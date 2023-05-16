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Бьелса возглавил сборную Уругвая

сегодня, 08:19

Бывший тренер «Лидса» Марсело Бьелса возглавил сборную Уругвая.

67-летний специалист будет готовить национальную команду к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт в Канаде, США и Мексике. Презентация нового наставника запланирована на среду, 17 мая.

Аргентинец дважды работал со сборными: с 1998 по 2004 год он был тренером Аргентины, а с 2007 по 2011-й работал с командой Чили.

Бьелса возглавил сборную Уругвая

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:17
Очень интересный человек, из интересной семьи. Прадед был плотником, дед известным на всю Южную Америку юристом, отец Марсело так же был адвокатом, но больше тяготел к автомобилям... Мать Бьелсы, Лидия, была историком, отличалась умением очень хорошо готовить, что в будущем красной нитью шло и идёт через всю жизнь Марсело - он большой любитель вкусно поесть. Лидия Кальдера дала своим детям нечто более фундаментальное, чем вкус к хорошей еде. Она происходила из гораздо более рабочего класса, чем ее муж, и место, где жили семейство Бьелса, граничило с рабочим районом. Лидия легко общалась с людьми разных сословий и хотя ее дети учились в университете, становились политиками, архитекторами, руководили футбольными командами, писали романы и проектировали отели, они не были снобами. Одним из главных достоинств Марсело Бьелсы — несмотря на то, что он происходил из богатой, интеллектуальной семьи, у него сложились прочные отношения не только с футболистами рабочего класса, но и с такими, как Карлос Тевес, чье происхождение было совершенно нищенским.
У Марсело есть младшая сестра известный архитектор и старший брат Рафаэль достигший должности Министра иностранных дел Аргентины...
Есть пару интересных эпизодов из детской жизни нашего героя.
Как выше было сказано, Бьелса выходец из аристократической семьи, но его мать не запрещала ему общаться со сверстниками из простого сословия и объединял их футбол; всю неделю дети учились в разных школах, но по субботам собирались поиграть в любимую игру.
Однажды, когда они играли на импровизированном поле в парке, к ним подошел полицейский, для того, чтобы расследовать жалобу по поводу порчи дерева. Педро (тренер команды ребят) взял на себя ответственность и полицейский начал его уводить. Внезапно обоих мужчин окружили одиннадцатилетние и двенадцатилетние мальчики, требующие, чтобы Педро освободили. Затем Марсело бросился на землю, схватил полицейского за лодыжки и тащился за ним, требуя, чтобы его тренера отпустили.
Были и другие столкновения с законом, связанные с футболом. Когда полицейский пришел с жалобой на разбитое окно, юный Бьелса крикнул ему, чтобы он подождал, пока он не подаст угловой. Этого было достаточно, чтобы его отвезли в отделение и держали там, пока за ним не приехал отец. Но даже тогда Марсело не ушел, пока ему не вернули его мяч.
В общем пожелаем удачи Марсело и будем наблюдать за его успехами.
galem72
galem72
сегодня в 11:51
Мягко говоря, странный выбор. Последний раз он тренировал сборку 13 лет назад, а расставание с Павлинами у него было явно не по своей воле. Надеюсь, он сможет навязать конкуренцию Аргентине и Бразилии.
Elliada
Elliada
сегодня в 11:15
Посмотрим, что получится
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:31
Багаж ему слабоватый достался
Gahi
Gahi
сегодня в 09:48
Марсело Бьелса с большим опытом работы тренера, который пользуется авторитетом среди футболистов. Возможно у него получится добиться определённого успеха со сборной командой Уругвая. Удачи
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 09:31
У Бьелсы очень огромный опыт работы как тренером клубов так и тренером сборных. Уругвай под его началом навернека будет бороться и выйдет на ЧМ 2026. Он один из старожил в тренерском ремесле наравне с Фергюсоном, Анчелотти и т д. Достижений конечно таких как у вышесказанных нету, но опыт работы очень достойный.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:54
Думается, что начнет с двух побед в товарищеских матчах.
st782hzahv4j
st782hzahv4j
сегодня в 08:30
Серьёзный тренерюга, уровня старика Табареса
meqdn5nu39qz
meqdn5nu39qz
сегодня в 08:28
Большая удача для любой сборной заполучить такого зубра
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:20
У него должно получиться, опытный тренер...
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