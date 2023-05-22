Форвард «Краснодара» стал самым молодым автором гола команды в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров теперь является самым молодым автором гола «быков» в РПЛ (18 лет и 152 дня).
Футболист отличился в матче 28-го тура чемпионата России с «Ростовом» (3:0), забив на 33-й минуте встречи. Кокшаров обошёл Ивана Игнатьева, который в 2017 году отметился в возрасте 18 лет и 216 дней.
Такое ощущение, что парень не раскрылся. лавка сгубила...
Такое ощущение, что парень не раскрылся. лавка сгубила...
А то есть примеры..
19.04.2018
В матче «Зенит» – «Динамо» победный гол питерской команды на 93-й минуте забил защитник Илья Скроботов. Ему еще нет 18, он родился 6 июля 2000 года. Он первый игрок, родившийся в 2000-м, и забивший гол в матче РФПЛ.
И где теперь парень...
А то есть примеры..
19.04.2018
В матче «Зенит» – «Динамо» победный гол питерской команды на 93-й минуте забил защитник Илья Скроботов. Ему еще нет 18, он родился 6 июля 2000 года. Он первый игрок, родившийся в 2000-м, и забивший гол в матче РФПЛ.
И где теперь парень...