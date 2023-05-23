Винисиус не хочет покидать «Реал»

Нападающий Винисиус Жуниор не уйдёт из «Реала» после расистского скандала в матче с «Валенсией» (0:1).
«Сливочные» также не планируют расставаться с футболистом. В ближайшее время будет объявлено о продлении контракта игрока и клуба до 2027 года.
В 32 матчах текущего сезона Ла Лиги нападающий забил 10 голов и отдал 9 голевых передач.
Можно подумать он один подвергается подобным кричалкам от даунов..., чтоб строить из себя уникума-страдальца. Ты игрок РМ (!) Чё ты размениваешься на это дер.ь.мо ?! Играй, гордясь эмблемой клуба! Не ведись на всякого рода хрень, не обезьянничай и не кривляйся на поле, как олигофрен !
P.S. Короче. Ему бы над собственным поведением, которое провоцирует на подобные выходки, поработать как следует..., да видно нет рядом с ним никого, кто мог бы ему остаток мозгов вправить.
PP.SS. Кстати... На фоне сей проблемы, выявляются узкие места в работе штаба мадридской команды. Ведь это уже не первый случай с этим игроком..., однако психологи клуба почему то самоустраняются от работы с Винисиусом.
Так то если по хорошему..., то надо бы и Папе Карло к этой теме подключаться..., если он конечно собирается в РМ дальше работать.
Можно подумать он один подвергается подобным кричалкам от даунов..., чтоб строить из себя уникума-страдальца. Ты игрок РМ (!) Чё ты размениваешься на это дер.ь.мо ?! Играй, гордясь эмблемой клуба! Не ведись на всякого рода хрень, не обезьянничай и не кривляйся на поле, как олигофрен !
P.S. Короче. Ему бы над собственным поведением, которое провоцирует на подобные выходки, поработать как следует..., да видно нет рядом с ним никого, кто мог бы ему остаток мозгов вправить.
PP.SS. Кстати... На фоне сей проблемы, выявляются узкие места в работе штаба мадридской команды. Ведь это уже не первый случай с этим игроком..., однако психологи клуба почему то самоустраняются от работы с Винисиусом.
Так то если по хорошему..., то надо бы и Папе Карло к этой теме подключаться..., если он конечно собирается в РМ дальше работать.
Особенно меня поразила пресс-конференция Анчи. Он начал ее с того, что не хочет говорить о футболе. Вдумайтесь только в эти слова. Главный тренер не хочет говорить о футболе, а хочет поговорить о расизме. Как по мне, надо трибуну тогда, как минимум сменить. Иди в политику, если ты на серьезных щах считаешь, что на пресс-конференции после ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА ты будешь говорить о расизме...
Особенно меня поразила пресс-конференция Анчи. Он начал ее с того, что не хочет говорить о футболе. Вдумайтесь только в эти слова. Главный тренер не хочет говорить о футболе, а хочет поговорить о расизме. Как по мне, надо трибуну тогда, как минимум сменить. Иди в политику, если ты на серьезных щах считаешь, что на пресс-конференции после ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА ты будешь говорить о расизме...