Форвард «Краснодара» стал самым молодым автором гола команды в РПЛ

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вчера, 08:59

Нападающий «Краснодара» теперь является самым молодым автором гола «быков» в РПЛ (18 лет и 152 дня).

Футболист отличился в матче 28-го тура чемпионата России с «Ростовом» (3:0), забив на 33-й минуте встречи. Кокшаров обошёл Ивана Игнатьева, который в 2017 году отметился в возрасте 18 лет и 216 дней.