Матч лидеров Первой лиги установил рекорд посещаемости турнира в сезоне

Матч 32-го тура Первой лиги между «Балтикой» и «Рубином» посетили 32 682 зрителя.
Эти цифры являются рекордными в нынешнем сезоне для первенства. Также этот показатель является шестым за всю историю турнира.
Встреча прошла на стадионе «Калининград» вместимостью 33 973 человека. Победу с минимальным счётом одержали казанцы (1:0).
Но как показывает практика...даже самый посещаемый "Зенит" дома собирает только половину....30-40 тысяч....
Но как показывает практика...даже самый посещаемый "Зенит" дома собирает только половину....30-40 тысяч....
Вы всерьез считаете, что калининградцам, у которых есть (у каждого первого) паспорт, загранпаспорт, почти у всех было МПП, виза в одну из стран ЕС (со сдачей отпечатков в базу посольства) сложно сделать паспорт болельщика? Это занимает 1,5 минуты! И при всем при этом, 25 лет мы не видели топов в Калининграде и мы такие, ой, нет, я не пойду, там фан айди. У нас немного другой менталитет.
Вы всерьез считаете, что калининградцам, у которых есть (у каждого первого) паспорт, загранпаспорт, почти у всех было МПП, виза в одну из стран ЕС (со сдачей отпечатков в базу посольства) сложно сделать паспорт болельщика? Это занимает 1,5 минуты! И при всем при этом, 25 лет мы не видели топов в Калининграде и мы такие, ой, нет, я не пойду, там фан айди. У нас немного другой менталитет.
Скоро привычные ныне в РПЛ 10 тысяч на трибунах...
Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко:
«Мы готовимся к введению карты болельщика, стадион будет готов. Сейчас почти полностью готовы в целом», – сказала Ищенко.
Скоро привычные ныне в РПЛ 10 тысяч на трибунах...
Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко:
«Мы готовимся к введению карты болельщика, стадион будет готов. Сейчас почти полностью готовы в целом», – сказала Ищенко.
А "Рубин" победил заслуженно,хотя команда "подеревяннее" "Балтики",но опыт игры футболистов на более высоком уровне сказался в отдельных ( ключевых )моментах.
А "Рубин" победил заслуженно,хотя команда "подеревяннее" "Балтики",но опыт игры футболистов на более высоком уровне сказался в отдельных ( ключевых )моментах.