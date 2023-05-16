Бывший тренер «Лидса» Марсело Бьелса возглавил сборную Уругвая.
67-летний специалист будет готовить национальную команду к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт в Канаде, США и Мексике. Презентация нового наставника запланирована на среду, 17 мая.
Аргентинец дважды работал со сборными: с 1998 по 2004 год он был тренером Аргентины, а с 2007 по 2011-й работал с командой Чили.
У Марсело есть младшая сестра известный архитектор и старший брат Рафаэль достигший должности Министра иностранных дел Аргентины...
Есть пару интересных эпизодов из детской жизни нашего героя.
Как выше было сказано, Бьелса выходец из аристократической семьи, но его мать не запрещала ему общаться со сверстниками из простого сословия и объединял их футбол; всю неделю дети учились в разных школах, но по субботам собирались поиграть в любимую игру.
Однажды, когда они играли на импровизированном поле в парке, к ним подошел полицейский, для того, чтобы расследовать жалобу по поводу порчи дерева. Педро (тренер команды ребят) взял на себя ответственность и полицейский начал его уводить. Внезапно обоих мужчин окружили одиннадцатилетние и двенадцатилетние мальчики, требующие, чтобы Педро освободили. Затем Марсело бросился на землю, схватил полицейского за лодыжки и тащился за ним, требуя, чтобы его тренера отпустили.
Были и другие столкновения с законом, связанные с футболом. Когда полицейский пришел с жалобой на разбитое окно, юный Бьелса крикнул ему, чтобы он подождал, пока он не подаст угловой. Этого было достаточно, чтобы его отвезли в отделение и держали там, пока за ним не приехал отец. Но даже тогда Марсело не ушел, пока ему не вернули его мяч.
В общем пожелаем удачи Марсело и будем наблюдать за его успехами.
У Марсело есть младшая сестра известный архитектор и старший брат Рафаэль достигший должности Министра иностранных дел Аргентины...
Есть пару интересных эпизодов из детской жизни нашего героя.
Как выше было сказано, Бьелса выходец из аристократической семьи, но его мать не запрещала ему общаться со сверстниками из простого сословия и объединял их футбол; всю неделю дети учились в разных школах, но по субботам собирались поиграть в любимую игру.
Однажды, когда они играли на импровизированном поле в парке, к ним подошел полицейский, для того, чтобы расследовать жалобу по поводу порчи дерева. Педро (тренер команды ребят) взял на себя ответственность и полицейский начал его уводить. Внезапно обоих мужчин окружили одиннадцатилетние и двенадцатилетние мальчики, требующие, чтобы Педро освободили. Затем Марсело бросился на землю, схватил полицейского за лодыжки и тащился за ним, требуя, чтобы его тренера отпустили.
Были и другие столкновения с законом, связанные с футболом. Когда полицейский пришел с жалобой на разбитое окно, юный Бьелса крикнул ему, чтобы он подождал, пока он не подаст угловой. Этого было достаточно, чтобы его отвезли в отделение и держали там, пока за ним не приехал отец. Но даже тогда Марсело не ушел, пока ему не вернули его мяч.
В общем пожелаем удачи Марсело и будем наблюдать за его успехами.