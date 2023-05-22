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Ла Лига выступила с заявлением по поводу оскорблений в адрес Винисиуса

вчера, 12:25
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Ла Лига опубликовала заявление в связи с расистскими оскорблениями нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1).

В свете инцидентов, произошедших во время матча между «Валенсией» и «Реалом» на стадионе «Месталья», Ла Лига запросила все доступные материалы для расследования случившегося. После завершения расследования, если будет выявлено какое-либо преступление на почве ненависти, Ла Лига предпримет соответствующие юридические действия.

Также проводится анализ кадров расистских оскорблений, предположительно направленных против Винисиуса Жуниора за пределами стадиона «Месталья».

Также заявлено, что лига активно реагировала на все расистские инциденты в отношении бразильца, подав девять раз за последние два сезона отчёты в различные инстанции.

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S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 00:02
Золотые слова.

Именно ключевые игроки любых команд, то есть игроки имеющие прямое и значимое воздействие на результат игры, подвергаются дискриминации.

Сережа Рамос вот белый, причем испанец, а чего только не слыхал с трибун испанских стадионов.

Страшно представить, что испытывает человек, когда 10 тысяч людей на трибунах хором кричат, что он обезьяна и тому подобное. Какую бы он зарплату не получал, чувство унижения никакие деньги не отключат (у адекватных людей).
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:28, ред.
Родриго даже близко не уровень Винисиуса как и Камавинга. Могу Неймара. Тут ничего не мерещится весь стадион кричит умри макака. Какие ты скрыты мотивы тут хочешь найти? Он ао всем виноват , лкей пусть будет так. Все ему мерещится
Igo0rek
Igo0rek ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 19:33
Есть Родриго, но дело не в этом. Есть впечатление, что его постоянно единственного буллят на расовой почве. Ты вот можешь припомнить, кого еще так сильно гнобили, причем фаны разных команд. Ну он не настолько исключительный футболист, который своей суперблестящей игрой раздражает фанатов соперника. У меня в памяти только Патрис Эвра, которому расизм на каждом квадратном месте мерещился, Яя Туре и в чуть меньше степени Стерлинг.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:24
Он не создает угрозы он не атакующий футболист
Igo0rek
Igo0rek ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 19:21
Нет, ответ не очевиден. Камавинга очень круто играет, он явно не сильно уступает Винисиусу в скилле.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:03
Глупый вопрос на который ответ очевиден. Провоцируют самого опасного игрока
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:10
Почему всегда Винисиуса оскорбляют? Камавингу вроде не трогают.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:31
Оскорбления нельзя допускать - наказывать надо.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:43
Расизм не допустим, но не надо самому давать лишних поводов к этому.
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