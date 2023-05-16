Бьелса возглавил сборную Уругвая

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сегодня, 08:19

Бывший тренер «Лидса» возглавил сборную Уругвая.

67-летний специалист будет готовить национальную команду к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт в Канаде, США и Мексике. Презентация нового наставника запланирована на среду, 17 мая.

Аргентинец дважды работал со сборными: с 1998 по 2004 год он был тренером Аргентины, а с 2007 по 2011-й работал с командой Чили.