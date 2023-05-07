Сон подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Кристал Пэлас»

Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщает, что нападающий подвергся расистским оскорблениям во время матча Английской Премьер-Лиги против «Кристал Пэлас».

Нам известно о расистских оскорблениях в отношении Хын-Мин Сона во время вчерашнего матча. Дискриминация любого рода отвратительна и не имеет места в обществе, нашей игре и в нашем клубе.

Мы работаем с полицией и «Кристал Пэлас», чтобы провести расследование и идентифицировать причастного к инциденту человека. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы гарантировать, что в случае признания виновным человек понесет самые строгие меры — как это было ранее в этом сезоне, когда Сон подвергся аналогичным расовым оскорблениям в матче с «Челси».