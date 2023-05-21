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Матч лидеров Первой лиги установил рекорд посещаемости турнира в сезоне

вчера, 11:59
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Матч 32-го тура Первой лиги между «Балтикой» и «Рубином» посетили 32 682 зрителя.

Эти цифры являются рекордными в нынешнем сезоне для первенства. Также этот показатель является шестым за всю историю турнира.

Встреча прошла на стадионе «Калининград» вместимостью 33 973 человека. Победу с минимальным счётом одержали казанцы (1:0).

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:14
Раньше у Алании был рекорд кажется.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:47
Сейчас Fan_Id и там введут, сразу количество зрителей уменьшится.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:56
в Первой лиге нет паспорта болельщика поэтому столько зрителей
ABir
ABir
вчера в 13:40
Хорошо, что Балтика вернулась в РПЛ, в Калининграде действительно любят футбол
North West
North West ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:29, ред.
Да понятно что как вчера аншлагов каждый матч не будет, но ходить будет в разы больше чем в среднем ходило в пердиве это точно. Да и народ вышкой не балован, на матчи с топами полный стадик будет точно.
протон
протон
вчера в 13:13
Так как матч определял по сути кто займет первое место на матч пошли и те кто обычно не ходит на футбол , а теперь представьте , что был бы Fan ID , пошли бы люди его оформлять если они за сезон ходят на 2-3 матча .Мне кажется нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ North West (раскрыть)
вчера в 13:10, ред.
Я буду только рад....если в Калининграде арена всегда будет заполнена как вчера...

Но как показывает практика...даже самый посещаемый "Зенит" дома собирает только половину....30-40 тысяч....
North West
North West ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:09
Скопирую и вставлю мнение одной болельщицы из группы Балтики в вк))

Вы всерьез считаете, что калининградцам, у которых есть (у каждого первого) паспорт, загранпаспорт, почти у всех было МПП, виза в одну из стран ЕС (со сдачей отпечатков в базу посольства) сложно сделать паспорт болельщика? Это занимает 1,5 минуты! И при всем при этом, 25 лет мы не видели топов в Калининграде и мы такие, ой, нет, я не пойду, там фан айди. У нас немного другой менталитет.
Vadik
Vadik
вчера в 13:07
Отличный показатель! Браво, Калининград!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:07, ред.
В Первой лиге нет Fan ID
Скоро привычные ныне в РПЛ 10 тысяч на трибунах...

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко:
«Мы готовимся к введению карты болельщика, стадион будет готов. Сейчас почти полностью готовы в целом», – сказала Ищенко.
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:05
не игрой,а результатом))))
dok66
dok66
вчера в 12:49
Это здорово , но без фанайди . Калининград - своеобразный город , и как там будет с этим "фан" в РПЛ никто не знает .
ОПС
ОПС
вчера в 12:40
Рад за калининградцев. Получается, прошла репетиция к матчам в РПЛ.
собакин6762
собакин6762
вчера в 12:39
Прям Барса - Реал на Камп Ноу !
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:20
Нисколько.Только те,кто в это время смотрел матчи "топ-5" "Райского сада".
А "Рубин" победил заслуженно,хотя команда "подеревяннее" "Балтики",но опыт игры футболистов на более высоком уровне сказался в отдельных ( ключевых )моментах.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:08
Прямо как в финале чемпионат мирв
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:02
А сколько разочаровалось игрой?
ebq39nnt44yb
ebq39nnt44yb
вчера в 12:02
Отличный показатель даже в рамках РПЛ
Гость
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