Матч лидеров Первой лиги установил рекорд посещаемости турнира в сезоне

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вчера, 11:59

Матч 32-го тура Первой лиги между «Балтикой» и «Рубином» посетили 32 682 зрителя.

Эти цифры являются рекордными в нынешнем сезоне для первенства. Также этот показатель является шестым за всю историю турнира.

Встреча прошла на стадионе «Калининград» вместимостью 33 973 человека. Победу с минимальным счётом одержали казанцы (1:0).