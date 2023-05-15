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«Уфа» может лишиться профессионального статуса

сегодня, 14:30

В пресс-службе «Уфы» подтвердили информацию о том, что клуб может потерять профессиональный статус.

Ранее сообщалось, что представители команды не смогли предоставить финансовые гарантии на следующий сезон на заседании комиссии РФС по лицензированию клубов.

Да, всё так. У нас нет подтверждённого бюджета и гарантий. Там два документа: подтверждённый собранием учредителей бюджет, плюс финансирование спонсором или благодаря деньгам на счету. Все критерии выполнили, кроме этого. Нам объяснили, что никакая апелляция не предусмотрена регламентом. «Уфа» действительно может лишиться профессионального статуса. Теперь вопрос к учредителям. Если они захотят сохранить статус «Уфы», наверное, предпримут какие-то действия, если хватит времени.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 19:25
Блефует. Рассчитывает на давление властей на спонсоров.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 17:57
Вроде и стадион новый!! Всеравно там холодно,пусть лучше хоккеем займутся!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 17:45
Борьба Шамильки со Спартаком заканчивается полным уфимским фиаско...
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 16:13, ред.
Статус не девственность-восстанавливается.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:56
Никто этого не заметит
ДСА
ДСА
сегодня в 15:47
Быстренько Уфа полностью развалилась. Даже втордив будет за счастье.
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 15:23
Уфе ради спасения стоит присмотрется к назначению Пепа Клозета
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 15:19
А что Спартаковский период не тому лишнее подтверждение. И его клиент по фамилии Урунов , сам Газизов на нём заработал уж очень не малый куш 💰 💰 💰 , а сам игрок ушёл в небытие, т.е обратно в чемпионат Узбекистан. Единственный его игрок который заиграл, это Фомин ито можно назвать что это его игрок с натяжкой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Cara Delevingne (раскрыть)
сегодня в 15:12, ред.
Все не совсем так. В наших реалиях не популярность движет деньгами, а интерес чиновника, который в данном регионе распоряжаться бюджетом.

В Питере Миллер фанат зенита госденьги текут рекой. В ВТБ Костин к футболу равнодушен - Динамо прозябает. В Локо РЖД дает команде намного меньше Газпрома, отсюда и результат.

Если бы это было состязание частных инвесторов (Галицкого, Ротенберга, Лукойла), то это совсем другое, а так нарушение бюджетного Кодекса, на которое власть глаза закрывает. Возможно тоже кормится. У такого футбола в такой лиге нет будущего
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:07
Всегда так в его случае?
valt134
valt134
сегодня в 14:56
Похоже, раков от Газизова больше не будет.
собакин6762
собакин6762
сегодня в 14:54
Во всем виноват Семак , который развалил УФУ !
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 14:44
Когда Газизов пришел в Уфу во второй раз, я подумал, что у него есть шанс навести порядок. Но после новости, что Уфа продает свой клубный автобус понял, что Газизов пришел дососать все. что еще можно...
Очень печально что у такой, далеко не бедной республики, не будет профессионального клуба футбольного. Это можно сказать не только про Башкирию.
Однако вывод другой. несколько неожиданный. Возможно хватит цепляться за совковое "вот у такой-то республики то, у такой-то республики сё" Возможно в этих республиках и краях просто нет интереса к данному виду спорта? И искусственное его насаждение никак этому не поможет. В Башкирии прекрасные хоккейный клуб, очень сильно боевые виды спорта, кикбоксинг, бокс, мотокросс. Нужно делать на них упор, как мне кажется. Но как и всегда, это мое частное мнение, не более
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:31
Да уже всё к этому и шло. Газизов высосал от туда всё что можно было. После него только пустыня 🏜 !)
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