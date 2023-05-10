Канал beIN Sports показал, что перед голом «Ман Сити» мяч вышел за линию

«Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1).
Как утверждает телеканал beIN Sports, перед голевой атакой «горожан», завершившейся точным ударом полузащитника Кевина Де Брюйне, мяч пересёк боковую линию поля на несколько миллиметров. Канал применил 3D-технологии, используя различные ракурсы камеры со стадиона.
Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти во время игры также сказал арбитру о том, что мяч ушёл за пределы поля.
Мне вот лично РМ ближе, так сказать, "к телу". Больше мне они по душе, нежели Сити.
Но господа хорошие..., давайте рассмотрим эпизод беспристрастно.
Даже если и отталкиваться гипотетически от того, что мяч ушёл в аут..., но ведь он же потом оказался у Камавинги! То есть мяч МС не протащил дальше и не забил гол после аута, а потерял снаряд (после кикса Брюйне). Ну и всё, эпизод отыгран. Мяч перешёл к Реалу.
А вот уже последующая - грубая ошибка Камавинги, при выходе из обороны, привела к развитию а б с о л ю т н о другой фазы атаки МС..., и уже здесь Реал просто облажался, в игровом смысле, дав выстрелить КДБ по центру.
P.S. Я это всё к чему... Нет причинно-следственной связи между спорным аутом и голом Брюйне. Это не связанные друг с другом эпизоды. А посему (имхо), со спортивной точки зрения, гол забит бельгийцем правильно.
PP.SS. И ещё кое о чём. Если, к примеру, Камавинга не подарил бы Родри мяч, а наоборот, начал голевую атаку Реала..., думаю папа Карло об этом спорном ауте и не вспомнил бы.
Мне вот лично РМ ближе, так сказать, "к телу". Больше мне они по душе, нежели Сити.
Но господа хорошие..., давайте рассмотрим эпизод беспристрастно.
Даже если и отталкиваться гипотетически от того, что мяч ушёл в аут..., но ведь он же потом оказался у Камавинги! То есть мяч МС не протащил дальше и не забил гол после аута, а потерял снаряд (после кикса Брюйне). Ну и всё, эпизод отыгран. Мяч перешёл к Реалу.
А вот уже последующая - грубая ошибка Камавинги, при выходе из обороны, привела к развитию а б с о л ю т н о другой фазы атаки МС..., и уже здесь Реал просто облажался, в игровом смысле, дав выстрелить КДБ по центру.
P.S. Я это всё к чему... Нет причинно-следственной связи между спорным аутом и голом Брюйне. Это не связанные друг с другом эпизоды. А посему (имхо), со спортивной точки зрения, гол забит бельгийцем правильно.
PP.SS. И ещё кое о чём. Если, к примеру, Камавинга не подарил бы Родри мяч, а наоборот, начал голевую атаку Реала..., думаю папа Карло об этом спорном ауте и не вспомнил бы.