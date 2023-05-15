«Уфа» может лишиться профессионального статуса

В пресс-службе «Уфы» подтвердили информацию о том, что клуб может потерять профессиональный статус.
Ранее сообщалось, что представители команды не смогли предоставить финансовые гарантии на следующий сезон на заседании комиссии РФС по лицензированию клубов.
Да, всё так. У нас нет подтверждённого бюджета и гарантий. Там два документа: подтверждённый собранием учредителей бюджет, плюс финансирование спонсором или благодаря деньгам на счету. Все критерии выполнили, кроме этого. Нам объяснили, что никакая апелляция не предусмотрена регламентом. «Уфа» действительно может лишиться профессионального статуса. Теперь вопрос к учредителям. Если они захотят сохранить статус «Уфы», наверное, предпримут какие-то действия, если хватит времени.
Очень печально что у такой, далеко не бедной республики, не будет профессионального клуба футбольного. Это можно сказать не только про Башкирию.
Однако вывод другой. несколько неожиданный. Возможно хватит цепляться за совковое "вот у такой-то республики то, у такой-то республики сё" Возможно в этих республиках и краях просто нет интереса к данному виду спорта? И искусственное его насаждение никак этому не поможет. В Башкирии прекрасные хоккейный клуб, очень сильно боевые виды спорта, кикбоксинг, бокс, мотокросс. Нужно делать на них упор, как мне кажется. Но как и всегда, это мое частное мнение, не более
Очень печально что у такой, далеко не бедной республики, не будет профессионального клуба футбольного. Это можно сказать не только про Башкирию.
Однако вывод другой. несколько неожиданный. Возможно хватит цепляться за совковое "вот у такой-то республики то, у такой-то республики сё" Возможно в этих республиках и краях просто нет интереса к данному виду спорта? И искусственное его насаждение никак этому не поможет. В Башкирии прекрасные хоккейный клуб, очень сильно боевые виды спорта, кикбоксинг, бокс, мотокросс. Нужно делать на них упор, как мне кажется. Но как и всегда, это мое частное мнение, не более
В Питере Миллер фанат зенита госденьги текут рекой. В ВТБ Костин к футболу равнодушен - Динамо прозябает. В Локо РЖД дает команде намного меньше Газпрома, отсюда и результат.
Если бы это было состязание частных инвесторов (Галицкого, Ротенберга, Лукойла), то это совсем другое, а так нарушение бюджетного Кодекса, на которое власть глаза закрывает. Возможно тоже кормится. У такого футбола в такой лиге нет будущего
В Питере Миллер фанат зенита госденьги текут рекой. В ВТБ Костин к футболу равнодушен - Динамо прозябает. В Локо РЖД дает команде намного меньше Газпрома, отсюда и результат.
Если бы это было состязание частных инвесторов (Галицкого, Ротенберга, Лукойла), то это совсем другое, а так нарушение бюджетного Кодекса, на которое власть глаза закрывает. Возможно тоже кормится. У такого футбола в такой лиге нет будущего