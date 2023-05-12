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Соболев покинул тренерский штаб «Бей Беги»

сегодня, 10:14

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ушёл из тренерского штаба команды «Бей Беги» из Медиалиги.

В первых двух турах текущего чемпионата Соболев исполнял обязанности главного тренера коллектива.

Соболев входит в состав руководства «Бей Беги».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:22
Кого ударил..???...Куда убежал..???
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:27
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 10:57
    Парни в футбол хотят играть, а он их нырять учит.)))
    Ironigor
    Ironigor ответ Igo0rek (раскрыть)
    сегодня в 10:49
    Всё таки он истинный патриот !)
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 10:47
    Он кстати приходил на матчи медиалиги в кепке с изображением дельфина)
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 10:45
    Всё таки "Бей беги" , это не его команда.
    А вот если бы была команда "Нырок" или "Дельфин " 🐬 , вот это было бы родное !)
    Гость
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