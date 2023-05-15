«Уфа» может лишиться профессионального статуса

В пресс-службе «Уфы» подтвердили информацию о том, что клуб может потерять профессиональный статус.

Ранее сообщалось, что представители команды не смогли предоставить финансовые гарантии на следующий сезон на заседании комиссии РФС по лицензированию клубов.

Да, всё так. У нас нет подтверждённого бюджета и гарантий. Там два документа: подтверждённый собранием учредителей бюджет, плюс финансирование спонсором или благодаря деньгам на счету. Все критерии выполнили, кроме этого. Нам объяснили, что никакая апелляция не предусмотрена регламентом. «Уфа» действительно может лишиться профессионального статуса. Теперь вопрос к учредителям. Если они захотят сохранить статус «Уфы», наверное, предпримут какие-то действия, если хватит времени.