77-летнего комментатора обвинили в расизме по отношению к Сону

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сегодня, 00:37

Комментатора Sky Sports Мартина Тайлера обвинили в расистском комментарии по отношению к нападающему «Тоттенхэма» .

Тайлер, работавший на матче «шпор» с «Ливерпулем» 30 апреля, сравнил фол южнокорейца на форварде «красных» с приёмом из боевых искусств. После этого 77-летний комментатор подвергся критике в соцсетях. Представитель телеканала сообщил, что Тайлеру напомнили о необходимости быть осторожным с формулировками, а также уточнили, что с его стороны не было никакого оскорбления.