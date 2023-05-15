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«Химки» продлят контракт с игроком сборной Казахстана при одном условии

сегодня, 10:59

«Химки» продлят контракт с защитником сборной Казахстана Львом Скворцовым при условии сохранения места в РПЛ.

Если команда вылетит, футболист, а также другие игроки будут искать новые варианты продолжения карьеры.

23-летний Скворцов выступает за подмосковный клуб с февраля, перейдя из «Турана». На его счету 5 матчей за «красно-чёрных». Соглашение рассчитано до конца сезона.

26 марта защитник дебютировал за сборную Казахстана в матче квалификации Евро-2024 с Данией (3:2), проведя на поле 56 минут.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 12:23
Значит, до свидания.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:29
Разве есть шанс?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:24
Стимул выигрывать есть, но шансы остаться малы.
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