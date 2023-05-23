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Винисиус не хочет покидать «Реал»

вчера, 09:16

Нападающий Винисиус Жуниор не уйдёт из «Реала» после расистского скандала в матче с «Валенсией» (0:1).

«Сливочные» также не планируют расставаться с футболистом. В ближайшее время будет объявлено о продлении контракта игрока и клуба до 2027 года.

В 32 матчах текущего сезона Ла Лиги нападающий забил 10 голов и отдал 9 голевых передач.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:39, ред.
Все после тренировки как обычно... пошли по домам...а Винисиуса никак не выпроводят...сидит на арене...и ничего с ним не поделаешь.........контракт...
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ CATALONSKY (раскрыть)
вчера в 13:15
Ну вот Мбаппе как раз игрок калибра Реала, на мой взгляд. Винисиуса я представляю себе в условном Интере, но не в Реале… Всё же Реал приучил, что в их составе прям суперзвёзды, а Винисиус играет хорошо, но не суперзвезда. Ещё эти скандалы постоянно…
John 5mith
John 5mith
вчера в 12:50
Почему-то подумалось про совсем другую команду. МЮ.
Негры там на моей памяти были всегда. От пары 9-19 до нынешних Рашфорда и Каземиро. Но за все эти годы "расистски оскорбленным" оказался только один человек - Эвра. Он особо черный? Или просто особо говнистый?
dok66
dok66
вчера в 12:33
Конечно он никуда не уйдет . От добра добра не ищут . Нужно поработать с психологом , станет мудрее . А то как мальчишка , чуть что - сразу в истерику .
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:15
Абсолютно согласен. Еще один факт, который сразу бросается в глаза - Расизм есть везде, но "героическим страдальцем" из раза в раз становится Винисиус. Это минимум странно. И каждый раз эта его праведная борьба с расизмом всплывает тогда, когда он проводит особенно бледный и невзрачный матч. Как по мне, главная проблема тут не в нападках, а в том, что у Винисиуса становится все больше и больше таких матчей. На это бы обратить внимание тренерскому штабу, а не на выкрики отдельных м...ов на стадионе.
Особенно меня поразила пресс-конференция Анчи. Он начал ее с того, что не хочет говорить о футболе. Вдумайтесь только в эти слова. Главный тренер не хочет говорить о футболе, а хочет поговорить о расизме. Как по мне, надо трибуну тогда, как минимум сменить. Иди в политику, если ты на серьезных щах считаешь, что на пресс-конференции после ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА ты будешь говорить о расизме...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 11:08
И в Реале и в Барсе хватает темнокожих игроков, да и в других клубах Ла Лиги. Не всем отношение такое
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:38
Винни пора взрослеть - тогда и нападок будет меньше.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:31, ред.
Семь пятниц на неделю у него, хочу не хочу.
ДСА
ДСА
вчера в 10:24
Нападающий хороший, но не суперзвезда. Это и не нравится фанатам.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:22
Правильное решение... не зачем покидать клуб, где все получается.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:16, ред.
Старая истина гласит о том, что если у человека (Вини) в голове нет и минимума серого вещества, то ему ничё не поможет.
Можно подумать он один подвергается подобным кричалкам от даунов..., чтоб строить из себя уникума-страдальца. Ты игрок РМ (!) Чё ты размениваешься на это дер.ь.мо ?! Играй, гордясь эмблемой клуба! Не ведись на всякого рода хрень, не обезьянничай и не кривляйся на поле, как олигофрен !

P.S. Короче. Ему бы над собственным поведением, которое провоцирует на подобные выходки, поработать как следует..., да видно нет рядом с ним никого, кто мог бы ему остаток мозгов вправить.

PP.SS. Кстати... На фоне сей проблемы, выявляются узкие места в работе штаба мадридской команды. Ведь это уже не первый случай с этим игроком..., однако психологи клуба почему то самоустраняются от работы с Винисиусом.
Так то если по хорошему..., то надо бы и Папе Карло к этой теме подключаться..., если он конечно собирается в РМ дальше работать.
sova147
sova147
вчера в 10:11
Просто пошумели и разошлись! Все на месте!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:58
Белее то он точно не станет.За такие деньги будет сидеть и терпеть.Пусть ведет себя попроще, тогда возможно и обзывать не будут.
v2s2b49u8awd
v2s2b49u8awd ответ t66sqvfkh686 (раскрыть)
вчера в 09:56
Странная позиция мягко говоря. как можно оперировать такими выражениями:
" Здесь же юзер ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО выискивал эти ошибочные кэфы, лидировал за счёт этого и ещё и сообщал тут другу протону..." Это что запрещено правилами?
Человек тратил свое время на поиски "Ошибок", а для этого надо иметь прежде всего знания... А кому он будет сообщать результаты своей работы и с кем делиться это его ЛИЧНОЕ ДЕЛО! В конце концов это игра и здесь выигрывает тот кто видит ошибки, а сам ошибается предпоследним...)
А вообще наезды на протона уже надоели, пора остановить этот срач, он не красит ресурс.
lotsman
lotsman
вчера в 09:40
Да какой там расизм!? Обычная кричалка болельщиков. Раздули из мухи слона.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 09:40
Здравствуй дружище!)
Рад тебя видеть и слышать.
Полностью согласен и это знал и видел и на себе (в БК) испытал...
Здесь один вопрос:
- Наш соккер самостоятельная единица в своем ремесле или чья то "почка"?
Если первый вариант, почему не оставить всё как случилось, ведь это личное, большое количество времени , потраченное на анализ ставок в КП.
Если второй вариант и цифры были спущены "сверху", вопросов нет, как писали коллеги извиниться и забыть.
Всё.
собакин6762
собакин6762
вчера в 09:37
Кто же уйдет от такого корыта ?
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:36
Да не нужно Вини покидать Реал! какой в этом смысл? Расизм от этого никуда не денется! нужны серьезные меры для борьбы с этим! вообще в последнее время болельщики, а лучше сказать ФАНАТЫ стали чувствовать безнаказанность, и наглеют! сколько раз в этом сезоне в матчах АПЛ были случаи, когда ФАНАТЫ выбегали на поле и пыталис навредить игрокам соперника! нужно серьезно наказывать таких людей, чтоб другим неповадно было!
CATALONSKY
CATALONSKY
вчера в 09:28
Вот бы папка Перес обрадовался, Мбаппешку бы тогда себе прикупил
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