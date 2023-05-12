Соболев покинул тренерский штаб «Бей Беги»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ушёл из тренерского штаба команды «Бей Беги» из Медиалиги.
В первых двух турах текущего чемпионата Соболев исполнял обязанности главного тренера коллектива.
Соболев входит в состав руководства «Бей Беги».
Нападающий «Спартака» Александр Соболев ушёл из тренерского штаба команды «Бей Беги» из Медиалиги.
В первых двух турах текущего чемпионата Соболев исполнял обязанности главного тренера коллектива.
Соболев входит в состав руководства «Бей Беги».
А вот если бы была команда "Нырок" или "Дельфин " 🐬 , вот это было бы родное !)
А вот если бы была команда "Нырок" или "Дельфин " 🐬 , вот это было бы родное !)