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Сон подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Кристал Пэлас»

сегодня, 12:32
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщает, что нападающий Хын-Мин Сон подвергся расистским оскорблениям во время матча Английской Премьер-Лиги против «Кристал Пэлас».

Нам известно о расистских оскорблениях в отношении Хын-Мин Сона во время вчерашнего матча. Дискриминация любого рода отвратительна и не имеет места в обществе, нашей игре и в нашем клубе.

Мы работаем с полицией и «Кристал Пэлас», чтобы провести расследование и идентифицировать причастного к инциденту человека. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы гарантировать, что в случае признания виновным человек понесет самые строгие меры — как это было ранее в этом сезоне, когда Сон подвергся аналогичным расовым оскорблениям в матче с «Челси».

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Все комментарии
nghefsrscpv3
nghefsrscpv3
сегодня в 13:01
Они назвали его северокорейцем?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:55
Сейчас много людей страдает психическими расстройствами...
Найти негодяя и на колени!)
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 12:42
Корейцу-банан? Даже не знаю ,что возразить,как и то,чем в него кидать для оскорбления надо...Наверное ХЕ из английского бульдога.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 12:40
В "райском саду" по-другому и не бывает. Переезжай к нам,тут если и обматерят.но потом и выпить дадут,и закусить.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:37
Не красит этот поступок болельщиков Пэлоса, посмотрим что нароет полиция.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:33
Если бананы не кидали, то это никакая не дискриминация.
Гость
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