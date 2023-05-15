«Динамо» представило нового главного тренера команды

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15 мая 2023, 15:32

Игрокам «Динамо» в качестве исполняющего обязанности главного тренера был представлен .

Это произошло сегодня на базе в Новогорске. Помощниками специалиста на первой тренировке были тренер по работе с вратарями Дмитрий Изотов и тренер по физической подготовке Иван Карандашов. Также занятие посетил спортивный директор Желько Бувач.

После поражения от «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ (0:3) в отставку был отправлен Славиша Йоканович и члены тренерского штаба — Рафаэль Кристобаль и Саша Филипович.

32-летний Алпатов ранее работал в академии «Динамо», «Динамо-2», а в основной команде помогал Сандро Шварцу и Йокановичу.