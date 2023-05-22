Ла Лига выступила с заявлением по поводу оскорблений в адрес Винисиуса

Ла Лига опубликовала заявление в связи с расистскими оскорблениями нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1).
В свете инцидентов, произошедших во время матча между «Валенсией» и «Реалом» на стадионе «Месталья», Ла Лига запросила все доступные материалы для расследования случившегося. После завершения расследования, если будет выявлено какое-либо преступление на почве ненависти, Ла Лига предпримет соответствующие юридические действия.
Также проводится анализ кадров расистских оскорблений, предположительно направленных против Винисиуса Жуниора за пределами стадиона «Месталья».
Также заявлено, что лига активно реагировала на все расистские инциденты в отношении бразильца, подав девять раз за последние два сезона отчёты в различные инстанции.
Именно ключевые игроки любых команд, то есть игроки имеющие прямое и значимое воздействие на результат игры, подвергаются дискриминации.
Сережа Рамос вот белый, причем испанец, а чего только не слыхал с трибун испанских стадионов.
Страшно представить, что испытывает человек, когда 10 тысяч людей на трибунах хором кричат, что он обезьяна и тому подобное. Какую бы он зарплату не получал, чувство унижения никакие деньги не отключат (у адекватных людей).
Именно ключевые игроки любых команд, то есть игроки имеющие прямое и значимое воздействие на результат игры, подвергаются дискриминации.
Сережа Рамос вот белый, причем испанец, а чего только не слыхал с трибун испанских стадионов.
Страшно представить, что испытывает человек, когда 10 тысяч людей на трибунах хором кричат, что он обезьяна и тому подобное. Какую бы он зарплату не получал, чувство унижения никакие деньги не отключат (у адекватных людей).