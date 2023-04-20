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Историк прокомментировал требования убрать с эмблем «Ман Сити» и МЮ корабли

20 апреля 2023, 17:53

Британский историк Йен Маккартни прокомментировал требования правозащитников убрать с эмблем «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» корабли.

Эту историю можно описать следующим образом: делают из мухи слона. Да, корабль — это часть истории Манчестера. Да, торговля хлопком дала возможность Манчестеру стать тем городом, которым он является. Да, хлопок, очевидно, связан с рабством.

Рабство — это ужасно, от него пострадало бесчисленное множество людей, это правда. Но это прошлое. Это часть ушедшей эпохи, когда мир был абсолютно иным. Люди богатели из-за рабства, торговли хлопком и сахаром.

Должны ли «Юнайтед» и «Сити», а также сам город менять свои эмблемы и герб, чтобы успокоить кого-то? Полагаю, нет.

Мне не кажется, что есть кто-то, кто болеет за какой-то клуб и когда-либо задумывался об эмблеме в контексте рабства, отказывался от покупки или ношения вещей с ней.

Ни один футболист не отказался бы заключить договор с тем или другим клубом из-за связи с рабством. Об этом никто бы и не подумал.

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Все комментарии
balalay
balalay
20 апреля в 22:43, ред.
давайте запретим английский язык, на нем говорили работорговцы
звери забыли (в России тоже) что преступление совершает не "город" или "корабль" и вообще дела, поступки, а конкретная личность, все вопросы и претензии предъявляются личности, или группе личностей с конкретными именами
говорить что "виноват город", "виноваты коммунисты" - это противоречит вашим же ценностям правозащиты
после победы 1945 года по той же причине были изменены многие законы ООН в плане обвинений групп, вермахт оправдывался исполнением приказов - преступление геноцида отныне не имеет срока давности и является преступлением личности, полностью равное главарю, твое право не участвовать, участвовал - виноват сам, но личность а не "манчестер", рабовладельцы давно умерли
в чью пользу будет то или иное решение? рабы будут счастливы? они давно умерли... рабовладельцы понесут наказание? они давно умерли... эти люди не защищают ничьи права, они ковыряют несуществующие дела... кто совершил преступление и кого они защищают от этих "преступников"? мертвецов от мертвецов для потехи толпы
или кто-то из живых содрогнется вспоминая свои мучения, глядя на корабли герба манчестера? таких людей давно нет в живых
а ведь герб Англии тоже использовался 1000 лет, и ?
герб совершает преступление - или человек? личность или "англичане"?
протон
протон
20 апреля в 22:41
То есть, рабство это другое )
Возмущенияе общественности справедливо - на ВСЕХ британских корабликах были рабы, до 40-х годов 19-го века на территории самой Британии (судна являются территориями государств), а в колониях (и корабликах оттуда) так продолжалось до 20-го века. И хлопок не при чём.
"Британские историки" это такой подвид "британских ученых".
Triem
Triem
20 апреля в 22:24
Так и капитализм тоже форма рабства, только более изощрённая.
Shafterhopf
Shafterhopf
20 апреля в 20:10
Интересно кто первым из "негритят" в АПЛ потребует выплаты, якобы за то, что их подписали как рабов.
Gahi
Gahi
20 апреля в 19:37
Правозащитники наверное всё сделали в повседневной жизни на планете что те корабли много вековой давности стали большой проблемой с логотипом у команд из Манчестера. Наверное они забыли в чем их обязанности это защищать не только «своих» и тех, кто нравится, но всех, точнее — защищать справедливость. Даже если жертвы несправедливости не слишком приятные люди. А на повестки дня от футбола да и не только этого вида спорта отлучили целую страну и клубы от участия во всех международных соревнованиях. И каждый раз говорят что спорт в не политике и она не может влиять на справедливую и честную борьбу, а на самом деле всё да наоборот.
8hfbpfevsf44
8hfbpfevsf44
20 апреля в 19:34, ред.
Я думаю, что убрать с эмблем манчестерских клубов корабли, потому что они связаны с рабством это как то мелко.
Давайте начнём с того кто этими кораблями управлял и кто занимался рабством.
Думаю корень всего зла это англичане, так может правозащитникам надо их запретить?
А что корабль? Он же памятник!
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 19:25
...им бы нашу хохляцкую задачку решить???!!! Корабли у них!!!
cska1948
cska1948
20 апреля в 19:01
Убрать с эмблемы корабли, а затем убрать из Британии и негров, чтобы ни что и ни кто не напоминал о периоде рабовладения.
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 18:16, ред.
Эта не самая большая проблема в обществе англосаксов .
Маразм крепчает !
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