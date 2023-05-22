«Расизм стал нормой в Ла Лиге». Большой скандал в Валенсии позорит испанцев

1684742682

вчера, 11:04

Нападали фанаты, а удалили Винисиуса.

Левантийцы обманывают после матча

Журналист повысил на Анчелотти голос, оспаривая заявление Карло, что с трибун скандировали: «Обезьяна, обезьяна». Вот только автобус «Реала» встретили криками «сдохни, тупая обезьяна». Журналист доказывал Анчелотти, что скандировали иначе: «Тупой, тупой». Неправда, «tanto» и «mono» не похожи между собой. Скандировали именно слово «обезьяна».

«Валенсия» потребовала извинений от Анчелотти, но фанаты «Лос Чес» сами опубликовали видео с центральных трибун, где зрители обзывают форварда «Реала». На сайте «Валенсии» нет реакции. В заголовке главной новости благодарность фанатам на «Месталье» после победы над «сливочными». Представьте, что «Спартак» благодарит Соболева.

Когда тысячи людей показывают себя ксенофобами, а в ответ нет нормальной официальной реакции – Тебас ругает Винисиуса, не называя расистов расистами, то напрашивается вывод. Испанским чиновникам нравится, что на стадионах Ла Лиги оскорбляют разных темнокожих игроков. Другие футболисты терпят, а Винисиус использует законное право на протест.

Испанские рефери подогрели скандал

У четырех рефери из Испании нашли дома и квартиры за миллионы евро. Никаких ипотек, у испанских арбитров откуда-то мешки с наличными деньгами. Миллион купюрами по сто евро весит десять килограммов, сумка денег. Прокуроры проверяют связь с криминалом и делом Негрейры. А вот работать на поле испанские рефери не умеют, у них много ошибок.

Все дискуссии о «неправильном» Винисиусе заканчиваются на нормах закона. Рефери должен остановить поединок, если трибуны оскорбляют футболистов. Есть протокол, который судьи Ла Лиги игнорируют. Значит, это приказ Федерации футбола Испании. Если фанаты не успокоились после просьб диктора, то судья должен принять решение прервать поединок.

Рубиалес не подготовил рефери. Тебас, который ненавидит Лапорту и Переса из-за Суперлиги, не вмешивается, ведут пустые расследования. Достаточно остановить несколько матчей, чтобы зрители успокоились. Не поможет – выписать технические поражения, оставить пустые трибуны. Для «Валенсии» снятие очков будет ударом, они недалеко от зоны вылета.

Обвинение жертв никогда не помогает

Полная концентрация на Винисиусе это манипуляция. Понятно, что обзывают его, а не Рюдигера и Кунде, поскольку вингер «Реала» отвечает. Но хватит обвинять жертв. Винисиус получил красную карточку за отмашку от игрока «Валенсии». Дуро душил Жуниора и не был удален рефери. Рюдигер и Мамардашвили тоже завелись, была потасовка, судья не справился.

Испанцы из разных уголков страны позволяют себе расистские атаки на футбольных матчах. Зачем их защищать? Это как рассказывать, что Соболев поступил правильно. Нет, Александр показал пример недостойного поведения для мужчины, спортсмена, отца и представителя «Спартака». А испанские фанаты ведут себя недостойно по отношению к Винисиусу.

Но наказали бразильца, а не виновников. Бразилец показывал фанатам «Валенсии», что их ждет Сегунда, но это его реакция на провокации. Бить законными методами всегда нужно агрессора. Обвинение жертв не помогает, а отсутствие наказания раззадоривает провокаторов. Раньше испанцы скандировали «черный», теперь перешли к «сдохни, обезьяна».

Перес плохо защищает своих ребят

Флорентино 76 лет, сам в теории может быть бытовым расистом. Перес оставлял странные ремарки о великих темнокожих игроках «Реала». Юность испанца прошла в шестидесятых годах прошлого века, когда расизм был намного более распространенным явлением. Перес очень плохо защищает Винисиуса, это далеко не первый скандальный поединок.

Капитан «Реала» Бензема тоже слабо справляется с защитой напарника. Рио Фердинанд упрекнул опытных звезд «сливочных», что не дают отпор футболистам соперников, когда те нападают на бразильца, грубо нарушая правила. Но, разумеется, изначально виноваты строго расисты и власти. И теперь речь о тысячах поклонников разных клубов по всей Испании.

Позорная история. Испанский клубный футбол — это Роналдиньо, Дани Алвес, Варан, Марсело, Это’О, Ромарио, Роналдо, Донато, Кейта, Туре, Сонго’О и Макелеле. Наконец, Сенна, благодаря которому Испания избавилась на Евро-2008 от статуса фееричного неудачника. Легко читать лекции Винисиусу о хладнокровии, но представьте, что ему пишут в личных сообщениях.

Ла Лига рискует остаться без Мбаппе

У всех разный болевой порог и реакция на оскорбления. Так что тенденция опасная. Позволили безнаказанно нападать на Винисиуса, а через год начнут оскорблять футболистов «Барселоны» и других клубов. А потом нападут на улице. Также Тебас и Рубиалес показывают себя бездарными стратегами. Винисиус за день найдет новый клуб в АПЛ . А Мбаппе задумается.

Зачем ему Ла Лига, где не могут навести порядок в такой простой ситуации? Белым мужчинам легко читать лекции, как темнокожим реагировать на провокации. Но если на белого мужчину косо смотрят в очереди за пивом, то он огрызается. Винисиус тоже не молчит, после чего его атакуют еще сильнее. Но есть базовые вещи. Закон давно и явно нарушают.

Тебас пока на стороне расистов, ведь отчитал Винисиуса. «Валенсия» на стороне расистов, в клубе набросились на Анчелотти. Конфликт усугубляется, а плохой пример заразный. Раньше на Винисиуса нападали отдельные ультрас. Были перепалки на трибунах, стоит ли так поступать. Теперь на «Месталье» позорно вели себя тысячи испанцев, среди них женщины и дети.