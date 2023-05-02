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77-летнего комментатора обвинили в расизме по отношению к Сону

сегодня, 00:37
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Комментатора Sky Sports Мартина Тайлера обвинили в расистском комментарии по отношению к нападающему «Тоттенхэма» Сон Хын-Мину.

Тайлер, работавший на матче «шпор» с «Ливерпулем» 30 апреля, сравнил фол южнокорейца на форварде «красных» Коди Гакпо с приёмом из боевых искусств. После этого 77-летний комментатор подвергся критике в соцсетях. Представитель телеканала сообщил, что Тайлеру напомнили о необходимости быть осторожным с формулировками, а также уточнили, что с его стороны не было никакого оскорбления.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:41
Натаниэль Бэдфорд Форрест... Ещё не раз его вспомнят...)
adekvat
adekvat ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 06:13
В Европе полная деградация идёт, на ровном месте придумывают всякую ...
112910415
112910415
сегодня в 05:14
оставьте деда в покое !
r9d5jhj8sq62
r9d5jhj8sq62
сегодня в 02:40
Совсем помешались толерасты на толерастизме
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:58, ред.
Вот если бы дед назвал Сона кунфу-пандой, там бы еще и от страдающих ожирением прилетело бы, так что еще легко отделался старый. Вообще, думаю, юморной старикан, я б послушал его баллады)
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:39
Сейчас любое неправильное высказывание или любой неправильный взгляд, уже расизм, а если ещё в интернете высказаться, тогда это вообще конец, интернет помнит всё.
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
сегодня в 00:49
У меня такое ощущение , что европа скоро превратится в англию из фильма - В значит Вендетта . Кто смотрел фильм тот поймёт .
Futurista
Futurista
сегодня в 00:40
Британский дед все никак не привыкнет что негров надо уважать...
youtomee
youtomee
сегодня в 00:38
чет непонятно, а где именно были расистские комментарии?
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