Ла Лига выступила с заявлением по поводу оскорблений в адрес Винисиуса

Ла Лига опубликовала заявление в связи с расистскими оскорблениями нападающего «Реала» во время матча 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1).

В свете инцидентов, произошедших во время матча между «Валенсией» и «Реалом» на стадионе «Месталья», Ла Лига запросила все доступные материалы для расследования случившегося. После завершения расследования, если будет выявлено какое-либо преступление на почве ненависти, Ла Лига предпримет соответствующие юридические действия.

Также проводится анализ кадров расистских оскорблений, предположительно направленных против Винисиуса Жуниора за пределами стадиона «Месталья».