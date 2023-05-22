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Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Валенсии»

вчера, 09:16
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Матч 35-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» (1:0) ознаменовался рядом инцидентов.

Форвард «сливочных» Винисиус Жуниор во время игры указал на оскорбления со стороны фанатов «летучих мышей», из-за чего встречу приостановили на 10 минут. Также в добавленное время случилась потасовка между игроками обеих команд, в результате нападающий получил красную карточку. Футболист позже высказался:

Это было не в первый, не во второй и не в третий раз. Расизм считается нормальным в Ла Лиге, федерация считает это нормой, а соперники поощряют.

Чемпионат, который когда-то принадлежал Роналдиньо, Роналдо, Криштиану (Роналду) и (Лионелю) Месси, сегодня принадлежит расистам. Прекрасная страна, принявшая меня, которую я люблю, согласилась экспортировать в мир образ расистской страны. Мне жаль испанцев, не поддерживающих всё это, но сегодня в Бразилии Испания известна как страна расистов. Я сильный, буду идти против расистов до конца.

Расследование поведения болельщиков начала полиция Испании. Игроку выразили поддержку президент Бразилии, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, а также ряд игроков и представителей футбола.

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Сон подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Кристал Пэлас»
07 мая
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:35
Винисиус сейчас в десятке лучших игроков мира, ла лига просто обязана защищать таких игроков. И так после ухода Месси и Роналду былой блеск испарился.
Его лупят весь матч, судьи не реагируют, а фанаты многих клубов его тупо оскорбляют весь матч. Он эмоциональный человек и резким характером и не выдерживает всего этого беспредела по отношению к нему...
Терпения Винисиусу. А лучше не обращать внимания и наказывать таких болельщиков голами в их ворота и ехидно улыбаться в их сторону. Не понимаю нацистов, расистов, никто ведь не выбирает где, кем, каким родиться.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:38
Банан хотя бы ему кинули?
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 12:22
Рассчитывает на эффект Стрейзанд? Неплохо бы проследить за изменением его трансферной стоимости...
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 11:51
насчёт раньше необязательно, была Аталанта, Лацио, Роналдиньо у них в гостях вполне могло бы достаться, но он бы сделал вид, что не заметил
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 11:51
Отнюдь не только он.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:47
Сколько людей, столько и мнений. Учитывая вызывающее поведение Винисиуса на поле и его "обезьяньи" замашки, не сомневаюсь, что многие думают так же, как те, кто оскорбил футболиста вслух, но только по тем или иным причинам не высказали своё мнение вовсеуслышание.
Вы заметили, что только он подвергается оскорблениям ? Пренеприятнейшая личность, но при этом я осуждаю и не оправдываю болельщиков, которые не любят его. Как говорится " На каждый роток не накинешь платок".
ДСА
ДСА
вчера в 11:31
А он разве негр?
собакин6762
собакин6762
вчера в 11:01
А куда смотрит ЛГБТ и УЕФА ?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:13
Бесспорно расизм это плохо.
Но мне кажется, в данном случае, его оскорбляют из-за личной неприязни конкретно к нему как спортсмену и его поведению, а не из-за цвета кожи.
Futurista
Futurista
вчера в 09:51, ред.
Вот испанцы стойкие...никак не хотят на колени становиться перед Винисиусом...непорядок)...
lotsman
lotsman
вчера в 09:47
Это не расизм, это негативное отношение к определённому лицу.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:42
Кто то удивился?
Психиатрия вечна....
Барса Барса
Барса Барса
вчера в 09:41
Он заслуживает такое отношение к себе своим поведением на поле! Так и надо этому негру!
sw8usqsn9vc6
sw8usqsn9vc6
вчера в 09:41
Испания самая демократичная страна
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:37
Вот поехавшие люди, сейчас молодые вообще озверели, раньше такого не было, он правильно говорит, когда Роналдиньо играл такое в принципе отсутствовало, по крайней мере это не так сильно было заметно, а сейчас высказывания направо и налево. Тяжело ему конечно и он не один такой, против расизма нужно бороться и наказывать, и притом жёсткие наказания, пожизненное отстранение от посещения футбола как минимум, а так вообще можно садить в тюрягу от 0.5 и до 2 лет, ещё и выплачивать моральный пока сидишь.
wudfhhrk8xqy
wudfhhrk8xqy
вчера в 09:23
Неадекватов везде хватает
Гость
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