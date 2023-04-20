Историк прокомментировал требования убрать с эмблем «Ман Сити» и МЮ корабли

Британский историк Йен Маккартни прокомментировал требования правозащитников убрать с эмблем «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» корабли.

Эту историю можно описать следующим образом: делают из мухи слона. Да, корабль — это часть истории Манчестера. Да, торговля хлопком дала возможность Манчестеру стать тем городом, которым он является. Да, хлопок, очевидно, связан с рабством.

Рабство — это ужасно, от него пострадало бесчисленное множество людей, это правда. Но это прошлое. Это часть ушедшей эпохи, когда мир был абсолютно иным. Люди богатели из-за рабства, торговли хлопком и сахаром.

Должны ли «Юнайтед» и «Сити», а также сам город менять свои эмблемы и герб, чтобы успокоить кого-то? Полагаю, нет.

Мне не кажется, что есть кто-то, кто болеет за какой-то клуб и когда-либо задумывался об эмблеме в контексте рабства, отказывался от покупки или ношения вещей с ней.

Ни один футболист не отказался бы заключить договор с тем или другим клубом из-за связи с рабством. Об этом никто бы и не подумал.