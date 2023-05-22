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Форвард «Краснодара» стал самым молодым автором гола команды в РПЛ

вчера, 08:59
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров теперь является самым молодым автором гола «быков» в РПЛ (18 лет и 152 дня).

Футболист отличился в матче 28-го тура чемпионата России с «Ростовом» (3:0), забив на 33-й минуте встречи. Кокшаров обошёл Ивана Игнатьева, который в 2017 году отметился в возрасте 18 лет и 216 дней.

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Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 14:37
Следил за ним после гола. Совсем потерялся. Не сделал ни одной нормальной передачи. Расти еще и расти.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:30
Краснодарец обошел Краснодарца. Радует глаз))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 10:20
Большое спасибо!
Такое ощущение, что парень не раскрылся. лавка сгубила...
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:16
После того как забил, вышел один раз на замену в чемпе, потом 4 года пылил в Зените - 2 безвылазно,словно о нем забыли. В марте свободным перешел в белорусскую "Ислочь"...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:04
Важно то, как классно он забил! На скорости, срезал мяч головой точно в угол! Мяч не берущийся. Гол красавец и парень тоже красавец!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 09:54
И где теперь парень?
ОПС
ОПС
вчера в 09:37
Молодец, начало положено. А вот, что дальше будет, пока неизвестно. Может вырастет талант, а может и звездануться, как уже бывало не раз.
drug01
drug01 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 09:33
Согласен! Сколько у нас было таких!
wqkq72783q76
wqkq72783q76
вчера в 09:25
Перспективный паренёк растёт у быков
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 09:25
Успехов в карьере..
А то есть примеры..

19.04.2018
В матче «Зенит» – «Динамо» победный гол питерской команды на 93-й минуте забил защитник Илья Скроботов. Ему еще нет 18, он родился 6 июля 2000 года. Он первый игрок, родившийся в 2000-м, и забивший гол в матче РФПЛ.

И где теперь парень...
Vadik
Vadik
вчера в 09:21
Краснодар красавцы! Надеюсь, что парень не остановится на достигнутом!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:11
Вырастить теперь бы этот талант, а не загубить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:03
Краснодар Молодцы, дают Дорогу молодым...
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