Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Валенсии»

1684736216

вчера, 09:16

Матч 35-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» (1:0) ознаменовался рядом инцидентов.

Форвард «сливочных» во время игры указал на оскорбления со стороны фанатов «летучих мышей», из-за чего встречу приостановили на 10 минут. Также в добавленное время случилась потасовка между игроками обеих команд, в результате нападающий получил красную карточку. Футболист позже высказался:

Это было не в первый, не во второй и не в третий раз. Расизм считается нормальным в Ла Лиге, федерация считает это нормой, а соперники поощряют. Чемпионат, который когда-то принадлежал Роналдиньо, Роналдо, Криштиану (Роналду) и (Лионелю) Месси, сегодня принадлежит расистам. Прекрасная страна, принявшая меня, которую я люблю, согласилась экспортировать в мир образ расистской страны. Мне жаль испанцев, не поддерживающих всё это, но сегодня в Бразилии Испания известна как страна расистов. Я сильный, буду идти против расистов до конца.

Расследование поведения болельщиков начала полиция Испании. Игроку выразили поддержку президент Бразилии, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, а также ряд игроков и представителей футбола.