиям в сторону той или иной команды.
    allemz
    allemz ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 11:18
      Elliada
      Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 11:08
      Как может на одном видео быть 2 разных варианта??? Это одно и тоже моделирование. Получается, ты со мной согласен, но признавать не хочешь. Это твое право.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       