Винисиус не хочет покидать «Реал»

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вчера, 09:16

Нападающий не уйдёт из «Реала» после расистского скандала в матче с «Валенсией» (0:1).

«Сливочные» также не планируют расставаться с футболистом. В ближайшее время будет объявлено о продлении контракта игрока и клуба до 2027 года.

В 32 матчах текущего сезона Ла Лиги нападающий забил 10 голов и отдал 9 голевых передач.